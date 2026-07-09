Colombia

Ocho de cada diez adolescentes consumen productos de paquete: advierten por la relación de los jóvenes con la comida

La organización Red PaPaz hizo un llamado a madres, padres y cuidadores para fortalecer los hábitos alimentarios desde el hogar, en medio de un panorama marcado por el alto consumo de productos ultraprocesados

Guardar
Google icon
Recomendaciones para una lonchera saludable 2022
Red PaPaz recomienda involucrar a los adolescentes en la compra y preparación de los alimentos para fortalecer hábitos saludables-crédito Agencia Andina

Las decisiones que toman los adolescentes frente a la comida están cada vez más influenciadas por lo que ven en internet, la publicidad y su entorno social. En medio de ese escenario, especialistas insisten en que el acompañamiento desde el hogar sigue siendo una herramienta clave para fomentar hábitos que favorezcan su bienestar físico y emocional.

Con ese objetivo, la organización Red PaPaz compartió una serie de recomendaciones dirigidas a madres, padres y cuidadores para fortalecer la relación de los jóvenes con la alimentación. La propuesta busca que las familias tengan herramientas para enfrentar un contexto en el que abundan los mensajes sobre productos ultraprocesados, dietas y estereotipos relacionados con la imagen corporal.

PUBLICIDAD

El sistema HIS-MINSA registra que 30 % de niños en edad escolar tienen exceso de peso (20 % sobrepeso y 10 % obesidad). (Composición: Infobae)
En Colombia, ocho de cada diez adolescentes consumen productos de paquete de manera habitual, según la Ensin-crédito Composición Infobae

Las sugerencias parten de una idea central: construir hábitos saludables es un proceso que requiere diálogo, participación y ejemplo, más que restricciones o imposiciones. La organización considera que el entorno familiar puede marcar una diferencia significativa en la forma en que niñas, niños y adolescentes entienden la alimentación y desarrollan una relación equilibrada con la comida.

Las cifras de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin) reflejan la magnitud del desafío en Colombia. El estudio revela que ocho de cada diez adolescentes consumen productos de paquete de manera habitual, mientras que apenas uno de cada diez alcanza la cantidad recomendada de frutas y verduras en su alimentación diaria. Estos datos evidencian la necesidad de impulsar cambios en los hábitos de consumo desde edades tempranas.

PUBLICIDAD

Entre las principales recomendaciones está involucrar a los adolescentes en las decisiones relacionadas con la comida. Desde elegir los alimentos durante las compras hasta participar en la preparación de las recetas o en la planificación del menú familiar, estas actividades pueden fortalecer su autonomía y ayudarles a comprender mejor la importancia de una alimentación balanceada.

La organización invita a las familias a enseñar a los jóvenes a interpretar los sellos de advertencia en los alimentos procesados-crédito EFE/JUSTIN LANE/Archivo
La organización invita a las familias a enseñar a los jóvenes a interpretar los sellos de advertencia en los alimentos procesados-crédito EFE/JUSTIN LANE/Archivo

Otra de las estrategias planteadas por Red PaPaz consiste en aprovechar el etiquetado frontal de advertencia que aparece en los alimentos procesados. Los sellos negros permiten identificar con mayor facilidad los productos con altos contenidos de ingredientes críticos, por lo que la organización recomienda preferir aquellos que no presentan estas advertencias al momento de hacer las compras.

Además de orientar sobre la elección de alimentos, la entidad hace un llamado a prestar atención a ciertos comportamientos que podrían indicar dificultades en la relación de los adolescentes con la comida. Entre las señales de alerta menciona la omisión frecuente de comidas principales, la preocupación excesiva por el peso o la utilización de productos para adelgazar sin supervisión médica, situaciones que requieren acompañamiento oportuno.

El impacto de las redes sociales también ocupa un lugar importante dentro de las recomendaciones. Red PaPaz invita a las familias a promover una mirada crítica frente a los contenidos que circulan en plataformas digitales, donde es común encontrar publicaciones que presentan hábitos alimentarios poco saludables o estándares físicos poco realistas.

Ilustración digital de una boca humana abierta con labios rojos y lengua llena de papas fritas, hamburguesa, galletas, golosinas, refrescos y chocolate, sobre fondo azul oscuro.
El ejemplo de madres, padres y cuidadores es uno de los factores más importantes para promover una alimentación saludable en la adolescencia-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La organización recuerda que muchos influenciadores reciben pagos por promocionar determinados productos y que las imágenes compartidas en redes como TikTok o YouTube pueden estar modificadas mediante filtros o procesos de edición. Conversar sobre estos temas con los adolescentes puede ayudarles a desarrollar un criterio propio y tomar decisiones de consumo con mayor información.

