Equipo de Abelardo de la Espriella se reunió con altos mandos del Banco Mundial en Washington D.C.: asistió el vicepresidnte y los ministros designados de Hacienda y Comercio

La gira en Estados Unidos del equipo de José Manuel Restrepo mostró avances tras una reunión de alto nivel con el Grupo Banco Mundial en Washington D.C. - crédito prensa Abelardo de la Espriella

La gira en Estados Unidos del equipo liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ya mostró sus primeros avances, después de que el nuevo coequipero de Abelardo de la Espriella y varios de los ministros designados de Hacienda y Comercio adelantaran un encuentro de alto nivel con las directivas del Grupo Banco Mundial.

El evento, adelantado en la mañana del lunes 13 de julio en la ciudad de Washington D.C. tuvo como objetivo establecer una hoja de ruta conjunta para el período 2026-2030 en cabeza del nuevo presidente electo.

Según información compartida por el equipo de prensa de De la Espriella, durante el encuentro, la delegación colombiana definió las prioridades económicas que guiarán la administración entrante.

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El Banco Mundial, junto con la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), respondieron con propuestas concretas de apoyo técnico y financiero, enfocadas en impulsar el crecimiento y asegurar la estabilidad fiscal del país.

El Banco Mundial, la IFC y MIGA presentaron propuestas de apoyo técnico y financiero para impulsar el crecimiento y la estabilidad fiscal de Colombia - crédito prensa Abelardo de la Espriella

La agenda de la reunión incluyó la presentación de un plan de consolidación fiscal y una estrategia de reactivación económica. Según se informó, las partes analizaron distintas alternativas de financiamiento para Colombia, considerando tanto el corto como el largo plazo. Al final de la jornada, se prevé la definición de una serie de acuerdos formales y la coordinación de próximos pasos.

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El principal objetivo fue fortalecer la relación estratégica con el Banco Mundial y asegurar el respaldo internacional para la nueva hoja de ruta económica. La delegación buscó garantizar el acompañamiento de organismos multilaterales en los desafíos fiscales y de crecimiento que enfrentará Colombia desde el inicio del nuevo mandato.

Entretanto, el cierre de la misión contempla una reunión directa con el presidente del Grupo Banco Mundial. Esta cita busca consolidar los acuerdos alcanzados y refrendar la alianza entre el próximo gobierno colombiano y los entes multilaterales, en un contexto de responsabilidad fiscal y transparencia.

Según señaló el equipo del nuevo presidente, la presencia de los representantes del gobierno electo, antes del 7 de agosto, envía una señal al mercado y a la comunidad internacional sobre la seriedad del compromiso con la consolidación fiscal y la búsqueda de alianzas que permitan la reactivación económica.

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La delegación colombiana fijó una hoja de ruta conjunta para el período 2026-2030 en cabeza del presidente electo - crédito prensa Abelardo de la Espriella

“Este encuentro en Washington es una señal clara del compromiso del Gobierno de la Patria Milagro con la responsabilidad fiscal, la transparencia y la búsqueda de alianzas internacionales que respalden la reactivación económica que Colombia necesita desde el primer día del nuevo gobierno”, señaló el equipo en un comunicado.