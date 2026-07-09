Colombia

‘Consejo de Ministros’ de Abelardo de la Espriella desató dura crítica del extitular de Justicia: “Un gobierno que no se ha posesionado”

El encuentro busca definir prioridades y avanzar en la coordinación de la próxima administración, como parte de la estrategia del mandatario electo para fortalecer la articulación entre el Gobierno central y las regiones antes del inicio de su mandato

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Abelardo de la Espriella continúa con sus directrices con miras a lo que será su administración, que por mandato constitucional debe arrancar el 7 de agosto - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella continúa con sus directrices con miras a lo que será su administración, que por mandato constitucional debe arrancar el 7 de agosto - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

La convocatoria del presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, a lo que se conoció en la prensa como el primer Consejo de Ministros antes de asumir la Presidencia, causó en la tarde del jueves 9 de julio una ola de críticas. Así lo expresó en sus redes sociales el ministro saliente de Justicia, Jorge Iván Cuervo, que confirmó el rechazo a esa figura.

De acuerdo con lo dicho por Cuervo, que presentó su renuncia por solicitud del hoy jefe de Estado, Gustavo Petro, no puede hablarse de un Consejo de Ministros con las personas escogidos por De la Espriella, pues aún no han tomado posesión de sus cargos y, en todo caso, solo podrán hacerlo hasta el 7 de agosto, día en el que inicia el nuevo Gobierno. Así dejó en firme su inconformidad.

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Jorge Iván Cuervo cuestionó que se le llame Consejo de Ministros a reunión convocada por De la Espriella
Con este mensaje en su perfil de X, el extitular de la cartera de Justicia Jorge Iván Cuervo cuestionó que se le llame Consejo de Ministros a reunión convocada por De la Espriella - crédito @cuervoji/X

No puede haber Consejo de Ministros de un gobierno que no se ha posesionado. Esto es una reunión de trabajo del presidente electo y sus ministros designados”, reseñó el extitular de la cartera, que también ofició como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional en su experiencia profesional, antes de ser convocado por Petro para que asumiera esta dependencia, en febrero de 2026.

Del encuentro se supo que se efectuará el viernes 10 de julio en Barranquilla y, según la información disponible, podría servir también para oficializar nuevos nombramientos. La cita propuesta por el jefe de Estado saliente aparece como uno de los primeros esfuerzos de coordinación del que será el nuevo gabinete, antes de que se dé justamente el cambio de Gobierno, al que le restan, en consecuencia, 29 días.

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El gabinete designado, tras el fin abrupto del proceso de empalme con la administración de Gustavo Petro, afirmó que ningún ciudadano, institución o sector político puede permanecer indiferente frente al desconocimiento de la voluntad popular - crédito X

A la crítica de Cuervo se sumaron las de dos congresistas electas del Pacto Histórico, que coincidieron en que el gobernante puede avanzar en reuniones preparatorias, pero no atribuirles la condición institucional reservada al jefe de Estado en ejercicio. De hecho fueron enfáticas en señalar esta atribución como irrespeto al actual gabinete, que oficiará hasta el 6 de agosto a las 11:59 p. m., según lo ha dispuesto Petro.

Congresistas del Pacto Histórico pidieron respeto tras saberse del ‘Consejo de Ministros’ de Abelardo de la Espriella

Una de las que se pronunció fue la representante electa a la Cámara Ana Erazo, que planteó la misma crítica en términos institucionales. “Un Consejo de Ministros es una figura que solo le compete al Presidente en ejercicio”, dijo en su mensaje de X, en el que enfatizó que lo que sucederá “es una reunión con los amigos de los políticos de alcaldes y gobernadores, como la hermana de ‘Fico’ Gutiérrez para tirar corriente”.

Frente al término usado en la prensa, la representante electa a la Cámara Ana Erazo cuestionó que se le llame Consejo de Ministros a la reunión convocada por Abelardo de la Espriella en Barranquilla - crédito @AnaErazoR/X
Frente al término usado en la prensa, la representante electa a la Cámara Ana Erazo cuestionó que se le llame Consejo de Ministros a la reunión convocada por Abelardo de la Espriella en Barranquilla - crédito @AnaErazoR/X

Por su parte, la senadora electa Patricia Caicedo, hermana del excandidato presidencial y exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, reforzó ese argumento con una referencia al calendario de transmisión del poder. “Están muy regalados ustedes, es reunión de designados, cuando sean gobierno el 7 de agosto si será un Consejo de Ministros”, afirmó la política frente a la polémica que suscitó este asunto en la opinión pública.

El encuentro de Barranquilla llega dos días después de que De la Espriella iniciara en Cúcuta una ronda de reuniones con autoridades regionales. Desde allí presentó un modelo de gobierno con mayor presencia en las regiones y defendió una relación directa entre la Casa de Nariño y los mandatarios territoriales. “Se terminó la época de mendigar citas en Bogotá”, reafirmó el gobernante, que continuará con su periplo por el país.

A su vez, el equipo del Gobierno entrante informó que se hizo un diagnóstico por subregiones para identificar proyectos de infraestructura detenidos o sin ejecución. En ese orden de ideas, De la Espriella señaló que cada iniciativa será evaluada desde el punto de vista fiscal para definir cuáles podrán reactivarse cuando comience su administración, en la que prevé adelantar planes de choques en diferentes frentes.

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