Madre e hijo fueron asesinados en su casa en Cartago, Valle del Cauca: tendría relación con grupos delincuenciales

Declaraciones del teniente coronel Oscar Hernández, comandante del Distrito de Policía Cartago - crédito Policía Nacional

Hay conmoción en el municipio de Cartago, en el departamento del Valle del Cauca, tras conocerse el homicidio de una mujer de 87 años y su hijo de 53 años.

Los hechos se registraron en la mañana del domingo 12 de junio de 2026, las víctimas fueron atacadas a tiros por hombres armados que ingresaron a su vivienda en el barrio Jubileo, ubicado en la comuna 7 del municipio vallecaucano.

Ante esta situación, las autoridades conformaron un equipo especializado para investigar lo ocurrido.

Imagen de referencia - El crimen ocurrió dentro de la casa donde se encontraban la madre y su hijo - crédito Colprensa

“De manera inmediata la Policía Nacional en coordinación con la fiscalía general de la Nación, dispuso un equipo especializado de Policía Judicial e Inteligencia para adelantar las investigaciones que permitan esclarecer este hecho y capturar a los responsables”, dijo el teniente coronel Oscar Hernández, comandante del Distrito de Policía Cartago.

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De acuerdo con la información preliminar publicada en el medio local La Voz del Pueblo, las víctimas fueron identificadas como Luz Marina Chaverra de Carvajal y Carlos Mario Carvajal Chaverra.

Por un lado, la mujer alcanzó a ser auxiliada por residentes del sector y fue trasladada inmediatamente a un centro hospitalario, pero que falleció en el trayecto. Mientras que su hijo murió en el lugar de los hechos.

Una de las hipótesis que manejan la institución apunta a una posible relación con la confrontación entre estructuras delincuenciales que buscan el control de actividades criminales en el municipio, aunque esa hipótesis sigue en verificación.

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Una hipótesis oficial vincula el doble homicidio con la confrontación entre estructuras delincuenciales en Cartago - crédito Portal Único del Estado Colombiano

“Rechazamos contundentemente este hecho de violencia y continuaremos desplegando todas nuestras capacidades institucionales para llevar a los responsables ante la justicia y garantizar la seguridad de todos los cartagueros”, concluyó el oficial.

Por el momento, las autoridades siguen en la recopilación de datos y testimonios para identificar a los responsables intelectuales y materiales del doble homicidio registrado en el Valle del Cauca.

Avanza investigación de crimen de lideresa social en La Victoria

De otro lado, la Policía Nacional de Colombia avanza en la investigación del asesinato de la lideresa social Diana Milena Pescador en el municipio de La Victoria, ubicado al norte del Valle del Cauca.

El crimen se conoció el 8 de julio, luego de que su cuerpo fuera hallado con múltiples heridas de arma de fuego en una zona rural del municipio.

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Indepaz destacó a Diana Milena Pescador por su trabajo por las víctimas del conflicto armado y la construcción de paz en el territorio del Valle del Cauca - crédito Captura de Pantalla Facebook

Según información preliminar recopilada por El País Cali, el hallazgo ocurrió en el sector conocido como La Y, sobre la carretera que comunica con el corregimiento de San Pedro, un punto donde la dirigente comunitaria desarrollaba buena parte de su trabajo de acompañamiento a víctimas del conflicto armado y de promoción de los derechos humanos.

Funcionarios de Policía Judicial realizaron la inspección técnica al cadáver y comenzaron la recolección de elementos materiales probatorios para establecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables. Hasta ahora no se han informado capturas ni se ha definido un móvil, por lo que las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis.

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Diana Milena Pescador era representante de la Mesa de Participación de las Víctimas y hacía parte de la Fundación Humanitaria de Derechos Humanos, Desplazados y Víctimas Nuevo Amanecer. Desde allí adelantaba procesos de acompañamiento a comunidades afectadas por la violencia.

Tras conocerse el homicidio, el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Leonardo González destacó la labor de la lideresa en favor de las víctimas del conflicto armado y de la construcción de paz en el territorio.

Con el caso de Diana Milena Pescador, Indepaz elevó a 77 la cifra de líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia en lo corrido del 2026 - crédito Indepaz/X

“Diana Milena Pescador dedicó su vida a defender a las víctimas del conflicto armado y a trabajar por la paz territorial”, dijo González.

El director de Indepaz añadió que los ataques contra líderes sociales debilitan los procesos de memoria, reparación, participación y construcción de paz en las regiones. También recordó que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 019 de 2023, en la que advirtió sobre los riesgos que enfrentan líderes y defensores de derechos humanos en esa zona del departamento.

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De acuerdo con Indepaz, en el municipio hacen presencia estructuras criminales de carácter local como Los Flacos y Nueva Generación, enfrentadas por el control territorial y por diferentes economías ilegales.

Con este caso, asciende a 77 el número de líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia durante el 2026, según indicó la organización. Organizaciones defensoras de derechos humanos insistieron en la necesidad de fortalecer las medidas de protección para quienes cumplen labores de liderazgo comunitario.