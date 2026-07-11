Abelardo de la Espriella designó como ministro de Agricultura a Indalecio Dangond: estos son sus principales objetivos

Abelardo de la Espriella designó como ministro de Agricultura a Indalecio Dangond - crédito Reuters/Centro Democrático

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció en un comunicado dirigido a la opinión pública la designación de Indalecio Dangond Baquero como ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y enmarcó el nuevo rumbo con una consigna: “Al campo, lo que es del campo”.

Dangond Baquero, barranquillero y administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia, llega al gabinete del próximo gobierno con cuarenta años de experiencia en financiamiento agropecuario y desarrollo rural.

Entre sus objetivos más importantes, el presidente electo sostuvo que deberá impulsar la bancarización del campesinado y la legalización de tierras, además de fomentar la construcción de distritos de riego en todo el territorio.

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“El nuevo ministro tiene tres prioridades concretas: la bancarización de 2,5 millones de campesinos, la legalización de los títulos de sus tierras y el impulso a la construcción de distritos de riego, porque “la agricultura se escribe con agua””.

El ministro deberá impulsar la bancarización del campesinado y la legalización de los títulos de sus tierras - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

En el mismo paquete de anuncios, el líder del movimiento Defensores de la Patria explicó que Dangond Baquero promoverá un censo nacional agropecuario y la creación de 700 escuelas de emprendimiento rural para el relevo generacional.

Otra de las medidas comunicadas apunta a sustituir de forma inicial 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito por palma en Tumaco y cacao en Tibú, con el objetivo de diversificar la producción rural, combatir la deforestación y flexibilizar el sistema crediticio para los productores.

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“Impulsará un censo nacional agropecuario, la creación de 700 escuelas de emprendimiento rural para el relevo generacional, y la sustitución inicial de 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito por palma en Tumaco y cacao en Tibú, apostando por diversificar el campo, combatir la deforestación y flexibilizar el sistema crediticio para los productores”.

Y agregó: “El tiempo de los campesinos y productores con títulos de propiedad, acceso al crédito, garantías, asistencia técnica, riego, tecnología y mercados ha llegado”.

Los ministros de Abelardo de la Espriella

La lista de los primeros nombres anunciados incluye a Rodrigo Lara en el Ministerio del Interior. Excongresista y abogado, participó en la campaña del próximo jefe de Estado y es hijo del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en la década de 1980 por su lucha contra el narcotráfico.

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Lara sustituirá a Armando Benedetti, quien ocupaba el ministerio desde marzo de 2025 como una de las figuras del gobierno de Gustavo Petro para el trámite de proyectos en el Congreso

El economista Miguel Gómez asumirá el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Expresidente de Fasecolda, es hijo del exsenador Enrique Gómez Hurtado, hermano del excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado y nieto del expresidente Laureano Gómez.

Miguel Gómez asumirá el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - crédito Colprensa

Se graduó en el Instituto de Estudios Políticos de París con énfasis en Política Económica y Social. Fue vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, decano de Economía de la Universidad del Rosario, vicecontralor general de la República, presidente de Bancóldex, embajador de Colombia en Francia, representante a la Cámara y presidente ejecutivo de Asocolflores, de AmCham Colombia y de Fasecolda, además de autor de Política Económica para Empresarios.

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En Ambiente fue confirmado Fabio Arjona Hincapié, investigador y director de Conservación Internacional Colombia. Biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, fue vicepresidente de Conservación Internacional desde 2013 y ya lideraba el proceso de empalme del sector ambiental en nombre del gobierno entrante.

Viviane Morales será la próxima ministra de Educación- crédito @vivianemoralesh/Instagram

Entre los nuevos nombramientos destaca Viviane Morales en el Ministerio de Educación. La exfiscal general y exsenadora fue embajadora de Colombia en Francia entre el 1 de noviembre de 2018 y el 24 de mayo de 2021, durante el gobierno de Iván Duque.

