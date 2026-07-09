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El Transmicable de San Cristóbal sigue sin operador a menos de seis meses de su fecha de inauguración: cuál es el motivo

Transmilenio mantiene abierto el proceso de selección y expidió una adenda en Secop II que aplaza la entrega de propuestas hasta el 31 de julio de 2026

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El Transmicable de San Cristóbal aún no tiene operador definido a menos de seis meses de la fecha prevista para su entrada en operación comercial - crédito IDU
El Transmicable de San Cristóbal aún no tiene operador definido a menos de seis meses de la fecha prevista para su entrada en operación comercial - crédito IDU

A menos de seis meses de la fecha anunciada para su entrada en operación comercial, el Transmicable de San Cristóbal todavía no cuenta con un operador definido para prestar el servicio de transporte público de pasajeros en el suroriente de Bogotá.

Transmilenio S.A., entidad responsable del sistema, publicó recientemente en la plataforma Secop II la adenda N° 1 de la licitación, ampliando el plazo para la presentación de ofertas hasta el 31 de julio de 2026, y dejando en evidencia el retraso en la adjudicación que inquieta a la comunidad beneficiaria y a los expertos en movilidad.

El Transmicable de San Cristóbal es el segundo cable aéreo de Bogotá, una obra estratégica para la integración de más de 400.000 habitantes de la localidad, que lleva más de 90% de avance en infraestructura y que, según el cronograma oficial, debería iniciar operaciones en diciembre de 2026.

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Transmilenio S.A. amplió hasta el 31 de julio de 2026 el plazo de la licitación en Secop II y fijó para el 25 de agosto la audiencia de adjudicación del operador - crédito Transmilenio
Transmilenio S.A. amplió hasta el 31 de julio de 2026 el plazo de la licitación en Secop II y fijó para el 25 de agosto la audiencia de adjudicación del operador - crédito Transmilenio

Sin embargo, a la fecha, el proceso de selección del operador está abierto y solo hasta el 25 de agosto se realizará la audiencia de adjudicación. El contrato de operación, estimado en $390.000 millones de pesos por 10 años y 4 meses, contempla la implementación de un sistema inteligente de gestión, programación dinámica de cabinas, paneles solares para eficiencia energética y una política de género para la formación y vinculación laboral.

La apertura de la licitación para el operador y la ampliación del plazo para la recepción de propuestas genera incertidumbre sobre la fecha real de entrada en servicio. Transmilenio S.A. insistió en la importancia de garantizar pluralidad de oferentes y máxima competencia, como principio de transparencia y eficiencia en la contratación pública, para asegurar la mejor calidad de servicio y experiencia de viaje para los usuarios.

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El contrato adjudicado no solo incluye la operación y mantenimiento del cable, también la integración de tecnologías innovadoras como la detección automática de velocidades, la programación dinámica según la demanda real de pasajeros y la utilización de energía solar, lo que permitirá certificar el sistema como autogenerador energético y acceder a beneficios tributarios.

Circulan por primera vez las cabinas de TransMiCable en la localidad de San Cristóbal - crédito Alcaldía de Bogotá
El cable tendrá 2,8 kilómetros, 144 cabinas activas y capacidad para 4.000 pasajeros por hora por sentido en un recorrido de 10 minutos - crédito Alcaldía de Bogotá

Se destaca, además, la política de género incorporada en el proceso, orientada a capacitar y vincular nuevo talento femenino a la operación, promoviendo mayor equidad laboral en el sector transportador.

Datos clave y presente del Transmicable de San Cristóbal

Los habitantes de San Cristóbal participaron activamente en la definición de los nombres de las estaciones a través de la estrategia “Súmate a la conversación, TransMi te escucha”. Así, las estaciones del Transmicable llevarán los nombres de Senderos de Altamira, La Victoria y Portal 20 de Julio, destacando la identidad y el sentir de la comunidad.

El cable cuenta con una longitud de 2,8 kilómetros, capacidad para 4.000 pasajeros por hora/sentido, 144 cabinas activas (más cuatro de reserva) y dos biciparqueaderos. El tiempo estimado de recorrido de extremo a extremo será de 10 minutos, lo que representa una reducción sustancial respecto a los 45 minutos actuales en hora pico.

Las pruebas técnicas del Transmicable de San Cristóbal evalúan durante tres semanas la seguridad y confiabilidad de las cabinas antes de la certificación final - crédito Transmilenio
Las pruebas técnicas del Transmicable de San Cristóbal evalúan durante tres semanas la seguridad y confiabilidad de las cabinas antes de la certificación final - crédito Transmilenio

Actualmente, Transmicable San Cristóbal ya realiza pruebas de las cabinas y del sistema en general, fase que se extenderá por alrededor de tres semanas. Durante este periodo se evalúa el desempeño técnico y de seguridad de las 144 cabinas entre las estaciones Senderos de Altamira y Portal 20 de Julio, verificando estándares internacionales de confiabilidad y operación antes de la certificación final.

Cada cabina del Transmicable San Cristóbal tendrá capacidad para 10 personas sentadas, accesibilidad para usuarios en silla de ruedas y espacio para bicicletas plegables, garantizando comodidad y seguridad. La obra beneficiará a una población estimada de 35.000 usuarios diarios, e impactará positivamente la movilidad, el acceso a servicios y la calidad de vida en barrios históricamente desconectados del sistema troncal.

Finalmente, la infraestructura física avanza a buen ritmo: la estación 20 de Julio reporta un avance del 94%, La Victoria del 88% y Senderos de Altamira del 93%.

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