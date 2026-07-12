Colombia acumula 1.970 “elefantes blancos” por $67 billones: estas son las obras que dejó inconclusas el gobierno Petro

El informe de la Contraloría identifica proyectos de hospitales, universidades, aeropuertos, viviendas e infraestructura que permanecen inconclusos o presentan dificultades de ejecución en diferentes regiones del país. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Colombia registra actualmente 1.970 proyectos clasificados como “elefantes blancos”, obras inconclusas o proyectos críticos, que representan recursos comprometidos por $67,07 billones, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República conocido por El Colombiano.

El documento corresponde al balance ejecutivo de gestión del organismo de control entre el 1 de septiembre de 2022 y el 6 de julio de 2026, periodo en el que la entidad implementó la estrategia “Salvando Obras”, creada en 2023 con el propósito de recuperar proyectos paralizados, evitar que nuevas iniciativas se conviertan en obras inconclusas y fortalecer el control fiscal sobre recursos públicos destinados a infraestructura.

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Según el informe, 536 obras fueron culminadas y puestas en funcionamiento entre septiembre de 2022 y julio de 2026, por un valor de $9,22 billones. A estas se suman 242 obras adicionales, por $2,57 billones, que habían sido entregadas en administraciones anteriores.

No obstante, 1.029 proyectos, equivalentes a $54,17 billones, continúan presentando problemas en su ejecución. De ellos, 733 hacen parte de las estrategias de control fiscal participativo, mientras que 296 permanecen bajo vigilancia fiscal ordinaria. Adicionalmente, la Contraloría identificó 134 obras por $627.079 millones que, por razones técnicas, jurídicas o administrativas, fueron catalogadas como irrecuperables.

Causas de los retrasos y acumulación de “elefantes blancos”

De acuerdo con el organismo de control, las principales causas que explican los retrasos corresponden a fallas en la planeación de los proyectos, entre ellas estudios previos incompletos, errores de diseño e inconsistencias técnicas que posteriormente generan modificaciones contractuales, adiciones y prórrogas.

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A ello se suman incumplimientos de contratistas e interventores, suspensiones de actividades y dificultades en el flujo de recursos, como retrasos en desembolsos, pagos o insuficiencia presupuestal.

El informe también señala que el fenómeno de las obras inconclusas no corresponde exclusivamente a una administración, sino que se ha acumulado durante distintos gobiernos. Sin embargo, el medio recopiló varios proyectos impulsados o anunciados durante el gobierno del presidente Gustavo Petro que, al cierre de su mandato, permanecen en ejecución o aún no han sido culminados.

El Multicampus Universitario de Suba fue presentado como un proyecto en ejecución; sin embargo, según documentos citados, la infraestructura definitiva aún no ha iniciado su construcción. - crédito Archivo Alcaldía Mayor de Bogotá

Casos emblemáticos: educación

Universidad del Atlántico en Soledad:

En enero de este año, el ministro de Educación, Daniel Rojas, encabezó el acto simbólico de colocación de la primera piedra de la nueva sede, cuya inversión asciende a $47.000 millones y que proyecta beneficiar a 2.000 estudiantes. Durante el evento, Rojas afirmó que el Gobierno iniciaba oficialmente la construcción de la sede universitaria, cuya entrega está prevista para el último trimestre de este año. Sin embargo, según el medio, el representante electo Daniel Briceño visitó nuevamente el lote y aseguró que encontró un avance limitado. A través de un video divulgado en redes sociales, Briceño afirmó que el avance físico reportado era del 8%, pese a que ya existían recursos comprometidos por más de $44.000 millones.

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Multicampus Universitario de Suba:

El concejal Fabián Puentes, del Partido MIRA, aseguró que un análisis de las respuestas entregadas por el Ministerio de Educación, el IDU y la Agencia Atenea evidenciaría que, aunque el proyecto ha sido presentado públicamente como una obra en ejecución, la infraestructura definitiva todavía no ha iniciado su construcción. La denuncia se produjo luego de que se anunciara la apertura de la convocatoria académica para el periodo 2026-2, que ofrece más de 300 cupos en programas técnicos, tecnológicos y profesionales.

No obstante, según el diario, el propio Ministerio de Educación reconoce que aún no existe contratación definitiva ni del ejecutor principal de la obra ni de la interventoría correspondiente a la fase convencional del proyecto. Puentes sostuvo que la estructuración integral y los estudios de factibilidad, a cargo de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), se extenderán hasta diciembre de 2026, mientras que el inicio de actividades académicas se realizará temporalmente mediante infraestructura modular.

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Estrategia “Salvando Obras” y seguimiento

La estrategia “Salvando Obras” de la Contraloría busca intervenir proyectos que permanecen suspendidos, abandonados o próximos a convertirse en obras inconclusas. Dentro de esta iniciativa también se incluyen los denominados proyectos críticos, es decir, aquellos que mantienen contratos vigentes, pero acumulan suspensiones, modificaciones, adiciones o prórrogas que ponen en riesgo su culminación.

