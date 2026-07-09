Informe reveló que el fusil Jaguar no puede ser usado en combate: “Tienen incidencia directa sobre la seguridad del usuario”

Petro presentó el Jaguar ante altos mandos de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y directivos de Indumil. El mandatario pidió que tanto el Ejército como la Policía compren exclusivamente armamento fabricado en Colombia- crédito Presidencia de la República

Las Fuerzas Militares de Colombia alertaron en un informe confidencial al Ministerio de Defensa y al presidente Gustavo Petro sobre los graves riesgos del fusil Jaguar, un arma fabricada en polímeros por la estatal Indumil. El documento advierte que el arma, promovida como símbolo de innovación nacional, no está lista para el servicio y su uso pondría en peligro la vida de los soldados.

A pesar de la expectativa creada por el Gobierno nacional, la realidad del Jaguar ha generado controversia. El informe oficial —obtenido por La FM— detalla una serie de fallas técnicas y de seguridad que resultaron en lesiones a dos militares durante pruebas en el Fuerte Militar de Tolemaida. Entre los problemas detectados figuran detonaciones fuera de recámara, fragilidad estructural y riesgos en el sistema de fijación del cañón.

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El reporte interno deja claro que “varias de estas observaciones tienen incidencia directa sobre la seguridad del usuario y requieren acciones correctivas, antes de considerar una incorporación masiva al servicio”.

Las mesas técnicas interinstitucionales, con participación del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial, la Policía Nacional e Indumil, concluyeron que el Jaguar “requiere ajustes estructurales, funcionales y de materiales, antes de ser considerado plenamente apto para una adquisición a gran escala”.

El fusil Jaguar, primer arma larga de diseño y fabricación colombiana, incorpora un 65% de polímeros de alta resistencia y pesa aproximadamente un 15% menos que el sistema Galil ACE que usa actualmente la Fuerza Pública- crédito Presidencia de la República

Riesgos técnicos y económicos del Jaguar

El informe técnico, citado por el medio de comunicación, describe fallas de acerrojamiento que provocaron detonaciones fuera de recámara, recalentamiento excesivo del guardamano durante fuego sostenido y deficiencias en la marcación e identificación del arma. Además, se reporta la fragilidad de elementos de puntería y otros componentes, lo que aumenta el riesgo para el usuario.

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La evaluación económica revela que el Jaguar es más costoso que otras alternativas disponibles en el mercado internacional. El análisis comparativo señala que “la alternativa de adquisición mediante el programa FMS del fusil M4A1 representa una opción económicamente más favorable frente al fusil Jaguar, generando un ahorro estimado de $221.054.955.000, equivalente a una optimización aproximada del 34% sobre la necesidad proyectada”.

Expertos en el sector armamentístico destacan que el Jaguar sería el único fusil plástico en el mundo, con 26 piezas fabricadas en polímeros y un cañón de origen israelí, ya que Colombia no tiene capacidad para producir este componente clave.

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Respuestas de Indumil y del Ejército sobre el futuro del fusil

El presidente de Indumil, coronel (r) Juan Carlos Mazo Giraldo, defendió la funcionalidad del Jaguar y afirmó en entrevista con La FM:

“Le hemos dicho a las Fuerzas que les aseguramos su funcionalidad, les damos los dos años de garantía que están previstos para cualquier producto de la industria. Los dos años son los típicos de cualquier industria en el mundo, pero además, para que protejamos el recurso desde el punto de vista fiscal, para que el que firme el contrato no sienta que está generando un riesgo fiscal para el país y para la Fuerza, estamos dando una garantía extendida de ocho años”.

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El presidente Gustavo Petro sostiene el fusil Jaguar durante el acto oficial de presentación en la Fábrica de Armas y Municiones General José María Córdova de Indumil, en Soacha, el 8 de mayo de 2025- crédito Presidencia de la República

Mazo sostuvo que la primera producción prevista es de cerca de 13 mil fusiles, con un presupuesto de $96 mil millones, cifra que, según él, permitiría adquirir 10 mil fusiles en el mercado a un precio de $9.600.000 por unidad. Sin embargo, el medio confirmó que el Ejército no ha solicitado la compra, ni destinado recursos, ni recibido cotizaciones sobre el Jaguar.

El Ejército Nacional, por su parte, aclaró: “No ha realizado ningún requerimiento de fusil Jaguar teniendo en cuenta que es un prototipo, que todavía no cuenta con las certificaciones y estándares requeridos”. Además, la institución señaló que no es su función certificar ni validar armas, ya que estas deben someterse a estándares internacionales.

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Pruebas accidentadas y dudas sobre la capacidad de Indumil

El gerente de la fábrica de Indumil, coronel (r) Juan Vargas Barreto, explicó los incidentes en Tolemaida: “Estamos en un proceso de validación, un protocolo de pruebas, y lógicamente que habrá algunas situaciones particulares, más no unos hechos o acontecimientos mayores, sino pequeñas incidentes que pueden suceder en el transcurso de la verificación, porque estamos hablando de un arma de fuego donde 125 piezas tienen que armonizarse para producir un disparo”.

Sobre el incidente que dejó dos militares heridos, Vargas detalló que no fue una explosión sino una liberación de gases por falta de acerrojamiento en dos armas. Destacó que los afectados no sufrieron lesiones graves y que se han disparado más de 30 mil cartuchos con el Jaguar durante las pruebas.

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El experto en armas Javier Miranda, que trabajó en Indumil casi una década, cuestiona la madurez técnica del Jaguar. “Indumil está hace 40 años corriendo detrás del mercado mundial y esa distancia es cada vez mayor - crédito Indumil

La diseñadora a cargo del arma, María Cecilia Puin Caro, expuso que el desarrollo comenzó en 2020 y que el equipo analizó “todo lo que está en el mercado, lo que está en la vanguardia y traerlo a nuestro nuestro nuevo desarrollo”. El proceso incluyó bocetos 2D y 3D, validación de componentes y resistencia mecánica.

Cuestionamientos a la innovación

El experto en armas Javier Miranda, que trabajó en Indumil casi una década, cuestiona la madurez técnica del Jaguar. “Indumil está hace 40 años corriendo detrás del mercado mundial y esa distancia es cada vez mayor. Mientras los grandes fabricantes de armas y algunos no tan grandes también producen fusiles que son livianos, modulares, ergonómicos y confiables, nosotros seguimos viendo que Indumil reacciona tarde, innova lento y casi siempre está desconectada de las exigencias que realmente necesita el combatiente moderno”, afirmó.

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Miranda insistió en que el Jaguar aún presenta aspectos críticos de mejora y que el hecho de haber sido lanzado no implica que los problemas estén resueltos. “No es un arma que sea técnicamente madura. Su confiabilidad mecánica deja mucho que desear y, por supuesto, el diseño operativo real está lejos de lo que la Fuerza necesita. Indumil funciona muy bien cuando se trata de copiar y pegar el diseño de alguien más, pero cuando se trata de un diseño propio no lo logra, no le funciona”.

La discusión sobre el fusil Jaguar pone en tela de juicio la capacidad técnica e industrial de Indumil para desarrollar un arma moderna y segura. Según Miranda, la pregunta de fondo es si la empresa tiene los recursos y estándares necesarios para producir un fusil competitivo a nivel internacional.

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