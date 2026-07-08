Colombia

Exportaciones colombianas aceleraron su crecimiento en mayo impulsadas por los combustibles

El comercio exterior del país mantuvo una dinámica positiva durante el quinto mes del año, con avances en sectores como el oro, las flores y los productos derivados del café, mientras Estados Unidos continuó siendo el principal destino de las ventas externas

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Puerto Antioquia proyecta movilizar hasta el 25% de la carga de comercio exterior de Colombia, impactando significativamente la redistribución portuaria - crédito Ministerio de Transporte
Los combustibles y las industrias extractivas representaron el 44,5% del valor total de las exportaciones colombianas en mayo de 2026- crédito Ministerio de Transporte

Las ventas de Colombia hacia los mercados internacionales arrancaron mayo con un impulso importante, especialmente por la mayor dinámica de los combustibles, un sector que volvió a convertirse en el principal soporte del comercio exterior del país.

El más reciente informe del Dane muestra que el valor de las exportaciones colombianas llegó a US$5.193 millones FOB durante el quinto mes de 2026. Ese resultado representa un crecimiento de 19,2% frente al mismo periodo del año pasado y refleja un mejor desempeño de varios sectores, aunque el mayor aporte provino de las industrias extractivas.

El sector exportador colombiano crece con la participación de más de 11.100 empresas, el 71% de ellas mipymes, en servicios de promoción internacional. - (ProColombia)
Aunque aumentó el valor de las exportaciones de petróleo, el volumen de crudo enviado al exterior cayó frente a mayo de 2025-crédito ProColombia

El comportamiento de los envíos al exterior también se mantiene favorable en el acumulado del año. Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones sumaron US$23.587,6 millones FOB, cifra que equivale a un incremento de 15,4% en comparación con el mismo periodo de 2025. El grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas fue el gran protagonista de mayo. Sus exportaciones alcanzaron los US$2.312,9 millones FOB, lo que significó un crecimiento de 33,3% frente al mismo mes del año anterior. Gracias a ese desempeño, este segmento concentró el 44,5% del valor total de las ventas externas del país.

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Dentro de ese grupo, el petróleo, sus derivados y los productos conexos fueron determinantes para explicar el resultado. Las exportaciones de estos bienes aumentaron 32,4%, aportando 19,9 puntos porcentuales a la variación registrada por el conjunto de combustibles e industrias extractivas. Sin embargo, el comportamiento del petróleo deja una lectura adicional. Aunque el valor exportado aumentó, el volumen de crudo enviado al exterior disminuyó. En mayo de 2026 se exportaron 11,4 millones de barriles, una cifra que representa una caída de 18,1% frente al mismo mes de 2025.

Más allá de los combustibles, otros sectores también contribuyeron al crecimiento de las exportaciones. Uno de los más destacados fue el grupo denominado “otros sectores”, integrado principalmente por el oro no monetario. Este componente registró un incremento de 67% y aportó 5,6 puntos porcentuales a la variación total de las ventas externas.

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Combustible - Colombia - Estados Unidos
Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado para las exportaciones colombianas, seguido por Perú e Italia - crédito Visuales IA

El oro no monetario explicó buena parte de ese resultado al presentar un crecimiento de 71,8%, consolidándose como uno de los productos con mejor comportamiento durante el mes. Por su parte, el sector agropecuario, de alimentos y bebidas mantuvo una evolución positiva, aunque más moderada. Las exportaciones de este grupo llegaron a US$1.329,5 millones FOB, lo que representa un aumento de 0,7 % respecto a mayo de 2025.

El avance de este segmento estuvo respaldado principalmente por dos productos. Las ventas externas de flores y follaje cortados crecieron 24,9%, mientras que los extractos, esencias y concentrados de café registraron un incremento de 89,2%, convirtiéndose en uno de los productos con mayor expansión durante el periodo analizado. Las manufacturas también mostraron una ligera mejoría. En mayo, este grupo exportó US$938 millones FOB y reportó un crecimiento de 0,2% frente al mismo mes del año anterior.

El resultado respondió, entre otros factores, al mayor dinamismo de los productos químicos y conexos, cuyas ventas aumentaron 8%. A esto se sumó el comportamiento de la maquinaria y el equipo de transporte, que registraron un crecimiento de 12,6%. En cuanto a los mercados de destino, Estados Unidos mantuvo su posición como el principal comprador de productos colombianos. Durante mayo recibió el 26,1% del valor FOB exportado por el país, muy por encima de los demás socios comerciales.

Una persona sostiene una caja con rosas, claveles y lirios de colores vibrantes. Banderas de Colombia y EE. UU. se ven desenfocadas en el fondo.
Las exportaciones de flores y de extractos, esencias y concentrados de café fueron algunas de las que más crecieron dentro del sector agropecuario durante mayo-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Después de Estados Unidos se ubicaron Perú, con una participación de 7,2%; Italia, con 5,9%; Países Bajos y Panamá, ambos con 5,3%; Brasil, con 4,2%; y México, con 3,9% del total exportado.

El informe del Dane también resalta que el crecimiento de las ventas hacia Perú e Italia tuvo un papel clave en el resultado mensual. Entre ambos destinos aportaron 11,8 puntos porcentuales a la variación total de las exportaciones registrada en mayo. En contraste, las ventas externas dirigidas a Ecuador tuvieron un efecto negativo, al restar 1,8 puntos porcentuales a la variación total del periodo.

Con este balance, el comercio exterior colombiano mantiene una tendencia positiva durante 2026, impulsado principalmente por el mayor valor de los combustibles y por el buen comportamiento de productos como el oro no monetario, las flores y los derivados del café. Aunque algunos indicadores, como el volumen exportado de petróleo, muestran señales de desaceleración, el incremento en el valor de las ventas externas permitió que el país registrara uno de los mejores desempeños del año hasta ahora.

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