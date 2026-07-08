La fuerte reacción de Gustavo Petro a propuesta para ‘silenciarlo’: “Quieren que me extraditen para callarme”

El presidente Gustavo Petro aseguró que quieren que "desaparezca" - crédito Luisa González/Reuters

La editora y productora Maritza Aristizábal publicó una columna de opinión en La República con un enfoque que molestó al presidente Gustavo Petro. En el texto, la columnista aseguró que, ahora que se acerca el cambio de Gobierno (7 de agosto de 2026), se debe optar por “silenciar” al saliente mandatario, sin que eso implique una censura.

“Es hora de “silenciar” a Petro. No censurarlo: ignorarlo. Bajarle el volumen a teorías, conspiraciones y paranoias. Durante 4 años fue escuchado y validado como presidente”, aseveró.

La columnista Maritza Aristizábal aseguró que es hora de “silenciar” a Gustavo Petro - crédito @Maryaristizabal/X

El presidente Petro reaccionó a la columna de Aristizábal a través de una larga publicación que hizo en su cuenta de X. En ella, aseguró que en su trayectoria política han aparecido personas que buscan silenciarlo e impedir que sus declaraciones sean tenidas en cuenta.

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De acuerdo con el jefe de Estado, siendo senador de la República y presidente, se ha dedicado a denunciar irregularidades y tomar decisiones que han incomodado a algunos. Por eso, “quieren que desaparezca”.

“Siempre me han querido callar y censurar porque temen mi palabra sea escrita sea hablada. Así fue cuando hice los debates de Banpacífico y la urbanización en Guaymaral, miren lo que pasa hoy con la desvalorización de costosas propiedades en Chía y norte de Bogotá. Fue así cuando hice el debate del narcoparamilitarismo y la toma de la cúpula de la fiscalía de Luis Camilo Osorio”, precisó.

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El presidente Petro recordó que, en su momento, denunció la presunta participación de funcionarios de la Fiscalí y el DAS en asesinatos - crédito Luisa González/Reuters

Según el jefe de Estado, el ex fiscal General de la Nación no fue hallado responsable de ningún crimen, pero, según testimonios de algunos paramilitares, funcionarios del ente acusador y del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) habrían estado involucrados en varios asesinatos. Afirmó que una de las personas a las que buscaban matar era él.

“Uno de los asesinables era yo y No me fui a tomar whisky con Castaño sino a defender mi vida y retarlo a la paz, el que los asesoró y muy mal, fueron otros entre ellos Abelardo y Lucio (sic)”, indicó.

De igual manera, recordó que, cuando fue congresista, denunció la existencia de una alianza entre los narcoparamilitares y algunos políticos regionales, que también financiaron sus campañas con dineros del tráfico de estupefacientes. Según detalló, todas las personas a las que denunció fueron privadas de la libertad, es decir, el 35% del Senado. “Me dijeron hasta payaso y me buscaron para asesinarme”, afirmó.

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El presidente Gustavo Petro rechazó propuesta de silenciarlo tras el cambio de Gobierno - crédito @petrogustavo/X

En su momento, también denunció interceptaciones que se hicieron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tomaron decisiones sobre la situación jurídica de los congresistas que tenían nexos con el paramilitarismo. Junto con los togados, las comunicaciones del presidente Petro también fueron interceptadas de manera ilegal, a través del escolta del DAS que le había sido asignado.

“Seguían a mis hijos de 8 y 9 años de edad y a mi padre y esposa, y mi familia tuvo que desperdigarse por el mundo”, detalló.

Así las cosas, el primer mandatario advirtió que, con el cambio de administración, la cual será asumida por el presidente electo Abelardo de la Espriella, se buscaría adelantar una investigación en su contra y extraditarlo. El objetivo no sería precisamente que responda por presuntas actividades ilícitas; pretenderían silenciarlo. “Ahora sus herederos quieren que me extraditen para callarme. Cómo los vampiros no aguantan la luz de la verdad”, señaló.

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El presidente Gustavo Petro aseguró que logró sacar a siete millones de personas de la pobreza y la pobreza extrema en su administración - crédito Marckinson Pierre/Reuters

Sobre su Gobierno, aseguró que siendo mandatario se atrevió a “cambiar muchas cosas” para favorecer a la ciudadanía, logrando que al menos siete millones de personas salieran de la pobreza y de la pobreza extrema, así como la reducción del hambre y la mejora en la calidad de vida de la población. También abrió universidades gratuitas y Colombia siguió creciendo a nivel de turismo.

Desde la perspectiva de Petro, la nueva administración no estaría interesada en brindar garantías a la ciudadanía. “Han regresado al poder pero usando lo peor de la sociedad colombiana con tal de no elevar salarios ni pagar pensiones y seguir haciendo negocios sobre el pueblo y con el dinero público, entonces quieren desaparecerme de la historia”, señaló.

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