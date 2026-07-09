Ocho de cada diez adolescentes consumen productos de paquete: advierten por la relación de los jóvenes con la comida

Red PaPaz recomienda involucrar a los adolescentes en la compra y preparación de los alimentos para fortalecer hábitos saludables-crédito Agencia Andina

Las decisiones que toman los adolescentes frente a la comida están cada vez más influenciadas por lo que ven en internet, la publicidad y su entorno social. En medio de ese escenario, especialistas insisten en que el acompañamiento desde el hogar sigue siendo una herramienta clave para fomentar hábitos que favorezcan su bienestar físico y emocional.

Con ese objetivo, la organización Red PaPaz compartió una serie de recomendaciones dirigidas a madres, padres y cuidadores para fortalecer la relación de los jóvenes con la alimentación. La propuesta busca que las familias tengan herramientas para enfrentar un contexto en el que abundan los mensajes sobre productos ultraprocesados, dietas y estereotipos relacionados con la imagen corporal.

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En Colombia, ocho de cada diez adolescentes consumen productos de paquete de manera habitual, según la Ensin-crédito Composición Infobae

Las sugerencias parten de una idea central: construir hábitos saludables es un proceso que requiere diálogo, participación y ejemplo, más que restricciones o imposiciones. La organización considera que el entorno familiar puede marcar una diferencia significativa en la forma en que niñas, niños y adolescentes entienden la alimentación y desarrollan una relación equilibrada con la comida.

Las cifras de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin) reflejan la magnitud del desafío en Colombia. El estudio revela que ocho de cada diez adolescentes consumen productos de paquete de manera habitual, mientras que apenas uno de cada diez alcanza la cantidad recomendada de frutas y verduras en su alimentación diaria. Estos datos evidencian la necesidad de impulsar cambios en los hábitos de consumo desde edades tempranas.

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Entre las principales recomendaciones está involucrar a los adolescentes en las decisiones relacionadas con la comida. Desde elegir los alimentos durante las compras hasta participar en la preparación de las recetas o en la planificación del menú familiar, estas actividades pueden fortalecer su autonomía y ayudarles a comprender mejor la importancia de una alimentación balanceada.

La organización invita a las familias a enseñar a los jóvenes a interpretar los sellos de advertencia en los alimentos procesados-crédito EFE/JUSTIN LANE/Archivo

Otra de las estrategias planteadas por Red PaPaz consiste en aprovechar el etiquetado frontal de advertencia que aparece en los alimentos procesados. Los sellos negros permiten identificar con mayor facilidad los productos con altos contenidos de ingredientes críticos, por lo que la organización recomienda preferir aquellos que no presentan estas advertencias al momento de hacer las compras.

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Además de orientar sobre la elección de alimentos, la entidad hace un llamado a prestar atención a ciertos comportamientos que podrían indicar dificultades en la relación de los adolescentes con la comida. Entre las señales de alerta menciona la omisión frecuente de comidas principales, la preocupación excesiva por el peso o la utilización de productos para adelgazar sin supervisión médica, situaciones que requieren acompañamiento oportuno.

El impacto de las redes sociales también ocupa un lugar importante dentro de las recomendaciones. Red PaPaz invita a las familias a promover una mirada crítica frente a los contenidos que circulan en plataformas digitales, donde es común encontrar publicaciones que presentan hábitos alimentarios poco saludables o estándares físicos poco realistas.

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El ejemplo de madres, padres y cuidadores es uno de los factores más importantes para promover una alimentación saludable en la adolescencia-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La organización recuerda que muchos influenciadores reciben pagos por promocionar determinados productos y que las imágenes compartidas en redes como TikTok o YouTube pueden estar modificadas mediante filtros o procesos de edición. Conversar sobre estos temas con los adolescentes puede ayudarles a desarrollar un criterio propio y tomar decisiones de consumo con mayor información.

El papel de los adultos resulta determinante en ese proceso. Más allá de las recomendaciones que puedan darse en casa, las acciones cotidianas suelen tener un mayor impacto. Mantener una alimentación equilibrada, disfrutar de las comidas en familia y expresar una relación saludable con el propio cuerpo son conductas que pueden convertirse en referentes positivos para los más jóvenes. Red PaPaz insiste en que acompañar a los adolescentes durante esta etapa implica escuchar sus inquietudes, resolver sus dudas y brindar orientación sin recurrir a la imposición. La organización sostiene que el diálogo fortalece la confianza y facilita la adopción de hábitos que puedan mantenerse a largo plazo.

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En un contexto donde los productos ultraprocesados están al alcance de los jóvenes y los contenidos digitales influyen de forma constante en sus decisiones, fortalecer la educación alimentaria desde el hogar aparece como una de las estrategias más efectivas. Para Red PaPaz, el compromiso de las familias puede contribuir a formar generaciones con prácticas de alimentación más saludables y una relación más consciente con la comida.