Iván Cepeda aclaró si piensa en renunciar a su curul en el Senado luego de poner en duda la elección de Abelardo de la Espriella como presidente

El candidato reafirmó su compromiso de estar en desobediencia civil pacífica si De la Espriella no cumple con ciertas condicionales - crédito Sergio Acero/Reuters

Iván Cepeda, senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, defendió nuevamente su postura sobre su desconocimiento hacia la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.

El congresista, en declaraciones a Caracol Radio, negó que estuviera ejecutando un plan alterno que, según expresó, intentaría anular la posesión del futuro mandatario y permitir la permanencia de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Además, han surgido dudas sobre la posibilidad de que el exaspirante presidencial pueda desistir de su derecho a una curul en el Senado, otorgado por el Estatuto de Oposición, debido a su protesta por los resultados electorales.

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Al respecto, el líder progresista desmintió esta afirmación y sostuvo que continuará con su papel de opositor en el Senado de la República, aunque considera que existen ciertas dudas frente a la manera en la que se eligió el líder del movimiento Defensores de la Patria. “Yo reconozco el ordenamiento legal y constitucional y lo defiendo precisamente. Y ese ordenamiento legal le va a permitir al señor De la Espriella posesionarse el día 7 de agosto. Así yo no lo reconozca en su legitimidad”, aclaró a la cadena radial mencionada.