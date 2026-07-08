Gustavo Petro se refirió al empalme que realizó Abelardo de la Espriella en Norte de Santander: “Espero que no vuelvan a cerrar la frontera”

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro - crédito Sergio Acero/Enea Lebrun/REUTERS

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, inició en Cúcuta, Norte de Santander, el proceso de empalme con las regiones para definir las prioridades de su gobierno en cada departamento del país.

El encuentro se realizó en la sede de la Gobernación del Norte de Santander, donde se reunió con los alcaldes de los municipios del departamento.

Por estos hechos, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció con un corto mensaje en su cuenta oficial de X.

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el empalme en Norte de Santander que realizó Abelardo de la Espriella - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

El mandatario colombiano señaló que espera que no vuelvan a cerrar la frontera con Venezuela, la cual se reabrió poco tiempo después de asumir la presidencia de Colombia en 2022.

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Según el jefe de Estado, la decisión de abrir la frontera llevó a una disminución en la pobreza de Cúcuta y Norte de Santander, así como un comercio entre ambos países que, según el mandatario, generó “mil millones de dólares para el país”.

“Espero que no vuelvan a cerrar la frontera que yo abrí y produjo la disminución de la pobreza en Cúcuta y el Norte de Santander y un comercio binacional que dejó en cero Restrepo y Duque y en mi gobierno se convirtió en mil millones de dólares para el país (sic)”, señaló el presidente Gustavo Petro en su cuenta oficial de X.

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Según Gustavo Petro, la decisión de abrir la frontera llevó a una disminución en la pobreza de Cúcuta y Norte de Santander - crédito @petrogustavo/X

Detalles del encuentro

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, inició en Cúcuta, Norte de Santander, una serie de encuentros regionales con el propósito de establecer las prioridades de su futura administración en cada departamento. Esta agenda contempla 32 reuniones previas a la toma de posesión, prevista para el 7 de agosto de 2026.

Durante la primera jornada, celebrada el 8 de julio en la Gobernación de Norte de Santander, De la Espriella se reunió en privado con las principales autoridades del departamento.

Entre los asistentes estuvieron el gobernador William Villamizar, el alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo, varios alcaldes municipales y representantes políticos de la región. El encuentro también contó con la presencia de miembros del gabinete designado, como Rodrigo Lara, próximo ministro del Interior; Jorge Mora, quien asumirá la cartera de Defensa; Miguel Gómez, designado para Hacienda; y Fabio Arjona, futuro titular de Ambiente.

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Abelardo de la Espriella sostuvo un encuentro con dirigentes de Norte de Santander - crédito Captura de Pantalla X/@charlessradio

A través de sus redes sociales, De la Espriella informó a la ciudadanía sobre el inicio de estos empalmes territoriales. El presidente electo explicó que el objetivo de este recorrido nacional es conocer la realidad de cada región, escuchar a las comunidades y definir acciones específicas para cada territorio.

“Hoy ponemos en marcha los empalmes territoriales de la Patria Milagro. Desde Cúcuta comienza mi recorrido por los departamentos de Colombia para conocer de primera mano la realidad de nuestras regiones, escuchar a sus comunidades y tomar las decisiones que exige cada territorio”, indicó De la Espriella en sus redes sociales.

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En el transcurso del encuentro, el próximo presidente abordó temas como seguridad, economía e inversión en la frontera con Venezuela, de acuerdo con información difundida por medios locales. De la Espriella destacó que eligió Norte de Santander como punto de partida por el apoyo recibido en las urnas y por la coyuntura que enfrenta el departamento.

“Lo voy a hacer en la tierra motilona. Esa tierra maravillosa votó masivamente por Abelardo de la Espriella y hoy necesita toda la atención que podamos darle en materia de seguridad, recuperación del territorio, reactivación del comercio, fortalecimiento de la minería y el destrabe de los proyectos abandonados por el gobierno saliente”, afirmó.

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El presidente electo sostuvo que busca restablecer la relación entre el Gobierno Nacional y las regiones, con el fin de recuperar el tiempo perdido y fortalecer la coordinación entre las autoridades civiles y la Fuerza Pública para enfrentar los desafíos en la frontera.