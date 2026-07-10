Colombia

Abelardo de la Espriella centralizará la comunicación de su Gobierno con el nombramiento de dos voceros: estos son los escogidos

La medida, que regirá a partir de la fecha, y continuará tras la posesión presidencial del 7 de agosto, buscará garantizar, según la oficina del mandatario electo, que la ciudadanía y los medios reciban mensajes oficiales “de manera oportuna, precisa, coherente y por los canales institucionales establecidos”

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Abelardo De La Espriella afirmó tener el alma rota por el asesinato a dos líderes de su campaña - crédito Abelardo De La Espriella
Abelardo de la Espriella se convertirá en el presidente número 62 en la historia de Colombia - crédito prensa Abelardo De La Espriella

El presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, confirmó a través de su equipo en la noche del jueves 9 de julio a Miller Soto Solano y Carolina Gómez Sánchez como los únicos voceros autorizados de su futuro Gobierno, designaciones que buscarán centralizar la información proveniente de su administración.

En efecto, toda la información institucional será canalizada exclusivamente a través de la Oficina de Vocería Oficial y la Oficina de Prensa del Ejecutivo, según el comunicado divulgado por la administración entrante. “Se busca garantizar una comunicación institucional organizada, transparente y responsable”, se precisó con esta confirmación, en relación con uno de los aspectos que serán cruciales en esta nueva etapa.

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Defensores de la Patria confirmó llegada de Miller Soto y Carolina Gómez
Con este comunicado, se confirmó la llegada de Miller Soto y Carolina Gómez al equipo del presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella - crédito @defensoresco/X

En el caso de Soto Solano, es abogado, docente y doctor en Derecho y Economía de la Empresa, con experiencia en el ámbito jurídico, académico y de la comunicación pública. Por su parte, Gómez Sánchez ha ejercido como periodista, comunicadora, productora y presentadora, y serán en ese orden de ideas los encargados de estar al tanto del día a día del gobernante entrante y de sus ejecutorias.

“Todas las decisiones, actividades, anuncios y posiciones oficiales del presidente electo, de los ministros designados y del equipo de gobierno” serán en consecuencia comunicadas en los canales institucionales establecidos. “Esta medida busca garantizar que la información llegue a los colombianos de manera oportuna, precisa, coherente y por los canales institucionales establecidos”, se agregó en el comunicado.

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Miller Soto y Abelardo de la Espriella
Miller Soto fue pieza clave en la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella y es considerado un ejemplo en el espectro político nacional, al ser un abanderado de las personas con movilidad reducida - crédito @millersoto/Instagram

De esta forma, la instrucción es clara con respecto a la exclusividad. “Cualquier información difundida por personas distintas a los voceros oficialmente designados no representa la posición oficial del Gobierno del presidente electo”, se reiteró en el anuncio, en el que se agradeció, además, a los medios de comunicación por el “permanente acompañamiento” al proceso rumbo a la transmisión de mando.

Además, remarcaron el compromiso de la entrante administración “una relación basada en el respeto, la transparencia, el acceso oportuno a la información y el fortalecimiento de la institucionalidad”. Lo anterior, frente a los múltiples cuestionamientos sobre algunas actitudes de De la Espriella en contra de algunos periodistas, que han denunciado haber sido maltratados por su campaña.

Estos son los voceros nombrados por Abelardo de la Espriella

En lo que respecta a Carolina Gómez, la joven comunicadora se suma al equipo presidencial tras consolidar una carrera en medios de comunicación y en el sector público. En su hoja de vida se destaca que es abogada, periodista y presentadora de televisión, reconocida por su trabajo como conductora, reportera y directora de relaciones corporativas en Red+ Noticias, en la que cubrió la campaña política del hoy presidente.

La joven periodista Carolina Gómez será la encargada de comunicaciones de Abelardo de la Espriella, tras su trayectoria en los medios de comunicación - crédito @carolinagomezsn/Instagram
La joven periodista Carolina Gómez será la encargada de comunicaciones de Abelardo de la Espriella, tras su trayectoria en los medios de comunicación - crédito @carolinagomezsn/Instagram

Su experiencia incluye labores como asesora en el Ministerio del Interior, gerente del equipo profesional femenino del club Independiente Santa Fe y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Israelí. Su fuerte en el campo del periodismo han sido las entrevistas a figuras políticas y personalidades nacionales, al combinar formación jurídica con su desempeño comunicativo y empresarial.

Por su parte, Miller Soto Solano es abogado, académico y político. Nació en Barranquilla en 1975 y tiene raíces guajiras, se convirtió en el concejal más joven en la historia de Barranquilla con solo 19 años y cumplió tres periodos en esa corporación. Además de su experiencia política, Soto es doctor en Derecho y Economía de la Empresa por la Universidad de Verona y ex secretario general de la Universidad Autónoma del Caribe.

En 2022 fue candidato al Senado por el partido Centro Democrático y su trayectoria incluye un marcado activismo en favor de la inclusión social y la defensa de los derechos de las personas con limitaciones de movilidad, tras quedar en condición de discapacidad y ser usuario de silla de ruedas en su adolescencia. Desde entonces, ha promovido iniciativas legales y sociales para la población con movilidad reducida.

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