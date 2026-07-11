Colombia

Ejército lleva a cabo un bombardeo militar en zona rural de Amalfi, Antioquia, contra subestructura del Clan del Golfo

La Séptima Brigada del Ejército Nacional confirmó el ataque estratégico contra la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del grupo armado para neutralizar su actuar criminal

Guardar
Google icon
Los bombardeos aéreos en el nordeste antioqueño corresponden a una estrategia para debilitar al Clan del Golfo - crédito Europa Press
Los bombardeos aéreos en el nordeste antioqueño corresponden a una estrategia para debilitar al Clan del Golfo - crédito Europa Press

Un operativo conjunto del Ejército Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación se desplegó en contra de integrantes del Clan del Golfo en la zona rural de Amalfi, en el Nordeste de Antioquia.

El ataque aéreo, iniciado en las horas de la mañana del el 11 de julio, tiene como objetivo neutralizar “las capacidades criminales” de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, considerada una de las facciones activas de este grupo armado.

La ofensiva militar se puso en marcha como parte de la estrategia que busca fortalecer las condiciones de seguridad en la región en contra del actuar criminal del grupo al margen de la ley y reforzar la seguridad de la población civil en la región.

PUBLICIDAD

Este es el reporte del Ejército sobre el bombardeo contra una subestructura del Clan del Golfo, en Amalfi, Antioquia - crédito @Ejercito_Div7/X
Este es el reporte del Ejército sobre el bombardeo contra una subestructura del Clan del Golfo, en Amalfi, Antioquia - crédito @Ejercito_Div7/X

Informes publicados por varios medios periodísticos indican que en medio de los bombardeos dos presuntos integrantes habrían sido abatidos; no obstante, el reporte oficial de las autoridades no ha notificado bajas hasta el momento.

La información de las autoridades puntualiza que el operativo en Amalfi correspondió al noveno bombardeo dirigido contra el grupo armado durante la administración de Gustavo Petro que, según las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, ha sido el grupo armado más impactado por las fuerzas del orden.

Ministro de Defensa asegura que el Clan del Golfo ha sido el grupo armado más afectado en el Gobierno Petro

De hecho, dijo que las operaciones militares y policiales han permitido capturar o neutralizar a miles de integrantes de estructuras criminales en todo el país, con un énfasis particular en los recientes bombardeos realizados en el departamento de Antioquia.

PUBLICIDAD

De acuerdo con declaraciones recogidas en un video divulgado por el medio radial, Pedro Sánchez señaló que en los últimos cuatro años se han realizado alrededor de 600.000 capturas por delitos diversos, aunque el foco principal se ha dirigido a los llamados grupos armados organizados ilegales.

El ministro precisó: “En este periodo de gobierno se han neutralizado 16.371 integrantes, de los cuales el 93% corresponde a capturas y el 7% corresponde a la muerte en desarrollo de una operación militar”.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que el Clan del Golfo ha sido el grupo armado ilegal con más operativos en su contra- crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que el Clan del Golfo ha sido el grupo armado ilegal con más operativos en su contra- crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El Clan del Golfo encabeza la lista de organizaciones más afectadas, representando el 51% de los neutralizados, según los datos de Sánchez. El ministro también mencionó que otros grupos, como el GAO residual, las disidencias dirigidas por alias Mordisco y alias Calarcá, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), han sido objeto de operaciones específicas.

Sobre el ELN, Sánchez destacó su responsabilidad en el desplazamiento forzado de más de treinta mil personas y el confinamiento de otras sesenta mil en la región del Catatumbo.

En cuanto a las tácticas empleadas, el titular de Defensa subrayó la legitimidad de los bombardeos contra blancos considerados lícitos. “Donde más hemos concentrado ha sido en Antioquia, ocho bombardeos de los veinticuatro que hemos desarrollado. Nosotros desarrollamos también, paralelo a estos veinticuatro ataques aéreos, mil seiscientos cincuenta combates. Es lo que tenemos ahora. Quiere decir que cada veinte horas tenemos un combate, pero hemos tenido en estos veinticuatro bombardeos cero daños colaterales”, sostuvo el ministro saliente.

