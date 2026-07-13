Disputa entre seguidores de Abelardo de la Espriella y el Centro Democrático por la presidencia del Senado: estos son los candidatos

Alfredo Deluque es senador electo por el Partido de la U; Honorio Henríquez es senador electo por el Centro Democrático - crédito Luisa González/REUTERS/Cámara de Representantes/Colprensa/Prensa Senado

El ministro del Interior designado por Abelardo de la Espriella, Rodrigo Lara, aseguró que ven “con muy buenos ojos” que el senador electo por el Partido de La U, Alfredo Deluque, sea el presidente del Senado de la República para el periodo 2026-2027.

“Naturalmente que el doctor Alfredo Deluque reúne todas las condiciones, es un hombre serio, probo, que estuvo cerca de este proyecto. Y si el Congreso de la República decide en su autonomía elegirlo, pues lo veríamos con muy buenos ojos”, señaló Lara.

Según Semana, el ministro del Interior designado busca consolidar un bloque con las diferentes colectividades para que Deluque sea elegido presidente del Senado.

Rodrigo Lara fue designado ministro del Interior por el presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito Diego Pineda/Colprensa

Sin embargo, el citado medio de comunicación informó que Honorio Henríquez, senador electo del Centro Democrático y respaldado por el expresidente Álvaro Uribe, entró en la contienda por la presidencia del Senado.

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De hecho, Henríquez le precisó a La Silla Vacía que “esto es con números. Tradicionalmente preside el partido mayoritario de gobierno, que es el Centro Democrático. ¿Por qué el partido de La U va a presidir si es minoría dentro de los partidos de gobierno?”,

El Centro Democrático cuenta con 17 curules para el periodo 2026-2030, lo que lo convierte en la segunda colectividad más numerosa. Esta colectividad se declaró partido de Gobierno, al igual que Cambio Radical y el Partido de la U.

Alfredo Deluque es senador por el Partido de La U y figura destacada en la política reciente de Colombia. Originario de La Guajira, cuenta con una trayectoria consolidada dentro de su colectividad y ha sido protagonista en la coyuntura parlamentaria posterior a las elecciones de 2026.

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El ministro del Interior designado por Abelardo de la Espriella, Rodrigo Lara, aseguró que ven “con muy buenos ojos” que Alfredo Deluque sea el presidente del Senado de la República - crédito Alfredo Deluque/Facebook

Deluque fue el único senador de su partido que respaldó a Abelardo De La Espriella desde la primera vuelta presidencial, lo cual fortaleció su cercanía con el círculo más próximo del mandatario electo y sus estrategas. Su vínculo con Carlos Suárez, principal asesor de la campaña presidencial y propietario de la firma Estrategia & Poder, ha sido relevante; esta firma realizó, según información de La Silla Vacía, aportes en especie por $11,5 millones a la campaña de Deluque. Además, mantiene una relación de amistad con De la Espriella desde su etapa universitaria.

En el Congreso, el partido de La U cuenta con ocho senadores. Deluque ha construido alianzas con otras bancadas, como Salvación Nacional y Cambio Radical, lo que le ha permitido sumar apoyos clave en el escenario legislativo. Su nombre ha sido considerado para la presidencia del Senado gracias al respaldo del nuevo gobierno y su habilidad para tender puentes entre distintas fuerzas políticas.

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Honorio Henríquez es senador por el partido Centro Democrático, identificado como uno de los referentes de esa colectividad en el Congreso. Representa a la región Caribe y ha tenido un papel destacado en la bancada uribista, especialmente en la dinámica parlamentaria posterior a las elecciones de 2026.

Honorio Henríquez es senador por el partido Centro Democrático, identificado como uno de los referentes de esa colectividad en el Congreso - crédito Colprensa/Prensa Senado

Para el periodo 2026-2030, Henríquez figura entre los principales aspirantes a la presidencia del Senado, defendiendo la postura de que la dirección de esta corporación debe corresponder al partido mayoritario de gobierno. Henríquez ha sido uno de los seis compromisarios designados por el Centro Democrático para negociar acuerdos con otras bancadas y buscar consensos sobre las mesas directivas del Congreso. Junto a Carlos Meisel y Andrés Forero, se ha postulado dentro del partido para ocupar cargos de liderazgo en el Senado.

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Durante su trayectoria, Henríquez ha impulsado iniciativas legislativas y ha mantenido una postura firme en defensa de los intereses de su partido. Su discurso resalta la importancia de la representación política y la coherencia institucional en la toma de decisiones dentro del Congreso.

El 20 de julio de 2026 está prevista la posesión del nuevo Congreso de la República para el periodo 2026-2030. La elección de los presidentes del Senado y la Cámara resulta determinante para la aprobación de las reformas que impulse el Gobierno Nacional.

El Pacto Histórico es la bancada que cuenta con más curules, en total cuenta con 25 escaños. la cual se declaró en posición al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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