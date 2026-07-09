Abogada laboralista aclaró a qué empleados no les aplica la nueva jornada laboral de 42 horas: tienen un régimen especial

Declaraciones de la jurista Cindy Isaza - crédito @cindylaboral/IG

La reducción de la jornada laboral en Colombia entra en vigor el 15 de julio y lleva el máximo ordinario del sector privado a 42 horas semanales, un cambio que no implica una baja salarial y que además altera el valor de la hora de trabajo, los recargos por domingos y festivos y algunas obligaciones empresariales que dejarán de ser exigibles.

Desde el 1 de julio, el recargo por trabajo en domingo subió al 90%, una variación que eleva de forma directa la remuneración de quienes laboran en su día de descanso obligatorio.

Ese aumento se suma al efecto de la nueva jornada, porque el mismo salario se dividirá entre menos horas. Sin embargo, y en un nuevo video explicativo que compartió el miércoles 8 de julio de 2026, la abogada laboralista Cindy Isaza aclaró por qué las condiciones no son similares para empleados públicos.

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“Doc, gracias, ¿entonces desde el 15 de julio los que trabajamos en el sector público también pasamos a 42 horas semanales?”, fue la pregunta que recibió en varias ocasiones la jurista.

“Esa ha sido una de las preguntas que más me han hecho en estos días y la respuesta es no, no de forma automática, porque la reducción a cuarenta y dos horas nació con la ley 2101 del 2021 que modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, y esa es la clave”, inicia su respuesta en la grabación la abogada antioqueña.

La experta pidió consultar y verificar cualquier publicación que se reciba a través de redes sociales - créditos archivo Colprensa / Mariano Vimos | @cindylaboral/IG

Dicha norma solo aplica al régimen laboral del sector privado, precisó la experta, al detallar que “en el sector público las reglas son completamente diferentes”.

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En el caso de los empleados públicos “tienen un régimen especial y su jornada sigue regulada por el Decreto Ley 1042″, aseveró Isaza, mientras que “los trabajadores oficiales, aunque tienen contrato de trabajo, tampoco pasan automáticamente a 42 horas porque su jornada depende de su régimen especial”, complementó.

Por este motivo, Isaza mencionó que “por eso la sola entrada en vigencia de las 42 horas no cambia la jornada de quienes trabajan en el sector público; de hecho, Función Pública lo ha reiterado en sus conceptos”.

Sobre lo anterior, la abogada laboralista puntualizó que “ni la Ley 2101 ni la Reforma Laboral modificaron automáticamente la jornada de los servidores públicos”.

Por estas razones, la jurista resolvió: “Si trabajas en una alcaldía, una gobernación, un ministerio o la Fiscalía, o cualquier otra entidad pública, no des por hecho que desde el 15 de julio vas a trabajar 42 horas semanales. Si ese cambio llega al sector público, tendrá que hacerse por la vía que corresponda a cada régimen, no por la sola Ley 2101″.

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Por todo lo anterior, Isaza recordó la importancia de “verificar la información que anda por ahí en redes sociales, porque en derecho laboral una misma regla no siempre aplica para todos”.

Isaza compartió el video el miércoles 8 de julio de 2026 - crédito @cindylaboral/IG

Abogada explicó más detalles sobre la reducción de la jornada laboral que entra en vigor el 15 de julio en Colombia

Según lo que mencionó Isaza en el video difundido en Instagram que provocó la pregunta que recibió varias veces por parte de sus seguidores, la reducción de la jornada no significa solo trabajar menos tiempo.

También modifica la forma en que se calculan varios pagos asociados al trabajo suplementario y a los días de descanso obligatorio.

La jurista advirtió que uno de los efectos menos conocidos es la desaparición de algunas obligaciones para los empleadores.

“Cuidado, dejan de ser obligatorias, pero la empresa puede otorgarlas voluntariamente”, dijo sobre el día de la familia y las dos horas semanales de recreación y capacitación.

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“El salario y las prestaciones no se reducen. De hecho, ocurre lo contrario. Al dividir el mismo salario entre menos horas, aumenta el valor de la hora de trabajo. Y si aumenta el valor de la hora, también aumentan las horas extras, el trabajo nocturno y los recargos dominicales y festivos”, dijo la abogada antioqueña.

Declaraciones de la abogada laboralista Cindy Isaza - crédito @cindylaboral/IG

La modificación corresponde a la implementación progresiva de la Ley 2101 de 2021. Según la jurista, uno de los efectos menos advertidos es que las empresas dejan de estar obligadas a conceder el día de la familia y las dos horas semanales de recreación y capacitación en las compañías con más de 50 trabajadores.

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“Cuidado, dejan de ser obligatorias, pero la empresa puede otorgarlas voluntariamente”, precisó Isaza.