Uno de los fuertes del Clan del Golfo en Antioquia y Chocó es la minería ilegal - crédito @PedroSanchezCol/X
Uno de los fuertes del Clan del Golfo en Antioquia y Chocó es la minería ilegal - crédito @PedroSanchezCol/X

Por su parte, también confirmó el inicio de una investigación oficial tras la difusión de audios que sugieren supuestos acuerdos entre miembros del Gobierno y el Clan del Golfo, conocidos formalmente como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), antes de la consolidación de la mesa de diálogos en septiembre de 2025. El funcionario advirtió que, de comprobarse la veracidad del material, se trataría de un delito grave.

Durante una entrevista con Caracol Radio, Sánchez señaló que el equipo jurídico del Ministerio de Defensa evalúa la posibilidad de presentar denuncias penales y declararse víctima del presunto entramado.

De ser cierto, eso es un concierto para delinquir. Estarían conspirando contra la nación, conspirando contra la seguridad de los colombianos y por ende también contra el mismo Ministerio de Defensa”, afirmó el funcionario.

Temas Relacionados

Clan del GolfoBombardeosAmalfi, AntioquiaEjércitoMinisterio de DefensaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno Petro anunció que radicará el proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia: “Defenderemos la transición energética”

La iniciativa será presentada el 20 de julio ante el nuevo Congreso y estará sustentada, según el Ejecutivo, en evidencia científica

Gobierno Petro anunció que radicará el proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia: “Defenderemos la transición energética”

Resultados Super Astro Sol hoy 11 de julio: verifique el signo ganador

El primer sorteo del día, ya cuenta con sus números ganadores. Consulta si eres uno de los afortunados participantes

Resultados Super Astro Sol hoy 11 de julio: verifique el signo ganador

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II - EN VIVO: Junior de Barranquilla, campeón de Colombia, tiene nuevo delantero

El fútbol profesional colombiano tendrá el retorno de sus actividades el 24 de julio de 2026 en Villavicencio con el duelo Llaneros vs. Deportivo Pereira

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II - EN VIVO: Junior de Barranquilla, campeón de Colombia, tiene nuevo delantero

Carmen Villalobos no se quiso perder el partido entre Noruega e Inglaterra en el Mundial 2026

La actriz y presentadora confirmó su presencia en el estadio de Miami para ver uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final

Carmen Villalobos no se quiso perder el partido entre Noruega e Inglaterra en el Mundial 2026

Tras el rechazo de Venezuela, Abelardo de la Espriella insistió en ofrecer apoyo humanitario por terremotos: “No se planteó desconocer la soberanía”

El gobierno electo de Colombia aseguró que las declaraciones del presidente entrante tuvieron un carácter exclusivamente humanitario y que cualquier cooperación solo podría darse mediante canales institucionales

Tras el rechazo de Venezuela, Abelardo de la Espriella insistió en ofrecer apoyo humanitario por terremotos: “No se planteó desconocer la soberanía”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Carmen Villalobos no se quiso perder el partido entre Noruega e Inglaterra en el Mundial 2026

Carmen Villalobos no se quiso perder el partido entre Noruega e Inglaterra en el Mundial 2026

Alejandra Serje anunció su salida de ‘Lo Sé Todo’ a través de las redes sociales: “Esto no es un adiós”

Laura Tobón relató las dificultades de su segundo embarazo: “Este proceso ha sido completamente diferente”

Karina García reveló complicaciones en su tercer embarazo durante sus vacaciones: “Esto es estar enferma”

Westcol y Luisa Castro habrían terminado su relación, afirma Yina Calderón: “Que vuelva con Aida Victoria”

Deportes

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II - EN VIVO: Junior de Barranquilla, campeón de Colombia, tiene nuevo delantero

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II - EN VIVO: Junior de Barranquilla, campeón de Colombia, tiene nuevo delantero

América de Cali vs. Pumas UNAM: hora y dónde ver el amistoso de los “Diablos Rojos” previo al debut en la Liga BetPlay

Richard Ríos se pronunció tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: “No era el final que soñábamos”

Gustavo Puerta es una de las revelaciones del Mundial 2026, según diario francés : “Brilló”

El fuerte dardo de periodista a James Rodríguez tras la eliminación: “Hay que hacer cosas que no nos gustan”