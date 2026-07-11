Colombia

Fiscalía judicializa a dos funcionarios del Inpec por fuga con cuerda artesanal de integrante del Tren de Aragua

Dos servidores penitenciarios habrían facilitado el escape de un recluso venezolano en La Picota, quien usó una cuerda hecha con sábanas y ropa, a cambio de 500 millones de pesos

Guardar
Google icon
Funcionarios del Inpec, a prisión tras permitir fuga con cuerda de sábanas a miembro del Tren de Aragua - crédito montaje Fiscalia - John Paz/ Colprensa
Funcionarios del Inpec, a prisión tras permitir fuga con cuerda de sábanas a miembro del Tren de Aragua - crédito montaje Fiscalia - John Paz/ Colprensa

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tras reunir pruebas que los vinculan con la fuga de un ciudadano venezolano, señalado de integrar el grupo delictivo transnacional Tren de Aragua.

El escape se registró el 1 de abril de 2025 en la cárcel La Picota de Bogotá, donde el interno permanecía bajo custodia con fines de extradición a Perú por el delito de homicidio agravado.

Según los resultados de la investigación, los servidores públicos habrían facilitado la evasión del privado de la libertad a cambio de una suma cercana a 500 millones de pesos. Los implicados fueron identificados como el dragoneante José Daniel Yunda Fajardo y el inspector Édgar Alfredo Melo Forero. Ambos enfrentan cargos por los delitos de favorecimiento de fuga y cohecho propio, luego de que el fiscal del caso presentara los elementos materiales probatorios ante una juez de control de garantías.

PUBLICIDAD

La Fiscalía judicializó a dos funcionarios del Inpec tras vincularlos con la fuga de un preso venezolano perteneciente al Tren de Aragua - crédito Inpec
La Fiscalía judicializó a dos funcionarios del Inpec tras vincularlos con la fuga de un preso venezolano perteneciente al Tren de Aragua - crédito Inpec

El análisis de las circunstancias reveló una serie de omisiones durante el turno de vigilancia en la noche del escape. Según el expediente, los funcionarios dejaron abierta la puerta de la lavandería, omitieron los controles obligatorios de conteo y no activaron la alerta de fuga ni registraron novedades en la minuta de servicio. La ausencia del interno solo fue detectada al día siguiente en horas de la mañana, cuando se verificó que la celda estaba vacía.

El mecanismo utilizado para la huida consistió en una cuerda artesanal confeccionada con sábanas y prendas de vestir, que permitió al interno descender desde la ventana de su celda y abandonar el penal sin ser detectado. El recluso, requerido por las autoridades peruanas, permaneció prófugo durante más de un mes y fue recapturado el 8 de mayo en la ciudad de Medellín (Antioquia), en un operativo conjunto de la Policía y la Interpol.

PUBLICIDAD

Las pesquisas arrojaron que los funcionarios judicializados habrían recibido el dinero a cambio de facilitar el escape y omitir sus deberes de vigilancia y control, permitiendo la salida del hombre considerado de alto valor para las autoridades internacionales. El caso puso en evidencia las vulnerabilidades en los sistemas de seguridad penitenciaria y la existencia de redes de corrupción dentro de algunos establecimientos carcelarios del país.

El cabecilla de esta red es un narco francés recluido en la cárcel La Picota, una de las más custodiadas del país - crédito Camila Díaz/Colprensa
Los servidores públicos habrían recibido 500 millones de pesos para facilitar la evasión; ambos enfrentan cargos por favorecimiento de fuga y cohecho propio - crédito Camila Díaz/Colprensa

En audiencia pública, la Fiscalía presentó la evidencia recopilada y expuso que las acciones de los funcionarios no respondieron a una negligencia casual, sino a una conducta deliberada y concertada con el objetivo de favorecer la fuga a cambio de una retribución económica. Por estos hechos, la juez de control de garantías impuso a Yunda Fajardo y Melo Forero medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Durante la diligencia, los procesados no aceptaron los cargos imputados, por lo que la investigación continuará en etapa de juicio, en la que la Fiscalía buscará demostrar la comisión de los delitos de corrupción y de facilitación de la evasión carcelaria.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en los penales de máxima y mediana seguridad en Colombia, así como sobre los mecanismos internos de control y vigilancia. Las autoridades penitenciarias han anunciado una revisión de los protocolos en La Picota y otros establecimientos, así como la implementación de nuevas medidas para prevenir la repetición de incidentes similares.

