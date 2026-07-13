El Papa León XIV nombró nuevo obispo en Colombia: este es el prelado de la diócesis de Jericó, Antioquia, el pueblo de la madre Laura

El pontífice León XIV comunicó la llegada del octavo prelado a esta jurisdicción del suroeste de Antioquia, un relevo que busca asegurar la continuidad del trabajo misionero y de la vida eclesial local - crédito Alcaldía de Jericó / Facebook

La Diócesis de Jericó inicia un nuevo ciclo pastoral tras la designación de Diego Luis Rendón Urrea como su octavo obispo. El anuncio lo hizo el papa León XIV, marcando un cambio de liderazgo en una de las jurisdicciones eclesiásticas más tradicionales del suroeste de Antioquia.

El nombramiento responde a la renuncia de monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago, quien presentó su dimisión en agosto de 2024 al cumplir 75 años, edad límite establecida en el Código de Derecho Canónico.

El relevo garantiza la continuidad de la vida pastoral en una región conocida por su profunda vocación misionera y por ser la cuna de figuras como Santa Laura Montoya, la primera santa reconocida de Colombia.

PUBLICIDAD

Trayectoria académica y pastoral

Diego Luis Rendón Urrea nació el 3 de junio de 1967 en Rionegro, Antioquia. Su formación en Filosofía y Teología la realizó en el Seminario Mayor de Santa Rosa de Osos y en la Universidad Santo Tomás de Medellín. Fue ordenado sacerdote el 21 de noviembre de 2000 para la Diócesis de Santa Rosa de Osos.

El nuevo obispo cuenta con una especialización en Gerencia Educativa por la Universidad de San Buenaventura de Medellín y otra en Pedagogía de la Virtualidad de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Además, realizó estudios doctorales en Educación en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina.

PUBLICIDAD

Gran parte de su ministerio se ha caracterizado por unir el trabajo pastoral con la promoción de la educación católica. Desde 2015, Rendón Urrea se desempeñaba como rector general y representante legal de la Fundación Universitaria Católica del Norte y del Cibercolegio UCN, donde impulsó proyectos de educación superior y formación virtual con un enfoque confesional.

Antes de asumir la dirección académica, Rendón Urrea ocupó varias responsabilidades dentro de la Diócesis de Santa Rosa de Osos. Ejerció como vicario parroquial en Amalfi, promotor vocacional, delegado de Pastoral Misionera y de Pastoral Social, vicario de Pastoral y capellán del Sena en Bogotá. También fue párroco de Nuestra Señora del Carmen, en Gómez Plata, e integró tanto el Colegio de Consultores como el Consejo Presbiteral de la diócesis.

PUBLICIDAD

Quienes se preguntan qué significa este nombramiento para la región deben saber que la llegada de Rendón Urrea representa la continuación de una línea pastoral enfocada en la formación y la evangelización.

La Diócesis de Jericó, fundada en 1915, abarca actualmente 15 municipios, entre ellos Andes, Jardín, Támesis, Salgar, Ciudad Bolívar y Jericó. Su sede episcopal se encuentra en la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes y cuenta con 30 parroquias, un seminario diocesano y diversas comunidades religiosas.

Legado histórico y etapa renovada

La diócesis no solo es reconocida por su labor espiritual, sino también por su aporte a la historia de la Iglesia en Colombia. Además de Santa Laura Montoya, de esta tierra son originarios los beatos Juan Bautista Velásquez Peláez y Jesús Aníbal Gómez Gómez.

PUBLICIDAD

Con la designación de Rendón Urrea, se abre una nueva etapa para la comunidad católica del suroeste antioqueño. La experiencia del nuevo obispo en áreas pastorales y educativas sugiere que su gestión buscará fortalecer tanto la acción evangelizadora como la formación de los fieles en este territorio emblemático para la Iglesia colombiana.