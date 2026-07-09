Colombia

Iván Cepeda aclaró si piensa en renunciar a su curul en el Senado luego de poner en duda la elección de Abelardo de la Espriella como presidente

El senador y excandidato presidencial insistió en que el futuro mandatario debe cumplir con algunas causales para su reconocimiento legítimo como presidente de los colombianos

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El candidato reafirmó su compromiso de estar en desobediencia civil pacífica si De la Espriella no cumple con ciertas condicionales - crédito Sergio Acero/Reuters
El candidato reafirmó su compromiso de estar en desobediencia civil pacífica si De la Espriella no cumple con ciertas condicionales - crédito Sergio Acero/Reuters

Iván Cepeda, senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, defendió nuevamente su postura sobre su desconocimiento hacia la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.

El congresista, en declaraciones a Caracol Radio, negó que estuviera ejecutando un plan alterno que, según expresó, intentaría anular la posesión del futuro mandatario y permitir la permanencia de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Además, han surgido dudas sobre la posibilidad de que el exaspirante presidencial pueda desistir de su derecho a una curul en el Senado, otorgado por el Estatuto de Oposición, debido a su protesta por los resultados electorales.

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Al respecto, el líder progresista desmintió esta afirmación y sostuvo que continuará con su papel de opositor en el Senado de la República, aunque considera que existen ciertas dudas frente a la manera en la que se eligió el líder del movimiento Defensores de la Patria. “Yo reconozco el ordenamiento legal y constitucional y lo defiendo precisamente. Y ese ordenamiento legal le va a permitir al señor De la Espriella posesionarse el día 7 de agosto. Así yo no lo reconozca en su legitimidad”, aclaró a la cadena radial mencionada.

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