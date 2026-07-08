Colombia

Gustavo Petro se refirió al empalme que realizó Abelardo de la Espriella en Norte de Santander: “Espero que no vuelvan a cerrar la frontera”

El presidente electo de Colombia se reunió con alcaldes y demás funcionarios en la Gobernación de Norte de Santander para definir las prioridades de su gobierno en la región

Guardar
Google icon
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - crédito Sergio Acero/Enea Lebrun/REUTERS
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - crédito Sergio Acero/Enea Lebrun/REUTERS

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, inició en Cúcuta, Norte de Santander, el proceso de empalme con las regiones para definir las prioridades de su gobierno en cada departamento del país.

El encuentro se realizó en la sede de la Gobernación del Norte de Santander, donde se reunió con los alcaldes de los municipios del departamento.

Por estos hechos, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció con un corto mensaje en su cuenta oficial de X.

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el empalme en Norte de Santander que realizó Abelardo de la Espriella - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS
El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el empalme en Norte de Santander que realizó Abelardo de la Espriella - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

El mandatario colombiano señaló que espera que no vuelvan a cerrar la frontera con Venezuela, la cual se reabrió poco tiempo después de asumir la presidencia de Colombia en 2022.

PUBLICIDAD

Según el jefe de Estado, la decisión de abrir la frontera llevó a una disminución en la pobreza de Cúcuta y Norte de Santander, así como un comercio entre ambos países que, según el mandatario, generó “mil millones de dólares para el país”.

“Espero que no vuelvan a cerrar la frontera que yo abrí y produjo la disminución de la pobreza en Cúcuta y el Norte de Santander y un comercio binacional que dejó en cero Restrepo y Duque y en mi gobierno se convirtió en mil millones de dólares para el país (sic)”, señaló el presidente Gustavo Petro en su cuenta oficial de X.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Según Gustavo Petro, la decisión de abrir la frontera llevó a una disminución en la pobreza de Cúcuta y Norte de Santander - crédito @petrogustavo/X

Detalles del encuentro

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, inició en Cúcuta, Norte de Santander, una serie de encuentros regionales con el propósito de establecer las prioridades de su futura administración en cada departamento. Esta agenda contempla 32 reuniones previas a la toma de posesión, prevista para el 7 de agosto de 2026.

Durante la primera jornada, celebrada el 8 de julio en la Gobernación de Norte de Santander, De la Espriella se reunió en privado con las principales autoridades del departamento.

Entre los asistentes estuvieron el gobernador William Villamizar, el alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo, varios alcaldes municipales y representantes políticos de la región. El encuentro también contó con la presencia de miembros del gabinete designado, como Rodrigo Lara, próximo ministro del Interior; Jorge Mora, quien asumirá la cartera de Defensa; Miguel Gómez, designado para Hacienda; y Fabio Arjona, futuro titular de Ambiente.

Abelardo de la Espriella sostuvo un encuentro con dirigentes de Norte de Santander - crédito Captura de Pantalla X/@charlessradio
Abelardo de la Espriella sostuvo un encuentro con dirigentes de Norte de Santander - crédito Captura de Pantalla X/@charlessradio

A través de sus redes sociales, De la Espriella informó a la ciudadanía sobre el inicio de estos empalmes territoriales. El presidente electo explicó que el objetivo de este recorrido nacional es conocer la realidad de cada región, escuchar a las comunidades y definir acciones específicas para cada territorio.

“Hoy ponemos en marcha los empalmes territoriales de la Patria Milagro. Desde Cúcuta comienza mi recorrido por los departamentos de Colombia para conocer de primera mano la realidad de nuestras regiones, escuchar a sus comunidades y tomar las decisiones que exige cada territorio”, indicó De la Espriella en sus redes sociales.

En el transcurso del encuentro, el próximo presidente abordó temas como seguridad, economía e inversión en la frontera con Venezuela, de acuerdo con información difundida por medios locales. De la Espriella destacó que eligió Norte de Santander como punto de partida por el apoyo recibido en las urnas y por la coyuntura que enfrenta el departamento.

“Lo voy a hacer en la tierra motilona. Esa tierra maravillosa votó masivamente por Abelardo de la Espriella y hoy necesita toda la atención que podamos darle en materia de seguridad, recuperación del territorio, reactivación del comercio, fortalecimiento de la minería y el destrabe de los proyectos abandonados por el gobierno saliente”, afirmó.

