De la Espriella agradeció el respaldo de la comunidad internacional a la transición institucional en Colombia: “Debe ser respetada sin ambigüedades”

De la Espriella agradeció el respaldo de la comunidad internacional a la transición institucional en Colombia - crédito @delaespriella_style/Instagram/Presidencia de Colombia

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, agradeció el respaldo de la comunidad internacional a la transición institucional en Colombia y sostuvo que la voluntad expresada en las urnas “debe ser respetada sin ambigüedades”, tras un pronunciamiento conjunto de los gobiernos miembros del Escudo de las Américas.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, lanzó una pulla a Gustavo Petro que no ha reconocido su victoria en los comicios presidenciales y ha instalado la idea de un presunto fraude electoral. “La voluntad soberana expresada por los colombianos en las urnas debe ser respetada sin ambigüedades, sin maniobras y sin intentos de desconocer el mandato democrático”, puntualizó.

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En el mismo mensaje, De la Espriella señaló que el apoyo externo “pone de presente la importancia de preservar el orden constitucional y garantizar una transición institucional que se desarrolle con pleno respeto por las decisiones adoptadas por las autoridades electorales competentes”.

El presidente electo afirmó que el país ya expresó su voluntad política en las urnas - crédito prensa Abelardo de la Espriella

El líder del movimiento político Defensores de la Patria también buscó encuadrar el empalme como una obligación del Estado colombiano y no como un acuerdo entre fuerzas políticas: “El proceso de empalme no constituye una concesión política, sino un deber constitucional e institucional orientado a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento de la voluntad soberana de los colombianos”.

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El abogado indicó que “la democracia se expresó en las urnas y sus resultados fueron formalizados conforme al ordenamiento jurídico colombiano”. Sobre los próximos pasos, afirmó que la nueva administración “continuará trabajando por una transición pacífica, ordenada y transparente, con estricto apego a la Constitución, la ley y el Estado de Derecho”.

En el cierre, De la Espriella remarcó que “el mandato ciudadano expresado en las urnas constituye el fundamento de la legitimidad democrática y debe ser respetado por todas las instituciones”.

Países miembros del Escudo de las Américas se pronunciaron por los intentos de desconocer los resultados de las elecciones de Colombia

La alianza Escudo de las Américas manifestó preocupación por intentos de desconocer el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella - crédito Departamento de Estado de Estados Unidos

Los países del Escudo de las Américas difundieron el viernes 10 de julio de 2026 una carta conjunta en la que expresaron “profunda preocupación” por el desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales en la República de Colombia.

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Sin mencionar por nombre al presidente saliente Gustavo Petro, quien dijo que desconoce la elección de Abelardo de la Espriella por un presunto “fraude”, el grupo rechazó las “declaraciones y acciones que, sin fundamentos debidamente acreditados, ponen en duda la integridad del proceso electoral” y “generan incertidumbre sobre el curso normal de la transición institucional”.

Los firmantes sostuvieron que “en toda democracia constitucional” la voluntad ciudadana “libremente expresada en las urnas” y formalizada por autoridades competentes es “el único fundamento de la legitimidad del poder público”.

A propósito, advirtieron que ignorar los resultados proclamados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de Estado “constituye un grave desconocimiento de la voluntad popular” y de los principios del Estado de Derecho.

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Este fue el cierre del comunicado del Escudo de las Américas - crédito Departamento de Estado de Estados Unidos

La alianza afirmó que “la transición entre gobiernos no constituye una concesión política, sino más bien un deber constitucional e institucional” y condenó intentos de desacreditar “sin fundamentos” a las autoridades electorales u obstaculizar el empalme.

Y agregó: “Respeten los resultados oficialmente proclamados por las autoridades electorales competentes, y garanticen una transición pacífica, ordenada y transparente, conforme a los más altos estándares del Estado de Derecho”.

La carta lleva la firma de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, que llamaron a las autoridades colombianas a actuar “con estricto apego” a la Constitución Política y a “respetar los resultados oficialmente proclamados” para garantizar una transición “pacífica, ordenada y transparente”.

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