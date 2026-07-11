Esposa del excandidato presidencial Iván Cepeda habría regresado a su labores en la JEP tras su renuncia previo a las elecciones

Pilar Rueda Jiménez, junto a su esposo, el senador y excandidato a la presidencia, Iván Cepeda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El regreso de Pilar Rueda Jiménez a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se produce en medio de un ambiente político marcado por cambios institucionales y expectativas sobre la justicia transicional. La asesora, que es esposa del excandidato presidencial, y senador Iván Cepeda, había presentado su renuncia días antes de la segunda vuelta electoral que terminó con la victoria de Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con información suministrada por Semana, desde el 8 de julio, Rueda retomó su puesto como asesora en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Su regreso se da tras una breve ausencia y después de haber ocupado el cargo desde marzo de 2018, coincidiendo con el inicio de labores de la justicia transicional en Colombia. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas al tribunal.

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El retorno de Rueda coincide con un momento en el que la jurisdicción se prepara para dictar sentencia a los miembros del antiguo secretariado de las Farc, procesados por delitos como el secuestro. Estas decisiones representan uno de los pasos más esperados en el proceso de justicia transicional.

JEP - Jurisdicción Especial para la Paz - crédito JEP

Renuncia de Pilar Rueda a la JEP

La renuncia de Pilar Rueda Jiménez a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Justicia Especial para la Paz (JEP), se oficializó apenas horas después de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026. El hecho se produjo en un contexto de máxima tensión, cuando la victoria del abogado Abelardo de la Espriella ya marcaba el rumbo de la carrera por la presidencia.

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La salida de la funcionaria sorprendió incluso a integrantes de la JEP, quienes esperaban que ese paso se diera al inicio de la campaña presidencial de su esposo, Iván Cepeda. Sin embargo, la antropóloga optó por apartarse en un momento donde el escenario electoral ya perfilaba a los contendientes que disputarían la presidencia y, por extensión, el papel de primera dama.

Pilar Rueda Jiménez, la antropóloga defensora incansable de los derechos humanos de las mujeres - crédito captura de pantalla @soycaromejia/X

Trayectoria y perfil profesional de Pilar Rueda Jiménez

Rueda Jiménez, que inició sus funciones en la JEP el 6 de marzo de 2018, ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos humanos, la justicia de género y la atención a las víctimas del conflicto armado. Entre sus aportes más destacados figura su participación como asesora en la incorporación del enfoque de género durante las negociaciones de paz con las Farc en La Habana.

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Titular de una licenciatura en Antropología por la Universidad Nacional y una maestría en Estudios Internacionales de Conflicto y Paz por la Universidad de Notre Dame, su hoja de vida refleja un compromiso sostenido con la investigación de casos de violencia sexual y la protección de los derechos de las mujeres.

Durante su paso por la UIA, Rueda encabezó iniciativas para la protección de mujeres víctimas y la investigación de delitos relacionados con violencia de género. Su perfil, de bajo perfil mediático, contrastó con la notoriedad alcanzada por su esposo en la campaña presidencial.

La esposa de Iván Cepeda trabaja por las víctimas y sus derechos - crédito JEP

¿Qué es la JEP?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia transicional del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado a raíz del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las Farc-EP.

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La JEP tiene como objetivo esclarecer los hechos ocurridos durante el conflicto armado en Colombia, juzgando a los responsables de crímenes graves y representativos, incluidos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Este tribunal se encarga de investigar y sancionar a quienes participaron directa o indirectamente en el conflicto, incluyendo excombatientes, miembros de la fuerza pública y terceros civiles involucrados.

El funcionamiento de la JEP se basa en principios como la centralidad de las víctimas y el derecho a la verdad. Las personas que se someten a la jurisdicción pueden recibir beneficios jurídicos —como penas alternativas o la suspensión de procesos penales ordinarios— si contribuyen con verdad plena, reconocen responsabilidad y participan en la reparación de las víctimas.

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