El seguimiento se realiza con participación de comunidades, entidades ejecutoras y equipos técnicos de la Contraloría para identificar alternativas que permitan culminar las obras cuando ello sea técnica y jurídicamente viable.

La recuperación del Hospital San Juan de Dios registra avances parciales, pero edificios clave como la Torre Central y el Instituto Materno Infantil continúan pendientes de finalizar. - crédito Instituto Agustín Codazzi/Colprensa

Salud: hospitales y centros de atención

Hospital San Juan de Dios:

La intervención del histórico complejo hospitalario fue anunciada oficialmente en noviembre de 2023. El edificio de Mantenimiento fue entregado en diciembre de 2024 y actualmente funciona como centro educativo, siendo la única estructura completamente terminada. En contraste, otros inmuebles presentan avances parciales. Entre ellos se encuentra el Instituto Materno Infantil, cuya restauración estaba prevista para el primer trimestre de 2026, pero aún no ha sido concluida.

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A ello se suma la Torre Central, considerada una de las piezas más importantes del proyecto, que permanece en etapa de estudios y diseños. El Colombiano recordó que, en agosto de 2025, el presidente Petro llamó la atención públicamente a los entonces ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de Cultura, Yannai Kadamani, por los retrasos registrados.

El Ministerio de Salud expidió el Decreto 0685 del 2 de julio de 2026, que modificó los requisitos para la contratación de personal, eliminando la condición que vinculaba la contratación de funcionarios a la entrega efectiva de los edificios restaurados y la reemplazó por un criterio de “operatividad territorial”. Esa modificación abrió la posibilidad de vincular 1.686 trabajadores, con un costo estimado de al menos $200.000 millones anuales, pese a que la infraestructura aún no se encuentra habilitada para la atención de pacientes.

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Hospital Albert Schweitzer de Miraflores:

El proyecto fue adjudicado al Consorcio Hospital Miraflores 3378 y contemplaba la entrega de la infraestructura a finales de 2025. Según denunció la representante Katherine Miranda, con corte a febrero de este año, no existían estructuras visibles que reflejaran el avance esperado de la obra, pese a que ya se habían desembolsado recursos. El contrato asciende a $29.163 millones, de los cuales más de $8.749 millones fueron entregados como anticipo, equivalentes a cerca del 30% del valor total.

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades relacionadas con el proceso contractual, que involucró a la ESE Red de Servicios de Salud de Primer Nivel del Guaviare, la Alcaldía de Miraflores y la interventoría local.

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Proyecto de salud mental en Chocó:

El Ministerio de Salud giró en diciembre de 2022 $10.640 millones destinados a la ejecución de una sede de atención para víctimas y una unidad de salud mental. Esos recursos permanecieron más de un año en una cuenta bancaria sin ser ejecutados. En abril de 2024, el entonces gobernador encargado del departamento, Boris Andrés Peña Mosquera, explicó ante la Asamblea Departamental que el aumento en los costos de los materiales hacía insuficientes los recursos inicialmente asignados.

Posteriormente, el contrato fue adjudicado a la Unión Temporal Salud Mental Chocó 2024 y la obra registra actualmente un avance físico cercano al 40%, aunque su entrega estaba prevista para diciembre de 2025.

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La reconstrucción de Piojó, en Atlántico, continúa sin una solución definitiva para las familias afectadas por el deslizamiento ocurrido en noviembre de 2022 - crédito Colprensa

Vivienda y atención a desastres

Reconstrucción de Piojó, Atlántico:

Tras el deslizamiento ocurrido el 22 de noviembre de 2022 que dejó más de 150 familias afectadas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) adquirió un lote por $1.200 millones con el propósito de reasentar a las familias damnificadas. Dos años y medio después, la entidad informó que el proyecto no sería ejecutado en ese terreno al considerar que se encontraba demasiado alejado del casco urbano. La Contraloría calificó la gestión de la UNGRD como ineficiente y solicitó un cronograma y plan integral para atender a las familias afectadas.

Infraestructura y transporte

Cuatro aeropuertos sin finalizar:

Bahía Solano (Chocó), Magüí Payán (Nariño), Cumaribo y La Primavera (Vichada) forman parte del programa Aeropuertos para los Servicios Aéreos Esenciales (Asaes). Según el medio y la Unidad Investigativa de Caracol Radio, para estos proyectos fueron destinados $363.763 millones, de los cuales ya se había desembolsado alrededor del 60%. Los avances reportados siguen siendo limitados: Cumaribo (18,4%), La Primavera (15,3%), Bahía Solano (5,5%) y Magüí Payán aún sin obras iniciadas. La investigación también advirtió sobre presuntos sobrecostos.

Opiniones y denuncias

En diálogo con El Colombiano, el senador electo Luis Carlos Rúa, conocido en redes sociales como “El Elefante Blanco” por documentar obras inconclusas, aseguró que este fenómeno responde a una dinámica recurrente en la contratación pública. “Lo que pasa es que los elefantes blancos no son una coincidencia, son un modelo de negocio”, afirmó. Según explicó al diario, las adiciones, prórrogas, suspensiones y otrosíes contractuales terminan ampliando los costos y los tiempos de ejecución de las obras.