El papel de los adultos resulta determinante en ese proceso. Más allá de las recomendaciones que puedan darse en casa, las acciones cotidianas suelen tener un mayor impacto. Mantener una alimentación equilibrada, disfrutar de las comidas en familia y expresar una relación saludable con el propio cuerpo son conductas que pueden convertirse en referentes positivos para los más jóvenes. Red PaPaz insiste en que acompañar a los adolescentes durante esta etapa implica escuchar sus inquietudes, resolver sus dudas y brindar orientación sin recurrir a la imposición. La organización sostiene que el diálogo fortalece la confianza y facilita la adopción de hábitos que puedan mantenerse a largo plazo.

En un contexto donde los productos ultraprocesados están al alcance de los jóvenes y los contenidos digitales influyen de forma constante en sus decisiones, fortalecer la educación alimentaria desde el hogar aparece como una de las estrategias más efectivas. Para Red PaPaz, el compromiso de las familias puede contribuir a formar generaciones con prácticas de alimentación más saludables y una relación más consciente con la comida.

Temas Relacionados

Productos ultraprocesadosAlimentaciónNiñezComida chatarraColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pedro Sánchez se desmarcó de Petro y reconoció a De la Espriella: “Ya las autoridades dijeron quién es el presidente a partir del 7 de agosto”

El ministro de Defensa afirmó que el papel de las fuerzas armadas será garantizar el cumplimiento de una transición pacífica, con lo que reiteró que el orden democrático depende del respeto a lo dispuesto en las urnas

Pedro Sánchez se desmarcó de Petro y reconoció a De la Espriella: “Ya las autoridades dijeron quién es el presidente a partir del 7 de agosto”

Resultados Super Astro Sol hoy 9 de julio: verifique el signo ganador

Ya están disponibles los números ganadores correspondientes al primer sorteo del día. Pueden consultarse a continuación

Resultados Super Astro Sol hoy 9 de julio: verifique el signo ganador

Bogotá se ubicó entre las ciudades con menor inflación en Colombia durante junio de 2026

El más reciente informe del Dane mostró que la capital registró una variación anual inferior al promedio nacional, un comportamiento que la llevó a integrar el grupo de 11 ciudades con menores presiones en el costo de vida

Bogotá se ubicó entre las ciudades con menor inflación en Colombia durante junio de 2026

Estos fueron los temas tratados durante la reunión del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el embajador de Reino Unido, George Hodgson

En el encuentro, los funcionarios establecieron puntos de acuerdo en varios frentes, especialmente en cuanto a la confianza de la inversión de empresas británicas en Colombia

Estos fueron los temas tratados durante la reunión del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el embajador de Reino Unido, George Hodgson

Así va jugar el Atlético Nacional de Lucas González: “Para ganar la tercera Copa Libertadores”

Lucas González fue presentado como nuevo director técnico de Atlético Nacional y explicó cuál será su intención con la idea de juego, basada en marcar más goles que el rival

Así va jugar el Atlético Nacional de Lucas González: “Para ganar la tercera Copa Libertadores”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vives le apostó a la salsa durante su paso por Infobae Mundial, con guiño a Gardel incluido

Carlos Vives le apostó a la salsa durante su paso por Infobae Mundial, con guiño a Gardel incluido

Shakira, Carlos Vives, Juanes y Fonseca hicieron las mejores canciones de la música latina en 2026, según Billboard: este es el listado completo de los colombianos

Yaya Muñoz sorprendió al revelar que el jugador de la selección Colombia que le parece más atractivo está casado: “El nuevo Richard Ríos”

Karola Alcendra habría revelado que está en embarazo durante una dinámica en el ‘reality’ en el que participa: “Él no sabe”

Exesposa de Jhonny Rivera compartió imágenes con su nueva pareja: sorpresa por la reacción de Jenny López, actual esposa del cantante

Deportes

Así va jugar el Atlético Nacional de Lucas González: “Para ganar la tercera Copa Libertadores”

Así va jugar el Atlético Nacional de Lucas González: “Para ganar la tercera Copa Libertadores”

Millonarios daría la sorpresa en el mercado de fichajes: se le cayó negocio con un portero, pero llegaría otro

Entrenador de Independiente Santa Fe está en la baraja de posibles técnicos para Uruguay: “Me siento capaz de dirigir la selección”

Prensa brasileña destacó el buen momento de Jhon Arias tras el Mundial 2026 con la selección Colombia: “Un valor aumentado”

España vs. Bélgica: hora y dónde ver en Colombia los cuartos del final del Mundial 2026