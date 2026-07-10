Senador electo del Centro Democrático lanzó pullas a Abelardo de la Espriella, al que acusó de desconocer labor del Congreso: “Se equivoca”

En un enérgico discurso, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció a alcaldes y gobernadores que ya no necesitarán de congresistas para relacionarse con el gobierno nacional, prometiendo un canal de comunicación directo - crédito @SofyCasas/X

El primer empalme regional del presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, que se llevó a cabo el miércoles 8 de julio de 2026 en Cúcuta (Norte de Santander), encendió el debate en las redes sociales sobre lo que será la relación del Ejecutivo y el Legislativo, con miras al cuatrienio que se viene. Y ameritó una dura crítica del senador electo del Centro Democrático Rafael Nieto Loaiza, que le pidió cordura al mandatario.

Durante el evento, De la Espriella anunció el fin de la intermediación de los congresistas en la relación entre alcaldes, gobernadores y el Gobierno nacional: una postura que desató críticas desde sectores del Congreso, como se pudo prever con el mensaje que Loaiza, haciendo eco de estas declaraciones, publicó en la red social X, que utilizó para hacer una serie de observaciones frente al mandatario electo de los colombianos.

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Abelardo de la Espriella adelantó en Cúcuta (Norte de Santander) su primer empalme en las regiones, que comprenderá visitas a 32 poblaciones - crédito X

“Ustedes, queridos alcaldes y señor gobernador, no necesitan congresistas a partir de este momento para relacionarse con el Gobierno nacional. Se acabó la época en que los alcaldes tenían que mendigar citas en Bogotá y valerse de un congresista para que fuese atendido", expresó De la Espriella en uno de los apartes de su intervención, con la que empezó a desarrollar el proceso de empalme con los mandatarios locales.

“Aquí vamos a tener un canal directo con ustedes, porque este es un Gobierno que ha dispuesto todo un mecanismo para que los alcaldes tengan voz, para que los gobernadores tengan interacción directa, sin intermediarios. Aquí se acabó la intermediación de los congresistas”, remarcó el jefe de Estado entrante frente a cómo será la dinámica de trabajo con los territorios, en búsqueda de la descentralización.

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Nieto Loaiza cuestionó a De la Espriella por su ‘desprecio’ al Congreso

Tras esta declaración, Nieto Loaiza, que al igual que De la Espriella es abogado, cuestionó la postura del presidente electo. “Está muy bien que el nuevo gobierno tenga interlocución directa con alcaldes y gobernadores. Así lo hizo Álvaro Uribe con mucho éxito, durante su presidencia. Pero se equivoca De la Espriella al sostener que los congresistas no tendrán espacios de intermediación en su gobierno", dijo.

En su perfil de X, el senador electo Rafael Nieto Loaiza lanzó duras críticas al presidente Abelardo de la Espriella por aparentemente minimizar el ejercicio del Congreso - crédito @RafaNietoLoaiza/X

Para él, “los congresistas son representantes de los ciudadanos, de los votantes y de las comunidades que los eligieron“. Por ello, remarcó que el papel de vocería es, en ese orden de ideas, ”consustantivo a senadores y representantes en una democracia. Y es tan importante como el trabajo estrictamente legislativo y el de control político al ejecutivo”. De esta forma, le salió al paso a lo dicho por el presidente De la Espriella.

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Este cruce de posiciones entre el jefe de Estado entrante y uno de los senadores del que será partido de Gobierno reflejaría una tensión de fondo sobre el papel de la representación política en el nuevo esquema de Gobierno. Mientras De la Espriella buscaría poner fin a la labor de intermediación de los parlamentarios, sectores del Congreso han advertido sobre los riesgos de reducir su rol en el sistema democrático.

El abogado Rafael Nieto Loaiza es considerado cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder político del Centro Democrático - crédito Colprensa

Es válido destacar que, durante el evento en la capital nortesantandereana, De la Espriella también anunció que su posesión presidencial del 7 de agosto no se hará en la tradicional Plaza de Bolívar, en Bogotá, sino en una guarnición militar. El argumento es que esta decisión pretendería rendir homenaje a policías y soldados, en un contexto en el que la seguridad ocupará un lugar central en su agenda de Gobierno.

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Mientras se acerca la fecha de posesión, la discusión sobre la intermediación política y la representación en el Congreso ya se establece como uno de los temas cruciales en la transición. El choque de posturas entre De la Espriella y Nieto Loaiza podría ser una previsión de las diferencias que podrían surgir en el trámite de iniciativas en el órgano legislativo, con miras a un primer año en el que el presidente irá por las mayorías.