Lluvias y vientos huracanados dejan afectaciones en el servicio de energía de Córdoba, Sucre y Bolívar

Las intensas precipitaciones y los fuertes vientos registrados durante la tarde y noche del 12 de julio provocaron daños en la infraestructura eléctrica de varios municipios del Caribe colombiano. - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Las fuertes lluvias acompañadas de vientos huracanados que se registraron durante la tarde y noche del domingo 12 de julio provocaron múltiples afectaciones en el servicio de energía eléctrica en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. La empresa Afinia, filial del Grupo EPM, informó que los fenómenos meteorológicos ocasionaron daños en la infraestructura eléctrica, afectando la operación de 21 circuitos y la Subestación Pradera, ubicada en Montería.

De acuerdo con el reporte entregado por la compañía, los eventos climáticos impactaron principalmente postes, redes de distribución y equipos eléctricos, situación que obligó a activar el plan de contingencia para atender las emergencias y avanzar en el restablecimiento gradual del servicio.

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La empresa precisó que las labores de reparación dependerán de que las condiciones meteorológicas permitan el ingreso seguro de las cuadrillas a las zonas afectadas.

Montería y el sur de Córdoba, entre las zonas más afectadas

Según informó Afinia, los municipios del sur de Córdoba y la capital del departamento fueron algunos de los territorios con mayores afectaciones, debido a la intensidad de las lluvias y la actividad eléctrica registrada durante la jornada.

La empresa explicó que, aunque durante la noche se logró recuperar paulatinamente el suministro en varios sectores, todavía permanecían en contingencia diferentes municipios de Córdoba, Sucre y Bolívar, donde continuaban las labores de monitoreo y reparación.

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Entre las poblaciones reportadas con afectaciones se encuentran:

Montería

Canalete

Puerto Escondido

Los Córdobas

San Pelayo

Cotorra

Cereté

Lorica

Ciénaga de Oro

San Carlos

En el departamento de Sucre también se reportaron inconvenientes en:

San Onofre

Ovejas

Tolú

Coveñas

Mientras que en Bolívar los municipios afectados fueron:

San Juan Nepomuceno

San Jacinto

Afinia indicó que el servicio será restablecido de manera progresiva una vez mejoren las condiciones climáticas y las brigadas puedan intervenir con seguridad la infraestructura afectada.

Afinia informó que activó su plan de contingencia tras las afectaciones en 21 circuitos y una subestación, mientras avanza en el restablecimiento gradual del servicio. - crédito @AfiniaGrupoEPM/X

El Ideam había advertido sobre la intensa actividad eléctrica

Las afectaciones ocurrieron horas después de que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitiera una alerta sobre las condiciones meteorológicas previstas para el norte del país.

A través de sus canales oficiales, la entidad informó hacia las 6:06 p. m. del domingo que se registraba una intensa actividad eléctrica asociada al desarrollo de nubosidad convectiva, fenómeno que estaría acompañado por lluvias fuertes durante varias horas.

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Además, el Ideam señaló que las condiciones climáticas persistirían principalmente en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia, por lo que recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a la evolución del tiempo y a los reportes oficiales.

La advertencia coincidió con los daños reportados posteriormente por la empresa distribuidora de energía en buena parte de la región Caribe.

El Ideam advirtió sobre la persistencia de lluvias, tormentas eléctricas y nubosidad convectiva en sectores de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia. - crédito @IDEAMColombia/X

Afinia mantiene activo su plan de contingencia

Frente a la emergencia, Afinia informó que mantiene un monitoreo permanente sobre la operación del sistema eléctrico, además de la disposición de brigadas técnicas en todo el territorio para atender las fallas ocasionadas por las lluvias y los fuertes vientos.

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La compañía explicó que el objetivo es restablecer el servicio de manera paulatina, priorizando los sectores donde las condiciones permitan realizar las intervenciones de forma segura.

Asimismo, recordó a los usuarios que se encuentra habilitada la línea gratuita 115, además de la aplicación móvil Afiniapp, canales a través de los cuales los ciudadanos pueden reportar daños o interrupciones del servicio para agilizar la atención.

También hubo interrupciones del servicio en el Cesar

La jornada de fuertes lluvias también ocasionó inconvenientes en el departamento del Cesar. Horas antes de reportar las afectaciones en Córdoba, Sucre y Bolívar, Afinia había informado que los vientos y las precipitaciones provocaron fallas en la línea 5147, encargada de suministrar energía a los municipios de Ariguaní, Nueva Granada y Sabanas de San Ángel.

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En ese momento, la empresa explicó que los trabajos de reparación comenzarían tan pronto las condiciones meteorológicas ofrecieran garantías para el personal técnico.

Posteriormente, hacia las 10:15 de la noche del domingo, la compañía confirmó que el servicio fue restablecido exitosamente para los usuarios abastecidos por esa línea, luego de concluir las maniobras necesarias.

Antes de las afectaciones en Córdoba, Sucre y Bolívar, Afinia reportó fallas en la línea que abastece a Ariguaní, Nueva Granada y Sabanas de San Ángel. - crédito @AfiniaGrupoEPM/X

Mientras tanto, las cuadrillas continúan desplegadas en Córdoba, Sucre y Bolívar para atender los daños ocasionados por el sistema de lluvias y vientos huracanados, una situación que, según las autoridades meteorológicas, podría mantenerse durante varias horas más en sectores del norte y occidente del país.

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