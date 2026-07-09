Colombia

La verdad sobre el desfile nazi en Valledupar: su organizador y la alcaldía aclararon lo sucedido

Según afirmaron, el momento fue una parodia presentada en medio de una celebración deportiva

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La Alcaldía de Valledupar aclaró que una caravana con símbolos nazis que generó alarma en redes sociales no ocurrió recientemente, sino el 16 de mayo durante una final de fútbol en el barrio Sicarare, donde los organizadores afirmaron que se trató de una parodia sin intención de promover el régimen nazi ni de ofender a la comunidad - crédito @YaCelacanto / X

Una grabación que comenzó a circular en redes sociales mostró una caravana con símbolos nazis en Valledupar durante la noche del martes 7 de julio de 2026. Las imágenes despertaron preocupación y generaron reacciones inmediatas en la comunidad.

La Alcaldía de Valledupar precisó desde su cuenta en X que el hecho no ocurrió en la fecha señalada, sino el 16 de mayo en el barrio Sicarare, durante una final de fútbol. En sus palabras oficiales: “En la investigación adelantada por la Secretaría de Seguridad sobre la caravana y banderas nazi, el hecho sucedió el 16 de mayo de 2026, en el marco de una final de fútbol en el barrio Sicarare”.

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Según la administración local, el responsable del equipo afirmó que la caravana buscaba “realizar una parodia simbolizando temas militares incluyendo a Adolf Hitler, pero no con un mensaje del régimen nazi, ni perjudicar a ninguna persona”.

El propietario del equipo, Jairo Hoyos, también expresó que “es común ver a su equipo en los torneos con indumentaria y distintos llamativos”. Finalmente, ofreció disculpas públicas por el “malentendido” y se comprometió a modificar la vestimenta en futuros partidos para evitar nuevas controversias.

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