Colombia

“Por fin tengo los nombres”: Gustavo Bolívar reveló la identidad de quienes llamaron a sus hijos “ladrones” durante un partido de la Selección Colombia

El exdirector de Prosperidad Social afirmó que la crítica política tiene límites cuando se convierte en acusaciones falsas que afectan el buen nombre de una persona, por eso sus abogados se encargarán del caso

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Los hijos de Gustavo Bolívar fueron increpados e insultados por varios aficionados durante el partido entre Colombia y Ghana en el Mundial de 2026, disputado en Kansas City - crédito @CarlosCarrilloA/X

Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), anunció que identificó formalmente a las personas que insultaron a sus hijos durante el partido entre la Selección Colombia y Ghana en el Mundial 2026, en el Arrowhead Stadium, en Kansas City (Estados Unidos).

A través de un video de más de nueve minutos publicado en su cuenta en la red social X, el exsenador del Pacto Histórico confirmó que su equipo jurídico evalúa las rutas legales pertinentes para judicializar a los implicados. Bolívar enfatizó que, aunque defiende el derecho a la libre expresión y al disenso político, no tolerará que se acuse falsamente de corrupción a su familia.

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El incidente ocurrió el 3 de julio cuando un grupo de aficionados colombianos increpó a los hijos del exsenador, tildándolos de “ladrones”. Seis días después del altercado, y tras la eliminación del combinado nacional del torneo, el exfuncionario se volvió a pronunciar al respecto con nuevos datos sobre el proceso de identificación de las personas que los atacaron verbalmente.

Gustavo Bolívar asistió al encuentro de la Selección Colombia y Ghana, en el Mundial 2026, con sus hijos Óscar y Santiago - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar asistió al encuentro de la Selección Colombia y Ghana, en el Mundial 2026, con sus hijos Óscar y Santiago - crédito @GustavoBolivar/X

Revelación de nombres de los “matoneadores” de los hijos de Gustavo Bolívar

Bolívar detalló que, gracias a la colaboración de varios usuarios en las plataformas digitales, logró obtener las identidades y los perfiles de los dos principales jóvenes que increparon a sus familiares en las tribunas.

Sin embargo, el exdirector del DPS aclaró que decidió mantener bajo reserva los apellidos y las cuentas personales de los señalados para evitar que sean víctimas de campañas de odio o linchamientos mediáticos similares al que sufrieron sus hijos.

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“Por fin tengo los nombres de estas dos personas. Son más personas, ya nos están haciendo llegar los otros nombres, pero estoy analizándolo con mis abogados qué hacer con ellos. La niña se llama Valery, el joven se llama Nicolás, pero no voy a dar sus apellidos ni sus redes sociales para no caer en la misma tentación de la maldad de estas personas”, explicó Bolívar en su video.

Gustavo Bolívar confirmó que ya fueron identificadas varias de las personas que insultaron a sus hijos durante el partido entre Colombia y Ghana en el Mundial de 2026 - crédito @GustavoBolivar/X

El exfuncionario reiteró que ninguno de sus familiares posee contratos vigentes con entidades estatales ni ocupa cargos públicos bajo la actual administración del presidente Gustavo Petro.

En su declaración, Gustavo Bolívar recordó que su patrimonio económico se consolidó durante 28 años de trayectoria en la industria de la televisión privada —como el libretista de la producción Sin tetas no hay paraíso— y que su paso por el Congreso de la República y el DPS se dio bajo transparencia.

El líder político aclaró que existe una frontera legal muy clara entre la crítica hacia su gestión y los delitos de calumnia que afectan el buen nombre de los ciudadanos: “Yo como senador de la República, reivindiqué en una audiencia pública el derecho al insulto, pero una cosa es el insulto y otra cosa es la calumnia”.

“A mí me pueden decir lo que quieran, menos ladrón y menos guerrillero. Porque primero nunca he sido guerrillero, nunca he matado a nadie, nunca me he alzado en armas y nunca he robado a nadie, ni mi familia menos”, argumentó el exsenador.

Con esta publicación, Gustavo Bolívar logró identificar a las personas que lo insultaron a él y a sus hijos durante el encuentro de la Selección Colombia y Ghana - crédito @GustavoBolivar/X
Con esta publicación, Gustavo Bolívar logró identificar a las personas que lo insultaron a él y a sus hijos durante el encuentro de la Selección Colombia y Ghana - crédito @GustavoBolivar/X

La denuncia de Gustavo Bolívar también incluyó la lectura de un mensaje directo enviado por una ciudadana residente en el estado de Florida, identificada como Mónica María Pérez, que lo insultó y lo acusó de patrocinar actividades terroristas.

El exdirector del DPS confirmó que esta persona también será incluida en las acciones judiciales pertinentes, al desmentir nuevamente los señalamientos que lo vinculan con actos delictivos por haber financiado elementos de protección humanitaria para jóvenes durante las protestas sociales de años pasados.

“Están envalentonados porque creen, ingenuamente, que como ganaron las elecciones (por Abelardo de la Espriella) pueden putearnos a todos y tratarnos de lo que quieran. No, señores. Así que no voy a hacer un linchamiento público de estas personas, pero sí vamos a analizar con mis abogados qué camino seguir porque quiero sentar un antecedente”, señaló Bolívar.

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Gustavo BolívarHijos de Gustavo BolívarBolívar en el partido de la SelecciónEstadio KansasColombia-Noticias

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