El presidente electo sostuvo que busca restablecer la relación entre el Gobierno Nacional y las regiones, con el fin de recuperar el tiempo perdido y fortalecer la coordinación entre las autoridades civiles y la Fuerza Pública para enfrentar los desafíos en la frontera.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAbelardo de la EspriellaEmpalme Abelardo de la EspriellaNorte de SantanderColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Carrillo revivió mensajes de Omar Bula para aseverar que iría detrás de Petro desde la Cancillería: “Estamos notificados”

El exdirector de la Ungrd difundió trinos en los que el ahora designado sostuvo que las tensiones con Estados Unidos eran personales contra Petro y no contra el país, y pidió no creer a los medios

Carlos Carrillo revivió mensajes de Omar Bula para aseverar que iría detrás de Petro desde la Cancillería: “Estamos notificados”

Gustavo Petro reaccionó al video de la caravana con símbolos nazis en Valledupar: “Lo que viene desde el 7 de agosto”

Una caravana de Jeep Willys circuló por las calles de Valledupar exhibiendo banderas negras, emblemas de Colombia y símbolos nazis, en un recorrido registrado en video y difundido en redes sociales que provocó rechazo entre los habitantes de la ciudad

Gustavo Petro reaccionó al video de la caravana con símbolos nazis en Valledupar: “Lo que viene desde el 7 de agosto”

Jhon Jáder Durán será papá: confirmó el género del bebé y posó junto a su pareja

El jugador colombiano sorprendió a sus seguidores al publicar detalles de la celebración familiar en la que anunció que espera una niña junto a Rosaura M, manteniendo la reserva sobre otros aspectos de su vida personal

Jhon Jáder Durán será papá: confirmó el género del bebé y posó junto a su pareja

¿El 13 de julio es festivo en Colombia? La duda que es tendencia en Google y que muchos intentan resolver

Tras el reciente anunció de la nueva fecha festiva en el país y su posterior demanda, muchos colombianos aún tienen dudas sobre día de descanso

¿El 13 de julio es festivo en Colombia? La duda que es tendencia en Google y que muchos intentan resolver

Este será el estadio de Atlético Nacional e Independiente Medellín durante las remodelaciones del Atanasio Girardot

El nuevo estadio de la ciudad de Medellín tendrá capacidad para 60.000 personas y seguirá siendo propiedad del Instituto de Recreación y Deporte de la capital de Antioquia

Este será el estadio de Atlético Nacional e Independiente Medellín durante las remodelaciones del Atanasio Girardot
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Abelardo de la Espriella declaró como objetivo militar a líderes guerrilleros del Catatumbo: “Tienen un mes para entregarse”

Abelardo de la Espriella declaró como objetivo militar a líderes guerrilleros del Catatumbo: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

ENTRETENIMIENTO

El actor Jorge Hugo Marín confirmó que ‘Guaro’ apareció: ladrones que lo escopolaminaron para robar su casa en Bogotá se habían llevado a su perro

El actor Jorge Hugo Marín confirmó que ‘Guaro’ apareció: ladrones que lo escopolaminaron para robar su casa en Bogotá se habían llevado a su perro

Jhon Jáder Durán será papá: confirmó el género del bebé y posó junto a su pareja

Por qué culpan a Blessd de “llevarle la sal” a Colombia en su duelo con Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Ya nos dañó el partido”

Blessd pagó caro su apoyo a la selección Colombia: perdió millones por la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026

Epa Colombia estaría embarazada nuevamente: esto se sabe de la empresaria que aún permanece en prisión

Deportes

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, inauguró las obras de remodelación del Atanasio Girardot: “Ya es una realidad”

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, inauguró las obras de remodelación del Atanasio Girardot: “Ya es una realidad”

Este será el estadio de Atlético Nacional e Independiente Medellín durante las remodelaciones del Atanasio Girardot

Extécnico mundialista respaldó la continuidad de Néstor Lorenzo al frente de la selección Colombia tras ser eliminado del Mundial 2026: “Sería un error”

Francia vs. Marruecos: hora y dónde ver en Colombia el partidazo por los cuartos de final del Mundial 2026

Los jugadores de la selección Colombia regresarán a Bogotá tras ser eliminados por Suiza del Mundial 2026