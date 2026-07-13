Fuerte incendio tiene en riesgo conjunto de viviendas en Ibagué: hasta con el agua de las piscinas tratan de enfrentar la conflagración

Incendio en vereda Carrizales revela falencias en respuesta y acceso de emergencia en Ibagué - crédito Redes sociales/X

Una emergencia movilizó este lunes 13 de julio de 2026 a los organismos de socorro de Ibagué tras registrarse un incendio estructural en la vereda Carrizales, corregimiento de El Salado.

El fuego consumió una fábrica de plástico y representó un peligro inmediato para viviendas aledañas.

El incidente fue advertido por habitantes, quienes desde distintos puntos de la ciudad observaron una columna de humo densa sobre la zona montañosa. Posteriormente, se constató que las llamas provenían de una bodega y amenazaban con extenderse hacia residencias cercanas.

La emergencia se habría originado por un transformador, aunque esta información aún no ha sido corroborada oficialmente.

Emergencia en Carrizales, Ibagué: incendio estructural amenaza a la comunidad rural - crédito Captura de pantalla/Redes sociales

Vecinos del sector relataron dificultades en la respuesta inicial debido a la limitada capacidad de abastecimiento del primer camión de bomberos y al mal estado de la vía de acceso, lo que demoró la llegada de los equipos de socorro.

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El Cuerpo de Bomberos permanece en el área realizando maniobras para impedir la propagación del incendio y proteger las propiedades de la comunidad.

Frente a la magnitud del evento, residentes se vieron obligados a utilizar agua de piscinas cercanas para intentar contener el avance de las llamas mientras aguardaban el arribo de refuerzos.

En el sitio también se encuentran unidades de la Policía Nacional y varias ambulancias, encargadas de brindar atención a posibles afectados y asegurar el entorno.

Las autoridades han pedido a la población abstenerse de transitar por el sector, con el objetivo de facilitar el ingreso de los vehículos de emergencia. Se espera que, una vez controlada la situación, los organismos competentes emitan un reporte oficial sobre las causas de la conflagración y el balance definitivo de daños en el corregimiento.

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Fuego consume bodega en El Salado y moviliza organismos de socorro en Ibagué - crédito Captura de pantalla/Redes sociales

Esto dijo el director del Cuerpo de Bomberos de Ibagué

El director del Cuerpo de Bomberos de Ibagué, Miguel Vargas, informó el avance en el control del incendio registrado en la finca El Mirador, sector Los Caballos, donde las llamas afectaron instalaciones utilizadas para almacenar fibras y plástico, situación que facilitó la rápida propagación del fuego.

Vargas precisó: “Nos encontramos articulados con los diferentes organismos de socorro: Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Bomberos Oficiales, Policía Nacional y Movilidad”, destacando la coordinación de las entidades presentes en el área de la emergencia.

El directivo detalló que el incendio se encuentra controlado en un 65%, aunque las labores continúan para evitar que las llamas avancen hacia otras zonas.

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La presencia de materiales combustibles en el lugar incrementó la intensidad del siniestro, por lo que fue necesario desplegar tanto el personal oficial como los voluntarios y emplear los vehículos disponibles.

Vargas reconoció la colaboración constante de la comunidad, que desde el inicio ha brindado apoyo a los equipos de atención.

Fuerte incendio en fábrica de plásticos de Ibagué - crédito Captura de pantalla/Redes sociales

Ibagué atendió cerca de 5.000 emergencias en el primer semestre de 2026, según balance oficial

El secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, Harol Wilches, entregó un balance sobre las emergencias atendidas durante el primer semestre de 2026 por el cuerpo oficial de Bomberos.

Wilches explicó en diálogo con Caracol Radio que las condiciones climáticas extremas marcaron el inicio del año, obligando a responder a cerca de 5.000 incidentes en la ciudad.

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El funcionario detalló: “El principio de año estuvo marcado por fuertes precipitaciones, que desencadenaron diversos eventos”, señalando que uno de los problemas más frecuentes fue la caída de árboles y ramas, con 771 reportes. Además, se registraron 135 inundaciones en distintos sectores urbanos y rurales.

En cuanto a emergencias relacionadas con incendios, Wilches informó que 1.060 casos correspondieron a quemas forestales, menores o prohibidas, involucrando residuos, llantas y muebles. Por otro lado, los incendios estructurales y vehiculares llegaron a 491 reportes durante el semestre.

Bomberos de Ibagué respondieron a cientos de incendios y rescates de animales durante la primera mitad del año - crédito Captura de pantalla/Redes sociales

El rescate de animales, tanto domésticos como silvestres, también fue relevante: 331 intervenciones permitieron salvaguardar especies como perros, gatos, zarigüeyas, serpientes y aves.

Wilches hizo un llamado a la población para evitar fogatas, desechar cigarrillos de forma responsable y disponer correctamente los residuos sólidos, con el objetivo de reducir el riesgo ante la temporada de altas temperaturas y prevenir nuevas emergencias ambientales.

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