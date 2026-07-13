Piter Albeiro reaccionó a la polémica con vendedor de panela vetado por votar por Abelardo de la Espriella: “Lo tenemos que apoyar sí o sí”

El comediante pidió respaldar al vendedor de panela que fue rechazado por apoyar a Abelardo de la Espriella - crédito @piteralbeiro/Instagram

Piter Albeiro ofreció pagar el viaje de Don Luis Felipe —vendedor de panela— a la posesión de Abelardo de la Espriella y lo presentó como un “defensor de la Patria”, luego de que circulara en X un video en el que un cliente rechaza comprarle panela por motivos políticos.

La publicación del comediante y empresario colombiano apareció después de la difusión de un video grabado en Florencia, Caquetá, donde un vendedor ambulante de panela escucha el rechazo de un comprador habitual.

Según el contexto aportado, el hombre le dice: “No me vuelva a dejar nada. Con mi familia, hemos decidido o he decidido, después de estas elecciones, comprarle directamente a los campesinos”.

PUBLICIDAD

Piter Albeiro retomó ese episodio para fijar postura en su cuenta de X, @PITERALBEIRO, donde escribió: “Yo recuerdo cuando Abelardo decía: ‘Ustedes vendan su panela; nosotros vendemos la nuestra’”. En el mismo mensaje, añadió: “Yo creo que a Don Luis Felipe lo tenemos que apoyar sí o sí” y anunció que cubriría la totalidad de sus gastos para que el vendedor pueda asistir a la toma de posesión presidencial.

El episodio se habría registrado en Florencia, Caquetá - crédito Captura de Video Facebook

El video volvió a exponer la tensión política

El caso se conoció tres semanas después de la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, en un clima de polarización que, según el contexto entregado, todavía afecta la convivencia en distintos espacios del país.

PUBLICIDAD

En ese escenario, el video de Don Luis Felipe circuló como una muestra de cómo la disputa política se trasladó a escenas cotidianas. El vendedor, una persona mayor que ofrece panela para sostener sus necesidades básicas, llegó hasta una vivienda donde solía comercializar el producto y recibió una negativa asociada a su posición política.

La respuesta de Piter Albeiro en X

Sobre ese hecho, Piter Albeiro usó su cuenta en X para defender al vendedor y vincularlo con la base social que respalda al presidente electo. Su mensaje no solo cuestionó la actitud del comprador, sino que también convirtió el episodio en una señal de respaldo político hacia Don Luis Felipe.

PUBLICIDAD

Piter Albeiro pidió apoyar al emprendedor de panela en Caquetá que fue rechazado - crédito @PITERALBEIRO/IG

El comediante sostuvo que hará “lo que sea posible” para que el vendedor esté presente en la ceremonia de posesión de De la Espriella. Con esa promesa, transformó una escena de rechazo comercial en un gesto público de apoyo económico y político.

Un nuevo capítulo en su confrontación con la izquierda

La reacción encaja con la línea que Piter Albeiro ha sostenido en redes sociales en las últimas semanas, donde ha respondido a críticas de sectores de izquierda y ha defendido su apoyo a Abelardo de la Espriella.

El episodio de Florencia se sumó así a una discusión más amplia sobre la polarización postelectoral en Colombia, en la que figuras públicas y usuarios de redes han convertido casos cotidianos en símbolos de confrontación política.

PUBLICIDAD

Qué otras declaraciones hizo el profesor

En redes sociales, usuarios tuvieron reacciones divididas ante este episodio - crédito Captura de Pantalla Instagram/Laboyanos

En el video se observa cuando la persona que grabó el video le dice que desde hace mucho tiempo viene apoyando causas sociales, pidiendo por los derechos de las personas de la tercera edad a una pensión digna, entre otros detalles que recalcó en sus declaraciones.

“Yo he luchado por la vida, yo he estado del lado de los campesinos, he estado del lado de la gente humilde, yo he marchado para que le aumenten el bono pensional a los viejitos, para que haya gratuidad en la matrícula yme parece injusto, digamos, comprarle a gente que vaya en contra de eso (...) Entonces, he decidido comprarle a partir de aquí en adelante a los campesinos directamente y a las personas que, pues realmente se lo merecen, don Luis Felipe, le agradezco mucho, muy amable”, finalizó.

PUBLICIDAD