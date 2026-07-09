Colombia

Consternación en Minca por la muerte de un empresario neerlandés: autoridades investigan el caso

Los uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta atendieron la alerta de los vecinos, aseguraron la escena y confirmaron que el fallecido era Theodorus Ludovicus Johannes Mul, residente y administrador de un hostal en la región

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CTI Fiscalía levantamiento cuerpo en Cali-Colombia-28-08-2021
Theodorus Ludovicus Johannes Mul era un ciudadano neerlandés que residía en Minca y administraba un hostal de turismo ecológico - Policía Nacional

Habitantes de Minca alertaron a la Policía sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre en inmediaciones de una finca ubicada en la zona rural de Santa Marta.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta acudieron al lugar, donde confirmaron la identidad de Theodorus Ludovicus Johannes Mul, un ciudadano neerlandés que residía desde hace varios años en el corregimiento y administraba un hostal orientado al turismo ecológico.

De acuerdo con el reporte inicial de la Policía Metropolitana de Santa Marta, durante la inspección preliminar no se encontraron signos de violencia visibles sobre el cuerpo de Mul, lo que llevó a descartar, en un primer momento, una muerte provocada por agresión directa.

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CTI levantamiento de cuerpo-Colombia-25-05-2021
La Policía Metropolitana de Santa Marta confirmó en Minca el hallazgo del cuerpo sin vida de Theodorus Ludovicus Johannes Mul - crédito Colprensa.

La escena fue asegurada y al lugar arribaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que realizaron la inspección técnica del lugar y el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Perfil de un extranjero que eligió la Sierra Nevada como hogar

Theodorus Ludovicus Johannes Mul, oriundo de Geldrop, en los Países Bajos, llegó a Minca atraído por la biodiversidad y la tranquilidad de la Sierra Nevada de Santa Marta. Según testimonios recogidos por las autoridades y medios locales, su pasión por el avistamiento de aves y la naturaleza lo motivó a establecerse definitivamente en la región y a invertir en el sector turístico, gestionando un hostal que se convirtió en punto de encuentro para viajeros y amantes de la naturaleza.

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La noticia de su muerte generó sorpresa y pesar entre vecinos, trabajadores y turistas que solían interactuar con él. Integrantes de la comunidad destacaron que Mul se integró plenamente a la vida local y contribuyó a la promoción de la zona como destino turístico, según narraron a la Policía.

Una hipótesis bajo análisis: posible sobredosis

Levantamiento de cuerpo por criminalistica de la Fiscalía en Colombia. Imagen de referencia.
La inspección preliminar en Minca no encontró signos de violencia visibles en el cuerpo, según el reporte inicial de la Policía de Santa Marta - crédito Colprensa

Fuentes judiciales señalaron que las primeras indagaciones contemplan como posible causa del fallecimiento una sobredosis de sustancias. No obstante, las autoridades subrayaron que esta hipótesis se mantiene como una de las líneas de investigación y que la confirmación definitiva dependerá de los resultados de la necropsia y los análisis toxicológicos realizados por Medicina Legal.

“Llegamos en atención a la llamada de la comunidad y se confirmó el hallazgo de un ciudadano extranjero en una finca en Minca. Las causas de su muerte son materia de investigación”, informó la Policía Metropolitana de Santa Marta.

El cuerpo de Mul fue trasladado en una unidad móvil forense hasta la morgue de la ciudad, donde especialistas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses trabajan en los exámenes patológicos que permitirán establecer la causa exacta de la muerte.

Investigación judicial en curso

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El CTI de la Fiscalía realizó la inspección técnica del lugar y trasladó el cadáver de Mul a Medicina Legal en Santa Marta - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación asumió la coordinación de las actuaciones judiciales para reconstruir los hechos previos al fallecimiento. Investigadores del CTI recopilan información del entorno, revisan los elementos hallados en la finca e iniciaron entrevistas con personas cercanas al empresario, en busca de pistas que permitan aclarar las circunstancias que rodearon su deceso.

Por el momento, el único hecho confirmado es que Theodorus Ludovicus Johannes Mul falleció en el mismo lugar donde había decidido iniciar una nueva etapa personal y profesional. Autoridades señalaron que solo los dictámenes forenses podrán establecer si se trató de una sobredosis u otra causa, por lo que la investigación se mantiene abierta y bajo reserva, a la espera de los resultados científicos.

La Policía Metropolitana de Santa Marta reiteró que una vez concluyan las diligencias forenses se entregará información oficial sobre el caso, a fin de esclarecer las dudas y poner fin a las especulaciones que han surgido en torno a este suceso.

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