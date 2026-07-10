Pedro Sánchez atribuyó a la inteligencia colombiana el 60% de la droga incautada en el mundo

Pedro Sánchez afirmó en Bogotá que el 60% de la droga incautada en el mundo es resultado de la inteligencia colombiana - crédito Luis Jaime Acosta / Reuters

En el acto de rendición de cuentas llevado a cabo el 9 de julio en Bogotá, el ministro saliente de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el 60% de la droga incautada en el mundo es resultado de información producida en el país.

La afirmación, avalada por cifras oficiales, destaca la relevancia internacional de las operaciones antidrogas ejecutadas por la fuerza pública de Colombia entre 2022 y 2026. Durante su informe, Sánchez precisó que cerca de 3.300 toneladas de clorhidrato de cocaína fueron decomisadas por el actual gobierno.

Con base en la información recopilada por la cartera de Defensa, este volumen representa un aumento del 56% respecto al periodo anterior y ubica a Colombia como el principal referente en la lucha global contra el narcotráfico. “El 60% de la droga incautada en el mundo es gracias a la inteligencia colombiana”, reiteró el ministro, según consignó la prensa nacional.

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El Ministerio de Defensa informó una reducción del 71% en las quejas por Derechos Humanos y señaló que en Colombia se destruye un laboratorio de drogas cada 50 minutos - crédito @mindefensa / X

La operatividad de la fuerza pública incluyó 21.990 afectaciones a estructuras criminales entre 2022 y 2026, con un 93% de los resultados en capturas y desmovilizaciones, así como 1.650 combates y 24 bombardeos selectivos. El Ministerio de Defensa informó que estas acciones se llevaron a cabo manteniendo un enfoque de precisión, sin daños colaterales en los ataques aéreos.

Reducción del territorio con cultivos ilícitos y extradiciones

A pesar del incremento sostenido en el área cultivada con coca durante los últimos años, el Gobierno reportó que el 99,77% del territorio colombiano está libre de cultivos de coca. De acuerdo con los datos oficiales, solo el 0,23% del país, equivalente a 253.357 hectáreas, presenta presencia de estos sembradíos, concentrados en los departamentos de Córdoba y el suroeste.

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El análisis de la evolución de los cultivos muestra que, entre 2018 y 2021, la superficie sembrada aumentó un 69%, mientras que entre 2021 y 2025 el incremento fue del 18%. Esta tendencia refleja un desafío persistente, aunque la gran mayoría del territorio nacional permanece al margen de este fenómeno.

El Ministerio de Defensa reportó la incautación de cerca de 3.300 toneladas de clorhidrato de cocaína entre 2022 y 2026 - crédito @mindefensa / X

En el ámbito judicial, el Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) registró 896 extradiciones hasta mayo de 2026. De estas, 73 corresponden a delitos vinculados al tráfico de drogas y 105 a otros crímenes. La estadística revela un aumento en las extradiciones, especialmente por delitos distintos al narcotráfico, y refuerza la cooperación internacional como eje estratégico de la política antidrogas.

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Estrategia integral y cooperación internacional

El ministro Sánchez explicó que el combate al narcotráfico involucra la articulación de la fuerza pública, el fortalecimiento de la cooperación internacional y la consolidación de los programas de sustitución de cultivos ilícitos. En palabras del funcionario: “El problema no se puede solucionar de manera aislada, sino que tiene que ser de manera articulada”.

Durante su intervención, Pedro Sánchez enfatizó el contraste entre la percepción pública y la realidad estadística en torno a los cultivos ilícitos. “Hemos escuchado claramente que Colombia está inundada de cultivos de coca. Y uno podría decir: ¿y cuánto es el porcentaje del territorio de cultivos de coca? Son estas 253.000 hectáreas que le mencioné anteriormente. Representa el 0,23% de los casi 14 millones de hectáreas que tiene el país. Entonces, otra manera de decirla es que el 99,77% del territorio colombiano está libre de coca. Depende cómo lea uno el mensaje”, expuso el ministro.

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El Gobierno sostuvo que el 99,77% del territorio colombiano está libre de cultivos de coca y que el 0,23% afectado equivale a 253.357 hectáreas - crédito @mindefensa / X

Este planteamiento busca recalibrar la discusión pública sobre el impacto real de los cultivos ilícitos y resaltar la magnitud del territorio nacional exento de esta problemática.

El reporte oficial destaca también la reducción del 71% en las quejas por derechos humanos y derecho internacional humanitario en el desarrollo de las operaciones. La información detalla que cada 50 minutos se destruye un laboratorio de drogas en Colombia, lo que evidencia la intensidad de las acciones contra la infraestructura criminal.

Desafíos y perspectivas

Aunque la lucha contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico continúa presentando retos, los resultados expuestos por el Ministerio de Defensa subrayan una disminución en la capacidad operacional de los grupos armados organizados. El compromiso institucional se mantiene enfocado en recuperar el 0,23% del territorio afectado y transformar esas zonas en espacios seguros y con economías legales.

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El gobierno de Gustavo Petro contabilizó 896 extradiciones hasta mayo de 2026 y reforzó la cooperación internacional en la política antidrogas - crédito @mindefensa / X

El balance presentado por Pedro Sánchez en Bogotá posiciona a Colombia como un actor clave en la respuesta internacional frente al narcotráfico, respaldado por cifras inéditas de incautaciones y una cooperación transnacional fortalecida.