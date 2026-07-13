Gobierno de Abelardo de la Espriella aseguró que no reglamentará el trabajo por horas en Colombia y ministro de Petro pidió el crédito: “Reculada”

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, se pronunció en su cuenta oficial de X - crédito Ministerio de Trabajo

El Gobierno electo de Abelardo de la Espriella, a través de un comunicado, desmintió las versiones que circulan sobre una posible regulación del trabajo o la cotización por horas.

La oficina de comunicaciones del presidente electo indicó que es falso que el próximo Gobierno haya adoptado una postura sobre ese tema. Además, precisaron que las declaraciones atribuidas a Charles Chapman y publicadas por Valora Analitik no representan la posición del presidente electo, del Gobierno entrante ni del equipo de empalme.

El ministro de Trabajo del Gobierno saliente, Antonio Sanguino, calificó como una “reculada” el comunicado de Abelardo de la Espriella y señaló que ya habían dejado la advertencia sobre la supuesta regulación.

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El ministro de Trabajo del Gobierno saliente, Antonio Sanguino, calificó como una “reculada” el comunicado de Abelardo de la Espriella - crédito Ministerio del Trabajo

Según el funcionario, el Gobierno nacional, a través de la Reforma Laboral, eliminó la cotización por horas en el país.

“Reculada ante nuestra advertencia de que el trabajo y la cotización por horas la habíamos derrotado en la reforma laboral del Gobierno del Cambio (sic)”, indicó el jefe de la cartera de Trabajo.

El ministro Antonio Sanguino señaló que, aunque el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella ha negado que reglamentará el trabajo o la cotización por horas, se debe hacer un seguimiento con el propósito de defender los “derechos del pueblo trabajador”.

“Hay que mantener el ojo abierto en la defensa de los derechos del pueblo trabajador (sic)”, expresó Antonio Sanguino en su cuenta oficial de X.

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Según Antonio Sanguino, el Gobierno nacional, a través de la Reforma Laboral, eliminó la cotización por horas en el país - crédito @AntonioSanguino/X

En otra publicación, Antonio Sanguino advirtió sobre la presencia de conflictos de intereses en la participación del abogado Charles Chapman dentro de la comisión de empalme del sector trabajo del gobierno entrante en Colombia.

Sanguino señaló que Chapman, al formar parte de este equipo, tendría acceso a información sensible y reservada del Ministerio de Trabajo, lo que podría afectar la imparcialidad del proceso.

Según Sanguino, varios de los asuntos discutidos en el empalme estarían vinculados tanto a la actividad profesional de Chapman como a los intereses de sus clientes en el sector privado.

El Gobierno electo de Abelardo de la Espriella informó que Chapman fue apartado del equipo de empalme luego de la polémica ocurrida con el abogado.

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“Abundaban los conflictos de intereses del abogado Charles Chapman haciendo parte de la comisión de empalme del sector trabajo del gobierno entrante. Accedería a información sensible y reservada del Ministerio de Trabajo en asuntos que corresponden a su órbita privada y la de sus clientes (sic)”, afirmó.

Antonio Sanguino advirtió sobre la presencia de conflictos de intereses en la participación del abogado Charles Chapman dentro de la comisión de empalme del sector trabajo del gobierno entrante en Colombia - crédito @AntonioSanguino/X

Detalles del comunicado

El equipo de Abelardo de la Espriella, presidente electo, divulgó un comunicado el 12 de julio de 2026 para desmentir versiones sobre una posible regulación del trabajo o la cotización por horas. La oficina de comunicaciones enfatizó que no existe ninguna decisión tomada respecto a ese tema y que cualquier información oficial se difundirá únicamente por los canales autorizados.

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En el mensaje, se afirma que es “completamente falso” que el próximo Gobierno haya adoptado una postura sobre la reglamentación en cuestión. Además, el texto aclara que las declaraciones atribuidas a Charles Chapman y publicadas por Valora Analitik no corresponden a la posición oficial del presidente electo, ni del Gobierno que asumirá, ni del equipo de empalme.

Cotización por horas - crédito @defensoresco/X

“La Oficina de Comunicaciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, informa a la opinión pública que las declaraciones atribuidas al señor Charles Chapman, difundidas por el medio Valora Analitik, no representan, bajo ninguna circunstancia, la posición oficial del presidente electo, del Gobierno entrante ni del equipo oficial de empalme”, indica el comunicado.

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La oficina también informó que Chapman dejó de formar parte del equipo de empalme hace varios días, por lo que no tiene autorización para hablar en nombre del Gobierno electo, ni para anunciar decisiones o anticipar políticas públicas. Se recalcó que sus opiniones son personales y no reflejan los lineamientos de la administración que asumirá el 7 de agosto de 2026. Finalmente, el comunicado advirtió que la difusión de opiniones sin respaldo institucional puede generar confusión entre diversos sectores y en la opinión pública.