Cárcel La Picota
El interno utilizó una cuerda artesanal hecha con sábanas y ropa para escapar y fue recapturado más de un mes después en Medellín - crédito Colprensa

La fuga del integrante del Tren de Aragua, considerada una de las organizaciones criminales más peligrosas de la región, generó alerta entre las autoridades nacionales e internacionales. El proceso judicial en curso contra los funcionarios busca sentar un precedente para la lucha contra la corrupción en el sistema penitenciario y garantizar la integridad de los procedimientos de extradición y custodia de personas de alto perfil criminal.

La Fiscalía reiteró su compromiso de perseguir y sancionar la corrupción en todos los niveles, especialmente cuando afecta la seguridad y la confianza en las instituciones encargadas de la custodia de la población privada de la libertad.

Temas Relacionados

InpecTren de Aragua ColombiaFuncionarios InpecFiscalíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Etapa 8 del Tour de Francia EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en su llegada a Bergerac

La carrera contará con otra etapa llana, en la cual el colombiano Fernando Gaviria quiere volverse a destacar en la llegada hacia la meta

Etapa 8 del Tour de Francia EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en su llegada a Bergerac

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II - EN VIVO: Junior de Barranquilla, campeón de Colombia, tiene nuevo delantero

El fútbol profesional colombiano tendrá el retorno de sus actividades el 24 de julio de 2026 en Villavicencio con el duelo Llaneros vs. Deportivo Pereira

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II - EN VIVO: Junior de Barranquilla, campeón de Colombia, tiene nuevo delantero

Esposa del excandidato presidencial Iván Cepeda habría regresado a su labores en la JEP tras su renuncia previo a las elecciones

El retorno de Pilar Rueda coincide con un momento en el que la jurisdicción se prepara para dictar sentencia a los miembros del antiguo secretariado de las Farc, procesados por delitos como el secuestro

Esposa del excandidato presidencial Iván Cepeda habría regresado a su labores en la JEP tras su renuncia previo a las elecciones

De la Espriella agradeció el respaldo de la comunidad internacional a la transición institucional en Colombia: “Debe ser respetada sin ambigüedades”

El presidente electo afirmó que el país ya expresó su voluntad política en las urnas y los resultados fueron formalizados según el ordenamiento jurídico colombiano

De la Espriella agradeció el respaldo de la comunidad internacional a la transición institucional en Colombia: “Debe ser respetada sin ambigüedades”

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

A poco de cumplirse diez años de la firma que se llevó tras los diálogos adelantados en La Habana entre voceros de las Farc - EP y del gobierno de Juan Manuel Santos, la entidad le hizo un llamado al presidente electo Abelardo de la Espriella y a quienes resultaron vencederos en las elecciones al Senado y la Cámara de representantes para consolidar “una paz duradera”

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso emocionó a la familia de Yeison Jiménez con un sentido homenaje musical: escribió una canción a seis meses del accidente

Luis Alfonso emocionó a la familia de Yeison Jiménez con un sentido homenaje musical: escribió una canción a seis meses del accidente

Joaquín Guiller ya tendría pareja sentimental luego de su divorcio: fue presentadora de ‘Sábados Felices’

Cardi B escogió a quién prefería entre Shakira y Lady Gaga: la rapera sorprendió con su respuesta

Luisa Duque, pareja de James Rodríguez, contó su historia de vida y detalles de su relación: “Los 12 años de diferencia no son un problema para mí”

Sofía Vergara celebró su cumpleaños alejada de los focos y con una fortuna en crecimiento: estos son los números de la colombiana

Deportes

El emotivo mensaje de Daniel Muñoz tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: “Difícil de asimilar”

El emotivo mensaje de Daniel Muñoz tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: “Difícil de asimilar”

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II - EN VIVO: Junior de Barranquilla, campeón de Colombia, tiene nuevo delantero

Etapa 8 del Tour de Francia EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en su llegada a Bergerac

Entrenador de David Alonso elogió al motociclista colombo-español: “Es capaz de todo”

Medellín le apostaría a un goleador del extranjero para la Copa Sudamericana: haría un esfuerzo grande