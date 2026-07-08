Colombia

Alianza Verde, a pesar de manifestar su apoyo a Iván Cepeda, reconoció oficialmente los resultados de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella

Pese a apoyar a Iván Cepeda en la carrera presidencial, el partido Alianza Verde se desliga de la posición del jefe de Estado que denunció presunto fraude en la jornada del domingo 21 de junio de 2026

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- créditos @PartidoVerdeCoL/X | Catalina Olaya / Colprensa | Lina Gasca / Colprensa
El anuncio se hizo el miércoles 8 de julio de 2026 - créditos @PartidoVerdeCoL/X | Catalina Olaya / Colprensa | Lina Gasca / Colprensa

En medio de la polémica que se armó la mañana del miércoles 8 de julio tras los cuestionamientos a la reunión que se llevó a cabo el martes 7 de julio de 2026 en la Casa de Nariño entre el jefe de Estado Gustavo Petro y la bancada oficial del Pacto Histórico por parte de la congresista de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, el movimiento hizo un anuncio para despejar cualquier duda sobre su postura política.

Por lo anterior, el partido, que respaldó la candidatura de Iván Cepeda en las elecciones presidenciales y que, a la postre, perdería en segunda vuelta con Abelardo de la Espriella, reafirmó su compromiso con la democracia y el respeto institucional por medio de un comunicado emitido la mañana de ese mismo miércoles, tras los resultados de los comicios en los que resultó victorioso el aspirante de la derecha.

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En el documento se señala desde la Dirección Nacional que la colectividad respaldó la candidatura de Cepeda durante la contienda electoral, en ejercicio de sus convicciones políticas y dentro de las garantías del sistema democrático. No obstante, y en contravía a lo que ha señalado el presidente Petro sobre presuntas anomalías que habrían favorecido la victoria de De la Espriella en el escrutinio, la Alianza Verde confirmó que respetara los resultados que fueron avalados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

- crédito @PartidoVerdeCoL/X
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La organización hizo hincapié en el comunicado por su respeto a la Constitución Política, la separación de poderes, la autonomía de las instituciones y el Estado Social de Derecho, principios que deben guiar la actuación de todos los actores políticos y sociales del país.

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En la misiva por parte de la Alianza Verde también se aclaró que se reconoce el resultado oficial de las elecciones presidenciales, conforme a las certificaciones y declaraciones de las autoridades electorales competentes, que acreditaron el triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente y José Manuel Restrepo Abondano como vicepresidente electo.

El partido hizo un llamado a la ciudadanía, los partidos políticos y todos los sectores de la sociedad a mantener la calma, la cordura y el respeto por las instituciones democráticas, enfatizando que cualquier diferencia política o controversia debe ser tramitada solo a través de los mecanismos previstos por la Constitución y la ley, con el objetivo de garantizar el debido proceso y el fortalecimiento de la democracia.

Al final del documento, la Alianza Verde invitó al Gobierno saliente (Petro) a realizar un proceso de empalme transparente, responsable y oportuno, entregando los informes y la información necesaria para asegurar una transición ordenada y en beneficio del país.

La otra polémica que se presentó el mismo día en la Alianza Verde

La representante a la Cámara Cathy Juvinao defendió su respaldo formal a Iván Cepeda como una condición para concretar la escisión de Alianza Verde, una decisión que desató un nuevo choque público con el senador Jota Pe Hernández por la ruptura interna del partido y por el sentido político de esa separación.

El cruce se produjo después de que la congresista explicara que asumió una postura contraria a sus ideales para mantener abierta la posibilidad de salir de la colectividad y avanzar en la construcción de una nueva fuerza de centro.

Juvinao sostuvo que esa fue una decisión difícil porque debía elegir entre votar en blanco o preservar la opción de impulsar ese nuevo proyecto político.

La representante aseguró que no promovió el voto por Cepeda, aunque aceptó que tampoco podía obstaculizar la campaña de su partido a favor del entonces candidato.

Ella afirmó: “Yo no presenté NUNCA a Iván Cepeda como una opción democrática: en primera vuelta me quedó claro que no lo es. Hice un video explicando que fue la condición que me puso mi partido para poder irme. Una decisión para mí muy dura porque tuve que sopesar votar en blanco o tener la posibilidad —por fin— de construir un partido de centro. Opté por lo segundo. Me puedes criticar y estoy para rendir cuentas. Pero a mí nadie me puede decir ni que invité a votar por Cepeda, ni que lo presenté como una opción democrática jamás”.

Jota Pe Hernández acusó a Juvinao de negociar principios para obtener su salida del partido

La respuesta de Jota Pe Hernández llegó cuando comparó el caso de la representante con su propia situación dentro de Alianza Verde, donde, según dijo, no ha conseguido el aval para desligarse.

El senador, que se ha convertido en uno de los críticos más duros de Gustavo Petro y de su proyecto político, cuestionó que Juvinao aceptara esa condición para facilitar su separación.

En su mensaje, Hernández afirmó que prefirió no votar por Cepeda y presentar ante el país los riesgos que, a su juicio, implicaba entregarle la nación al heredero político mencionado en su publicación.

También sostuvo que esa decisión tuvo como consecuencia que se hundiera su propia escisión, pese a que consideraba tener razones de peso para abandonar el partido.

Su declaración fue directa: “Yo decidí NO VOTAR POR CEPEDA y mostrarle al país lo peligroso que era entregarle nuestra nación al heredero. La consecuencia fue que se hundiera mi escisión, a pesar que yo si tenía razones de peso para escindirme. Nunca negociaría el bienestar de mi país por beneficio propio”.

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