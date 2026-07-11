Venezuela rechazó colaborar con el gobierno de Abelardo de la Espriella en la reconstrucción de las zonas afectadas por el doble terremoto

Una ilustración estilo acuarela muestra a Abelardo de la Espriella junto al comunicado oficial de Venezuela que rechaza cualquier tipo de cooperación con Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Venezuela dijo que “ha observado con extrañeza” declaraciones del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre supuestas atribuciones para participar con “amplias competencias” en la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos ocurridos el 24 de junio de 2026, y sostuvo que ese proceso corresponde “exclusivamente” al Estado venezolano.

En un comunicado fechado en Caracas el 11 de julio de 2026, la administración venezolana afirmó que “corresponde exclusivamente al Estado venezolano la conducción, planificación y ejecución del proceso de recuperación, reconstrucción y desarrollo integral de las zonas afectadas por el pasado doblete sísmico ocurrido en nuestro país”.

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El pronunciamiento también marcó distancia con la futura administración nacional y destacó que “a la fecha no está prevista articulación alguna con el gobierno electo de Colombia”.

Gobierno de Venezuela rechazo cooperación con el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito República Bolivariana de Venezuela

En el texto, el Ejecutivo indicó que “Venezuela ha activado todas sus capacidades nacionales, incluyendo las instituciones del Estado, la industria nacional, sus empresas públicas y privadas, así como el talento técnico y profesional necesario para llevar adelante este proceso”.

Además, el Gobierno venezolano señaló que “agradece las múltiples expresiones de solidaridad y apoyo recibidas de gobiernos, organismos internacionales y pueblos hermanos”, y abrió la puerta a asistencia externa bajo sus términos: “De ser necesario, el Estado venezolano, en ejercicio de sus atribuciones soberanas, establecerá alianzas de cooperación con empresas públicas y privadas internacionales que contribuyan a las labores de recuperación y reconstrucción”.

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Panorama para las próximas relaciones entre Colombia y Venezuela

La transición política en Venezuela se perfila como una oportunidad estratégica y un desafío para la nueva administración colombiana. Omar Bula Escobar, designado como futuro canciller, delineó los ejes de la relación bilateral al señalar que existen “dos países muy ricos en recursos naturales, en talento humano”. Este enfoque, afirmó, debe traducirse en beneficios económicos y mejor seguridad para ambos territorios.

El presidente electo Abelardo de la Espriella anuncia una etapa inédita en la política exterior con el liderazgo de Omar Bula Escobar - crédito Colprensa - Prensa Abelardo de la Espriella

Durante su intervención, Bula Escobar enfatizó que la cooperación con Venezuela será “constructiva”, orientada a “crear riqueza para los dos países” y a resolver “los problemas fronterizos”. El canciller electo destacó la importancia de enfrentar el crimen organizado como una tarea que trasciende las fronteras de Venezuela, Colombia y Ecuador, involucrando incluso a toda la región.

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A la hora de explicar la estrategia, el representante del nuevo gobierno colombiano dejó claro que la política regional estará alineada con la de Estados Unidos. “Vamos a ser aliados en ese sentido y nuestra alianza con Estados Unidos garantiza de alguna manera que nos incorporemos en ese proceso”, puntualizó, dejando en evidencia el peso que tendrá Washington en el nuevo esquema diplomático.

La pregunta sobre los próximos pasos en Venezuela encontró una respuesta cautelosa por parte de Bula Escobar. El futuro canciller advirtió que “los cambios no se pueden hacer de un día para otro” y que la actual configuración política venezolana tiene “raíces profundas”. La administración del abogado no espera una transformación inmediata en Caracas y considera que el proceso será gradual.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla en una conferencia de prensa sobre la respuesta del gobierno ante los sismos consecutivos, en Caracas, Venezuela - crédito Pedro Mattey)/AP

El funcionario planteó un enfoque de tres etapas para la transición: “estabilización, recuperación y transición”. Según sus palabras, la prioridad será consolidar primero la estabilidad, para luego avanzar hacia la recuperación y, finalmente, una transición política más definida.

En respuesta a la inquietud sobre la posibilidad de nuevas elecciones en Venezuela, Bula Escobar fue enfático: “No sería prudente que se realizaran unas elecciones mañana en Venezuela en esta situación”. Agregó que aún persiste “una presencia muy clara de los rezagos del régimen pasado”, lo que, en su opinión, limita la viabilidad de una convocatoria electoral inmediata.

Para quienes se preguntan por el futuro de la relación entre Colombia y Venezuela bajo el nuevo gobierno, la respuesta oficial es que la prioridad será mantener una presencia diplomática activa y promover una agenda común centrada en el desarrollo y la seguridad. El proceso de cambio, según la visión del próximo canciller, requerirá paciencia y un enfoque gradual.

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Bula Escobar pidió a la ciudadanía “un poco más de paciencia” mientras se avanza en la dirección del cambio. Subrayó que la estrategia de su gobierno no contempla una retirada del territorio venezolano, sino el fortalecimiento progresivo de los lazos bilaterales bajo un espíritu reconstructivo.