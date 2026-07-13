Gustavo Petro insistió en que “robots informáticos” le dieron la victoria a De la Espriella: “Es la destrucción del programa de la vida”

Pese a que ha si desmentido en múltiples ocasiones, el presidente saliente, Gustavo Petro, ha buscado instalar la narrativa de fraude tecnológico en las elecciones en Colombia - crédito Ovidio González/Presidencia - suministrado a Infobae Colombia

En un nuevo pronunciamiento, con el que buscaría reafirmar la ya desmentida teoría de fraude electoral en los comicios del 21 de junio en Colombia, el saliente presidente de la República, Gustavo Petro, acusó de forma pública a empresas del extranjero de intervenir en las recientes elecciones presidenciales del país mediante el uso de inteligencia artificial y “robots informáticos”; en señalamientos que volvieron a causar revuelo.

Petro, a través de su perfil de X, sostuvo que “medio millón de robots informáticos inflaron las redes de mentiras y odio y lograron que millones de personas reales votaran por Abelardo”, en referencia a Abelardo de la Espriella, actual presidente electo y que derrotó, por estrecho margen (0,96%), al senador oficialista Iván Cepeda, que sigue sin reconocerlo como el mandatario entrante de Colombia.

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El presidente Gustavo Petro reiteró en que en los comicios del 21 de junio hubo fraude electoral - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El presidente afirmó que “empresas de inteligencia privada israelíes, operando desde Estados Unidos”, interfirieron en el proceso democrático colombiano. “Los israelíes, en medio de la sociedad más drogadicta del mundo, han sabido mantener el dominio de la matemática y la física, y se mueven en la contradicción política de Einstein, ciencia versus política”, adelantó Petro, que enfiló baterías contra su contradictor y sucesor.

Según el gobernante, al que solo le restan 26 días en el poder, dichas compañías defraudaron, a su juicio, “no solo el voto del pueblo, sino el principio de una nación que es su soberanía nacional: atacaron la soberanía nacional de Colombia”. Con ello, el mandatario reafirmó su teoría de que la contienda electoral estuvo viciada y por ello pidió que se “investigue” lo que aconteció en Colombia.

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Así fue la crítica de Gustavo Petro al impacto del poder y la defensa de su gestión

A su vez, en un balance ya personal ante la inminencia de irse del cargo, Petro reflexionó sobre el costo del ejercicio del poder. “Me voy con el deber cumplido, con mis principios intactos, pasé por el poder y me hizo mucho daño personal y familiar, pero demostré que cumplimos, palabra que sí, cumplí con mi palabra, no me robé un peso del presupuesto ni entró un billete del narcotráfico en mi billetera o en mis campañas”, expresó.

En su extenso mensaje en la red social X, el presidente Gustavo Petro habló del costo del ejercicio del poder - crédito @petrogustavo/X

Y reiteró que el capital proveniente de la comercialización de sustancias ilícitas debe ser recuperado para la sociedad, como se hizo con las tierras incautadas durante su administración.

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Por su parte , insistió en que los resultados oficiales no reflejan la voluntad genuina de la mayoría, en relación con la victoria del abogado de derecha. “Abelardo no ganó las elecciones reales, porque no le alcanzaron el medio millón de robots y personas pagas que contrataron empresas extranjeras y alguna con financiación antioqueña de mafiosos y entidades públicas”, afirmó Petro, que volvió a dejar interrogantes con su postura.

De hecho, en su análisis, Petro atribuyó parte del resultado electoral a debilidades históricas en la educación pública y a la manipulación mediática. “Muchas mentes débiles de personas que durante décadas no recibieron educación pública, de calidad, que es el gran pecado de la oligarquía colombiana al no dejar desarrollar el intelecto general de la sociedad, además de sus genocidios”, señaló el presidente saliente.

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En otro de sus manifiestos en redes sociales, el presidente Gustavo Petro insistió en que Abelardo de la Espriella no ganó las elecciones - crédito @petrogustavo/X

Asimismo, evocó episodios de violencia del pasado, al declarar que “el gran genocidio a mediados de siglo XX fue desatado por los periodistas de la época", al dejar cerca de 300.0000 víctimas “asesinadas por odio”. Luego habló de la llegada del narcotráfico a Colombia y en un mensaje confuso habló de “sustancias prohibidas por leyes hechas por evangélicos que olvidaron el nombre de Jesús y sus mensajes de salvación colectiva”.

Petro también habló de drogas, regulación y el poder de las mafias en Colombia

En otro apartado de su manifiesto en redes sociales, el presidente saliente abordó la problemática de las drogas y el papel de la regulación frente al prohibicionismo. “El capital del narco debe ser entregado a la sociedad como hicimos con sus tierras”, explicó, y advirtió sobre el fortalecimiento de organizaciones criminales en el territorio nacional, que ha “empoderado las mafias hasta alcanzar un nivel mundial”.

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Esto les permite, de acuerdo con Petro, “armarse con misiles y ganar mercados de adicción para sustancias venenosas mortales, como el fentanilo, desarrollado en grandes aparatos industriales y que no sirve sino para morir antes”. En su declaración, el presidente planteó una interrogante sobre la sociedad estadounidense, que en su concepto hay “muchas personas que quieren morir antes” como consecuencia de estas sustancias.

En el apartado final de su mensaje, el presidente saliente, Gustavo Petro, habló del legado que le dejará a los jóvenes del país - crédito @petrogustavo/X

El legado que, según Gustavo Petro, le dejará a Colombia y la apuesta por la vida

En el tramo final de su mensaje, el gobernante saliente dejó claro el legado que espera transmitir a las futuras generaciones. “El tótem que yo dejo en manos del pueblo es que la política debe guiarse por la ciencia humana, y que el objetivo es lograr una humanidad tan inteligente y libre que pueda superar los problemas fundamentales de la humanidad que el capitalismo ya no puede hacer”, remarcó el mandatario.

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Y acotó que el capitalismo “es un obstáculo para la vida, que antes no era, y llegó el momento de superarlo, pero implica una revolución mundial”. Incluso comparó su paso por la historia con el de Simón Bolívar, lo que causó reacciones de todo tipo, al afirmar que, “el pueblo que lanzó el mensaje de libertad al mundo desde el corazón del mundo, el 20 de julio de 1810, no es el mismo pueblo colombiano de hoy”.

“Siempre hay que entender, de la manera más científica posible, la sociedad -hasta en sus pasiones- que son manipulables”, acotó Petro. Y concluyó su mensaje al señalar que “el pueblo colombiano es apasionado y eso puede llevarlo al holocausto o a la libertad en segundos”, y reafirmó su postura en su apuesta por “la vida y la libertad”, pues será, desde su perspectiva, el legado a las generaciones futuras. “No es libertad o muerte”.

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