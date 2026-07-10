Colombia

Óscar Benavides defendió las curules Afro ante rumores de la pérdida de una de las credenciales: “No es una interpretación política”

El congresista electo explicó que lista de Libres obtuvo los votos suficientes para ganar esos espacios en la Circunscripción Especial Afro de la Cámara de Representantes

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El congresista electo Óscar Benavides aseguró que la lista de Libres obtuvo el respaldo suficiente para ganar las dos curules de la circunscripción especial afro en la Cámara de Representantes - crédito @ODBenavidesA/X

El representante electo a la Cámara Afro Óscar Benavides se refirió a la credencial como congresista que espera recibir por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que pueda ejercer como legislador en el periodo 2026-2030. Mencionó también el caso de Ángela Guanga, lideresa social de Tumaco, Nariño, que también logró alcanzar la votación necesaria en las elecciones legislativas para integrar el Congreso en el próximo cuatrienio.

De acuerdo con el congresista electo, se ha estado especulando sobre la posibilidad de que alguno de los dos quede por fuera y que su curul sea otorgada a una persona de otra organización política. Según explicó, ese escenario no tendría legitimidad legal, teniendo en cuenta que la lista de Libres obtuvo el respaldo suficiente para ganar ambas curules de la Circunscripción Especial Afro en la Cámara de Representantes.

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“No es una interpretación política, es la aplicación de la Constitución y de las reglas electorales que han regido esta elección durante más de veinte años. Los resultados oficiales muestran que Libres fue la única lista que superó el umbral constitucional exigido para una circunscripción de dos curules. Y cuando eso ocurre, la norma es clara: las dos curules corresponden a esa misma lista”, precisó el representante a la Cámara electo.

El representante electo Óscar Benavides aseguró que no se puede entregar su curul ni la de Ángela Guanga a una persona de otra organización - crédito @ODBenavidesA/X
El representante electo Óscar Benavides aseguró que no se puede entregar su curul ni la de Ángela Guanga a una persona de otra organización - crédito @ODBenavidesA/X

Benavides aseguró que todavía están a la espera de que el CNE haga la respectiva entrega de sus credenciales. La autoridad electoral ya ha avanzado en la entrega de los documentos a algunos de los congresistas electos.

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De acuerdo con una comunicación divulgada por el periódico local El Baudoseño, de Chocó, el CNE programó para el 8 de julio la ceremonia de entrega de las credenciales para los senadores y representantes electos de la Cámara Afro e Indígena, pero esta tuvo que ser aplazada. Según el argumento esgrimido por la autoridad electoral, no se ha terminado el proceso de escrutinio de los resultados de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 21 de junio y, por eso, fue necesario mover el calendario.

“La entrega de credenciales a las senadoras y los senadores electos, así como a los representantes elegidos por las circunscripciones especiales de Cámara Afro, Cámara Indígena y las circunscripciones territoriales de Cundinamarca y Chocó para el período 2026-2030, programada para el 8 de julio en Corferias, será reprogramada debido a que el proceso de escrutinio aún se encuentra en curso. Pronto se anunciará la nueva fecha y lugar”, se lee en el comunicado compartido por el informativo local.

Con la reforma laboral en camino hacia el Senado, los defensores de los derechos laborales en el campo, como Mafe Carrascal, esperan que se reabran los debates sobre los artículos eliminados en la Cámara - crédito @MafeCarrascal/X
El congresista electo aseguró que Libres fue la única lista que superó el umbral constitucional exigido para una circunscripción de dos curules en el Congreso - crédito @MafeCarrascal/X

El representante electo aseguró que espera que, contrario a lo que se especula, no haya ninguna intención de desconocer los resultados electorales de los comicios legislativos. Recordó que miles de personas respaldaron su candidatura y la de su colega Ángela Guanga en las urnas y, por tanto, su voluntad no puede ser ignorada.

“Confío en que las autoridades electorales actuarán con independencia, con transparencia y, sobre todo, con absoluto respeto por la voluntad de más de 160.000 colombianas y colombianos que depositaron su confianza en nuestro proyecto político”, precisó.

Benavides aseguró que el desconocimiento de los resultados de las elecciones afecta el interés del partido político y de los candidatos. Sin embargo, a su juicio, las consecuencias serían todavía más graves para los ciudadanos, puesto que la posibilidad de perder alguna de las dos curules supondría un golpe para los colombianos que votaron por ellos y para la misma democracia.

El CNE ya ha entregado algunas credenciales a congresistas electos para el periodo 2026-2030 - crédito Fundación Pares
El CNE ya ha entregado algunas credenciales a congresistas electos para el periodo 2026-2030 - crédito Fundación Pares

Nosotros seguiremos defendiendo por las vías institucionales el mandato que el pueblo nos entregó. Esperamos que las credenciales reflejen exactamente lo que dijeron las urnas, porque en democracia la voluntad popular se respeta y la ley se cumple”, concluyó el congresista electo en sus redes sociales.

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