Abelardo de la Espriella lanzó nuevo ultimátum a cabecillas de ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo: “Los voy a cazar como alimañas”

El presidente electo indicó que se les aplicará todo el peso de la ley a los líderes armados de Casanare si no se entregan a las autoridades - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, continuó con sus advertencias a líderes de grupos armados ilegales para se comprometan a entregarse a la justicia o serán ejecutados por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

El nuevo llamado lo dio durante los denominados “empalmes regionales” que se llevó a cabo en la ciudad de Yopal, en el departamento de Casanare, jornadas que adelanta el futuro mandatario de los colombianos por los 32 departamentos, con el propósito de conocer las necesidades de los territorios, antes de su llegada a la Casa de Nariño.

En una declaración pública, el presidente electo dio aviso a los cabecillas de organizaciones armadas que delinquen en la región para que, en un plazo de un mes, definan su suerte ante la justicia o en combate.

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“Tienen un mes para entregarse o los voy a cazar como las alimañas que son y voy a hacer caer sobre ustedes todo el peso de la ley porque en este gobierno vamos a defender a la gente trabajadora y les vamos a caer con puño de hierro”, dijo De la Espriella ante los medios de comunicación.

Entre los líderes guerrilleros identificados por el mandatario electo se encuentran:

Alias Saul o Manuel, cabecilla del ELN en los Llanos Orientales de Colombia

Alias Malverde o Jesús, cabecilla del frente José David Suárez del ELN

Alias Antonio Medina (Omar Pardo Galeano), líder del frente 28 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco

Alias el Ruso o Alemán, cabecilla de frente de las disidencias de las Farc

Alias Mauricio o Chepe, máximo cabecilla de la subestructura criminal Gonzalo Oquendo Urrego del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Otros líderes guerrilleros fueron declarados como objetivo militar

La declaratoria contra los cinco subversivos se suman a otras amenazas públicas del presidente electo contra mandos de estructuras armadas que operan en el territorio colombiano.

Entre ellas, se destaca la de alias Alfred, cabecilla del ELN, y alias Andrey, líder de las disidencias de las Farc, quienes operan en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

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Justamente, Abelardo de la Espriella les propuso a los dos líderes armados que deberán entregarse antes de ser tratados como objetivos militares cuando comience su gobierno.

“Tienen un mes para entregarse. De lo contrario, vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley y del Estado de derecho”, advirtió durante la jornada de empalme regional desarrollada en Cúcuta.

Del mismo modo, ordenó preparar una ofensiva contra Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) o Los Pachenca.

En una publicación hecha en X, el futuro mandatario lo declaró como objetivo de alto valor tras su aparición en una caravana por Riohacha, acompañado por su pareja, alias Bebecita, y varios lugartenientes del grupo armado, un episodio que las autoridades interpretaron como un desafío directo al Estado y un mensaje de poder en la disputa territorial y de rentas criminales en el norte del país.

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“Señor Ministro de Defensa designado general (r) Jorge Eduardo Mora: este criminal que azota a La Guajira debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno. Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián”, escribió en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, De la Espriella reiteró que mantiene abierta la posibilidad de sometimiento a la justicia para los grupos armados ilegales, pero advirtió que responderá con fuerza si no aceptan esa vía. “Les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento, si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley. Seré implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte”, afirmó.

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Previamente, ese mismo llamado lo dirigió hacia Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, así como Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, máximos cabecillas de las disidencias de las Farc.