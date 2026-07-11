Ejército lleva a cabo un bombardeo militar en zona rural de Amalfi, Antioquia, contra subestructura del Clan del Golfo

Los bombardeos aéreos en el nordeste antioqueño corresponden a una estrategia para debilitar al Clan del Golfo - crédito Europa Press

Un operativo conjunto del Ejército Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación se desplegó en contra de integrantes del Clan del Golfo en la zona rural de Amalfi, en el Nordeste de Antioquia.

El ataque aéreo, iniciado en las horas de la mañana del el 11 de julio, tiene como objetivo neutralizar “las capacidades criminales” de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, considerada una de las facciones activas de este grupo armado.

La ofensiva militar se puso en marcha como parte de la estrategia que busca fortalecer las condiciones de seguridad en la región en contra del actuar criminal del grupo al margen de la ley y reforzar la seguridad de la población civil en la región.

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Este es el reporte del Ejército sobre el bombardeo contra una subestructura del Clan del Golfo, en Amalfi, Antioquia - crédito @Ejercito_Div7/X

Informes publicados por varios medios periodísticos indican que en medio de los bombardeos dos presuntos integrantes habrían sido abatidos; no obstante, el reporte oficial de las autoridades no ha notificado bajas hasta el momento.

La información de las autoridades puntualiza que el operativo en Amalfi correspondió al noveno bombardeo dirigido contra el grupo armado durante la administración de Gustavo Petro que, según las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, ha sido el grupo armado más impactado por las fuerzas del orden.

Ministro de Defensa asegura que el Clan del Golfo ha sido el grupo armado más afectado en el Gobierno Petro

De hecho, dijo que las operaciones militares y policiales han permitido capturar o neutralizar a miles de integrantes de estructuras criminales en todo el país, con un énfasis particular en los recientes bombardeos realizados en el departamento de Antioquia.

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De acuerdo con declaraciones recogidas en un video divulgado por el medio radial, Pedro Sánchez señaló que en los últimos cuatro años se han realizado alrededor de 600.000 capturas por delitos diversos, aunque el foco principal se ha dirigido a los llamados grupos armados organizados ilegales.

El ministro precisó: “En este periodo de gobierno se han neutralizado 16.371 integrantes, de los cuales el 93% corresponde a capturas y el 7% corresponde a la muerte en desarrollo de una operación militar”.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que el Clan del Golfo ha sido el grupo armado ilegal con más operativos en su contra- crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El Clan del Golfo encabeza la lista de organizaciones más afectadas, representando el 51% de los neutralizados, según los datos de Sánchez. El ministro también mencionó que otros grupos, como el GAO residual, las disidencias dirigidas por alias Mordisco y alias Calarcá, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), han sido objeto de operaciones específicas.

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Sobre el ELN, Sánchez destacó su responsabilidad en el desplazamiento forzado de más de treinta mil personas y el confinamiento de otras sesenta mil en la región del Catatumbo.

En cuanto a las tácticas empleadas, el titular de Defensa subrayó la legitimidad de los bombardeos contra blancos considerados lícitos. “Donde más hemos concentrado ha sido en Antioquia, ocho bombardeos de los veinticuatro que hemos desarrollado. Nosotros desarrollamos también, paralelo a estos veinticuatro ataques aéreos, mil seiscientos cincuenta combates. Es lo que tenemos ahora. Quiere decir que cada veinte horas tenemos un combate, pero hemos tenido en estos veinticuatro bombardeos cero daños colaterales”, sostuvo el ministro saliente.

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Uno de los fuertes del Clan del Golfo en Antioquia y Chocó es la minería ilegal - crédito @PedroSanchezCol/X

Por su parte, también confirmó el inicio de una investigación oficial tras la difusión de audios que sugieren supuestos acuerdos entre miembros del Gobierno y el Clan del Golfo, conocidos formalmente como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), antes de la consolidación de la mesa de diálogos en septiembre de 2025. El funcionario advirtió que, de comprobarse la veracidad del material, se trataría de un delito grave.

Durante una entrevista con Caracol Radio, Sánchez señaló que el equipo jurídico del Ministerio de Defensa evalúa la posibilidad de presentar denuncias penales y declararse víctima del presunto entramado.

“De ser cierto, eso es un concierto para delinquir. Estarían conspirando contra la nación, conspirando contra la seguridad de los colombianos y por ende también contra el mismo Ministerio de Defensa”, afirmó el funcionario.

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