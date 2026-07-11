Colombia

Aida Quilcué aseguró que Tribunal de Bogotá le dio la razón en pleito con Jota Pe Hernández: “Es un misógino y es un racista”

La excandidata presidencial señaló al congresista como responsable de cualquier cosa pueda pasarle a ella o a su familia

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La congresista aseguró que jamás ha ocultado información sobre los contratos de personas allegadas a ella. Son documentos públicos - crédito @aida_quilcue/X

Aida Quilcué, excandidata vicepresidencial y próxima representante a la Cámara opositora, dio a conocer que, en una decisión de segunda instancia, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá resolvió a su favor una acción de tutela que presentó en su contra el senador Jhonathan Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández.

El congresista acudió a ese mecanismo judicial para que le fuera protegido su derecho fundamental de petición. Solicitó que se ordenara a la también senadora que respondiera a una petición de información que hizo el 21 de abril de 2025, en relación con contratos públicos que presuntamente habrían sido celebrados entre algunos de sus familiares y entidades del Estado.

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El alto tribunal resolvió una impugnación y confirmó la decisión de primera instancia emitida el 22 de mayo de 2026 por el Juzgado 22 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, “con la precisión de que fue cumplida”.

Aida Quilcué
Aida Quilcué aseguró que el fallo confirmó que siempre actuó conforme a la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional - crédito Cristian Bayona/Colprensa/Prensa Senado

Esto, al considerar que la senadora ya había emitido un pronunciamiento adecuado sobre la petición de información que hizo Jota Pe Hernández. El 12 y el 28 de mayo de 2026, la excandidata compartió con el congresista comunicaciones en las que se refirió, “punto por punto”, a los vínculos que tiene con las personas que, según el accionante, suscribieron contratos con entidades estatales.

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Además, Aida Quilcué aseguró no mantener relaciones políticas o personales con esas personas y negó haber conocido o intervenido en alguno de los procesos de contratación advertidos por Hernández. También aclaró que en ningún momento se encontró en una situación de conflicto de intereses o de impedimento por ello.

Teniendo en cuenta ello, el alto tribunal concluyó que la exaspirante vicepresidencial cumplió a cabalidad con las condiciones de envío de la información solicitada por el legislador.

“En mérito de lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala de Decisión de Tutelas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Resuelve Confirmar la sentencia del 22 de mayo de 2026, proferida por el Juzgado Veintidós Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, con la precisión de que fue cumplida”, se lee un fragmento de la decisión compartida por Quilcué en sus redes sociales.

Tribunal de Bogotá le dio la razón a Aida Quilcué y aseguró que cumplió con la entrega de información solicitada por Jota Pe Hernández - crédito @aida_quilcue/X
Tribunal de Bogotá le dio la razón a Aida Quilcué y aseguró que cumplió con la entrega de información solicitada por Jota Pe Hernández - crédito @aida_quilcue/X

De acuerdo con la congresista, el alto tribunal confirmó que cumplió con las normas constitucionales y con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En consecuencia, criticó a Jota Pe Hernández por las medidas legales que tomó en su contra y lo señaló de ejercer una persecución en su contra.

Quiero manifestarles que el senador Jonathan Pulido ha hecho un show mediático, porque se ha dedicado a perseguirme de manera sistemática, porque es un misógino y es un racista”, aseguró Quilcué.

De igual manera, aclaró que no ha ocultado información de ningún tipo, debido a que los contratos son públicos y cualquier persona puede acceder a ellos.

Así las cosas, aseguró que el congresista podría ser responsable de cualquier afectación que puedan sufrir sus allegados o ella misma. “Lo hago responsable de lo que pueda pasar en adelante en contra mía y la de mi familia. Y por eso, como usted lo ha manifestado de manera reiterada, nos veremos en los tribunales”, señaló.

El senador de la Alianza Verde reveló que un juez ordenó tres días de arresto y una multa contra la congresista por desacato a un fallo de tutela; luego de que se negó a responder sobre los contratos de sus familiares - crédito @JotaPeHernandez/X

Por otro lado, Jota Pe Hernández informó el 6 de julio que ese mismo día el Juzgado 22 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento resolvió a su favor un incidente de desacato que presentó en contra de la excandidata vicepresidencial por la presunta falta de entrega de la información que solicitó. El juzgado en cuestión sancionó a Quilcué por desacato y ordenó tres días de arresto. Informó que contra esa decisión no procedía recurso alguno.

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