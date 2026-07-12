Colombia

Expresidentes de Colombia lamentaron la muerte del senador Lindsey Graham: “Ayudó mucho a los Gobiernos que presidí”

El senador estadounidense Lindsey Graham, aliado clave del presidente Donald Trump, murió a los 71 años tras una “breve y repentina enfermedad”

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Álvaro Uribe e Iván Duque - crédito Juan David Duque/REUTERS/Adriana Thomasa/EFE/Valentyn Ogirenko/REUTERS
La muerte del senador Lindsey Graham generó reacciones en Colombia. Álvaro Uribe agradeció el respaldo recibido durante sus gobiernos, mientras Iván Duque destacó la cooperación bilateral que impulsó el legislador Republicano - crédito Juan David Duque/REUTERS/Adriana Thomasa/EFE/Valentyn Ogirenko/REUTERS

El senador del Partido Republicano y aliado clave del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Lindsey Graham, falleció a los 71 años tras una “breve y repentina enfermedad”, según informó su oficina en un comunicado difundido en redes sociales.

Tras el anuncio, los expresidentes de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022) expresaron su pesar y recordaron la relación del legislador con el país.

El líder natural del Centro Democrático indicó en X: “Siempre gratitud, ayudó mucho a los Gobiernos que presidí. Mi solidaridad con toda su familia”.

Álvaro Uribe - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe expresó su pesar por la muerte de Lindsey Graham, senador del Partido Republicano - crédito @AlvaroUribeVel/X

El exmandatario Iván Duque también lamentó la muerte del senador en la misma red social. Destacó el papel de Graham en la relación bilateral y en la cooperación en seguridad, comercio y defensa de la democracia.

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Duque escribió: “Lamento profundamente el fallecimiento del senador Lindsey Graham. Fue un gran amigo de Colombia y un firme defensor de la histórica relación entre nuestros países, contribuyendo al fortalecimiento de la cooperación en seguridad, comercio y defensa de la democracia. Siempre recordaremos su compromiso con la libertad y con las alianzas democráticas. Expreso mis más sentidas condolencias a su familia, a sus colaboradores y al pueblo de Estados Unidos. Descanse en paz (sic)”.

Iván Duque - crédito @IvanDuque/X
Iván Duque destacó el papel de Lindsey Graham en la relación bilateral y en la cooperación en seguridad, comercio y defensa de la democracia - crédito @IvanDuque/X

La familia del senador agradeció las oraciones recibidas y pidió privacidad durante este periodo. Los mensajes de Uribe y Duque muestran el eco de la muerte de Graham en Colombia y el respaldo que ofreció durante sus gobiernos.

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Detalles de la muerte de Lindsey Graham

El senador Lindsey Graham, figura destacada del Partido Republicano y cercano colaborador de Donald Trump, falleció a los 71 años víctima de una enfermedad repentina. Así lo comunicó su oficina mediante un mensaje en redes sociales, donde también se expresó la gratitud de la familia por las muestras de apoyo y se solicitó respeto a su privacidad en este momento de duelo.

Graham, originario de Carolina del Sur, ocupaba una banca en el Senado desde 2002 y recientemente había asegurado la candidatura de su partido para buscar un nuevo mandato en las elecciones de noviembre. En las primarias de junio, obtuvo una victoria que consolidó su posición frente a su adversario, el empresario Mark Lynch, respaldado por el apoyo explícito del presidente Trump.

Durante el mes de junio, Trump elogió públicamente a Graham a través de Truth Social, subrayando la confianza y la amistad que los unía. El expresidente destacó la dedicación del senador en favor de Carolina del Sur y su papel como uno de los aliados más firmes en el partido, especialmente en medio de debates internos sobre la guerra en Irán y su impacto financiero para el país.

El senador Lindsey Graham, figura destacada del Partido Republicano y cercano colaborador de Donald Trump, falleció a los 71 años víctima de una enfermedad repentina - crédito Elizabeth Frantz/REUTERS
El senador Lindsey Graham, figura destacada del Partido Republicano y cercano colaborador de Donald Trump, falleció a los 71 años víctima de una enfermedad repentina - crédito Elizabeth Frantz/REUTERS

“Graham está trabajando increíblemente duro por la gran gente de Carolina del Sur, un estado que amo y en el que gané ampliamente en 2016, 2020 y 2024. Lindsey ha sido un gran amigo y siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado (...). Lindsey Graham tiene mi respaldo completo y total para su reelección”, escribió entonces el mandatario.

Tras conocerse la noticia de la muerte de Graham, Trump volvió a pronunciarse en su plataforma: “¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡Extrañaremos mucho a Lindsey! Próximamente se anunciarán más detalles y arreglos. ¡Qué triste!“.

Durante la década de 1990, desde su puesto en la Cámara de Representantes, promovió iniciativas para aislar a Irán y restringir tanto su programa de misiles como sus actividades nucleares. Más recientemente, expresó su apoyo a los ataques de Trump contra instalaciones nucleares iraníes el año pasado y avaló el enfrentamiento que se produjo en Medio Oriente hace unos meses.

Graham se ha destacado por su postura firme en temas de política exterior. En 2016, lanzó una candidatura presidencial de corta duración. Aunque al principio fue un crítico del presidente actual, posteriormente pasó a convertirse en uno de sus principales aliados.

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