Morales es abogada de la Universidad del Rosario y tiene una maestría en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de París II. Su carrera pública comenzó en 1988 como secretaria general y asesora del Ministerio de Desarrollo, y después fue representante a la Cámara entre 1991 y 1998 y senadora entre 1998 y 2002.

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También fue conjuez de la Corte Constitucional, viceministra de Desarrollo Económico y profesora de derecho público y constitucional en las universidades del Rosario, Nacional y Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. En 2018 aspiró a la Presidencia por el Partido Somos Región, pero renunció meses después a esa candidatura.

Elsa Noguera irá a Transporte e Iván Cancino asumirá Justicia

La nueva ministra es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene una maestría en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad del Norte.-2023-crédito @elsanoguera/Instagram

Elsa Noguera fue designada ministra de Transporte tras una carrera en cargos ejecutivos nacionales y regionales. Fue alcaldesa de Barranquilla entre 2012 y 2015, ministra de Vivienda entre 2016 y 2017 y gobernadora del Atlántico entre 2020 y 2023.

La nueva ministra es economista de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene una maestría en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad del Norte. En 2010 fue fórmula vicepresidencial del candidato Germán Vargas Lleras y en 2012 se convirtió en la primera alcaldesa de Barranquilla elegida por voto popular.

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Iván Cancino, designado para el área, dijo que seguirá la política criminal del presidente electo e incluirá acercar el sistema a zonas rurales, fortalecer conciliación, articular con las cortes y ajustar el enfoque de seguridad - crédito Cristian Bayona/Colprensa / DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube

En el Ministerio de Justicia estará Iván Cancino, abogado penalista y exfiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá. Es egresado de la Universidad Externado de Colombia, con especializaciones en Ciencias Penales y Criminológicas y en Derecho y Nuevas Tecnologías, además de una maestría en Ciencias Penales.

Cancino también fundó y dirige la firma Iván Cancino Abogados, especializada en derecho penal, disciplinario y responsabilidad fiscal. En esa cartera, el mayor tiempo de permanencia en los últimos 15 años correspondió a Néstor Osuna, con 23 meses entre agosto de 2022 y julio de 2024, seguido por Wilson Ruiz con 22 meses entre octubre de 2020 y agosto de 2022.

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Omar Bula Escobar asumirá la Cancillería con plan de transformación y visión global - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella también confirmó a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores, que tiene dos décadas en la diplomacia internacional y una carrera reconocida en organismos multilaterales. El nuevo canciller busca reposicionar al país en el escenario global y transformar el funcionamiento de la Cancillería.

Comercio, Vivienda y Deporte quedan en manos de aliados políticos del nuevo gobierno

Mauricio Gómez Amín renunció a su curul en el Senado para apoyar la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @mauriciogomezco/Instagram

Mauricio Gómez Amín llegará al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El abogado de la Universidad del Norte fue jefe de debate de la campaña de De la Espriella y tiene trayectoria en el Congreso de la República: fue representante a la Cámara por Atlántico desde 2014 y senador del Partido Liberal desde 2018.

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También es especialista en Derecho Público de la Universidad del Norte y cursó estudios en Gerencia Política y Gobernabilidad en la Universidad del Rosario. Inició su carrera como edil de la localidad Norte de Barranquilla entre 2004 y 2007, fue concejal de esa ciudad en dos periodos y pasó del partido Oxígeno Verde al liberalismo en 2007.

El Ministerio de Vivienda será encabezado por Jaime Andrés Beltrán, elegido alcalde de Bucaramanga en 2023 y gerente nacional de Regiones en la campaña presidencial del mandatario electo. Es comunicador social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde también cursó una especialización en Dirección de Empresas, y más tarde obtuvo una maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública.

En Deporte fue nombrada Juliana Gutiérrez, exaspirante al Senado en las elecciones legislativas de marzo por el movimiento Creemos. Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, es administradora de empresas, tiene una maestría en administración de riesgos y experiencia en trabajo con comunidades vulnerables en Antioquia.