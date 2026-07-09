Colombia

Abelardo de la Espriella tendrá un encuentro privado con el Banco de la República: inflación, tasas de interés y reservas serían los temas a tratar

La administración electa tendrá su primer encuentro formal con la autoridad monetaria, en una cita privada de cuatro horas para abordar precios, crédito, entre otros temas

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Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo propusieron bajar al 2% anual la tasa de interés para compra de vivienda con créditos hipotecarios a 30 años - crédito Jorge Orozco/Colprensa/El País
Abelardo De La Espriella, José Manuel Restrepo y Miguel Gómez participarán en una reunión clave con el Banco de la República - crédito Jorge Orozco/Colprensa/El País

El reciente aumento de la inflación hasta 6,14% anual en Colombia ha encendido las alarmas en la agenda económica del país, justo cuando el Gobierno entrante se prepara para un encuentro clave con el Banco de la República.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, acompañarán al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, en una reunión a puerta cerrada este jueves 9 de julio de 2026.

El encuentro, previsto entre las 2:00 p. m. y las 6:00 p. m., marcará el primer acercamiento formal entre la nueva administración y el banco central. En la agenda destacarían tres grandes preocupaciones: la inflación persistente, las tasas de interés que se mantienen en 12% y el manejo de las reservas internacionales.

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La inflación en Colombia superó recientemente el umbral del 6%, un nivel que no se registraba desde agosto de 2024. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el incremento anual del costo de vida fue de 1,32 puntos porcentuales respecto al año anterior. Este dato refuerza la presión sobre la política monetaria y genera expectativas de ajustes adicionales en los próximos meses.

Asimismo, el Banco de la República endureció su postura hace poco, al aprobar un aumento de 75 puntos básicos en la tasa de política monetaria. La medida llevó el indicador de 11,25 % a 12 %, con la intención de frenar el avance de los precios y acercar la inflación a la meta permanente del 3 %.

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Según las proyecciones de la junta directiva, el año podría cerrar con una inflación del 6,5 %, lo que supondría siete años seguidos sin lograr el rango objetivo de entre 2 % y 4 %.

Tensión y recomposición entre Gobierno y Banco Central

El nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha señalado la necesidad de recomponer la relación institucional con el Banco de la República, tras varios meses de tensiones entre esta entidad y la actual cartera económica.

“El Banco es autónomo en sus decisiones. Claro que nos preocupa que las tasas sean altas. Pero somos conscientes que la inflación no cede”, señaló el recién nombrado ministro.

La estrategia del equipo económico que asumirá el poder apunta a una política de austeridad y reducción del gasto público como vía para contribuir a la baja de la inflación.

El encuentro de este jueves será determinante para definir si hay espacio para un diálogo constructivo que permita coordinar acciones frente al reto de estabilizar los precios sin afectar la recuperación económica.

La reunión de este jueves se suma a una serie de encuentros que Miguel Gómez ya inició con otros actores clave del sector. En días recientes, se reunió con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de la transición de gobierno.

El Banco de la República, mientras tanto, mantiene su meta de anclar las expectativas de inflación al 3 %. Las minutas más recientes de su junta directiva revelan la preocupación por el desvío persistente de la inflación respecto al rango objetivo y el impacto que esto tiene sobre la confianza de los mercados y el costo del crédito.

El Gobierno entrante llega a este encuentro en un momento en que la economía enfrenta presiones internas y externas. El dato de inflación, las tasas elevadas y la necesidad de proteger las reservas internacionales configuran el escenario para una negociación compleja, donde la autonomía del banco central y la coordinación con la política fiscal serán puestos a prueba.

En resumen, la cita de este jueves entre los máximos representantes del nuevo gobierno y la junta directiva del Banco de la República será un termómetro para medir la posibilidad real de consenso en torno al manejo económico de Colombia en el corto y mediano plazo.

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