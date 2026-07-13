Joven colombiano habría muerto en medio de un tiroteo de ICE en Maine, Estados Unidos: el hombre tendría permiso de trabajo

Agentes de policía trabajan en el lugar de un tiroteo en el que estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Biddeford, Maine, Estados Unidos, el 13 de julio de 2026. REUTERS/CJ Gunther

En la mañana del lunes 13 de julio de 2026, se conoció que un ciudadano colombiano de 26 años falleció tras un tiroteo en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE)en el estado de Maine, Estados Unidos.

El hecho está bajo investigación para establecer qué originó los disparos y determinar responsabilidades.

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