Felipe Sierra lanzó fuerte crítica a Néstor Lorenzo: aseguró que le pidió a Luis Díaz cambiar su juego ante Suiza

Felipe Sierra analizó el rendimiento de Luis Díaz tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026-crédito REUTERS/Albert Gea

La eliminación de Colombia del Mundial 2026 sigue dejando análisis sobre el rendimiento de varios jugadores y las decisiones tomadas por el cuerpo técnico. Uno de los temas que más debate genera en las últimas horas es el nivel que mostró Luis Díaz durante el torneo y el papel que habría tenido Néstor Lorenzo en su desempeño ofensivo.

El periodista Felipe Sierra aseguró en su stream de Kick que el extremo del Bayern Múnich no jugó con la misma libertad que acostumbra y sostuvo que existió una decisión técnica para limitar una de sus principales virtudes: el regate. Según explicó, esa situación terminó afectando el impacto del futbolista en los partidos decisivos de la Tricolor.

PUBLICIDAD

El desempeño de Luis Díaz y las decisiones de Néstor Lorenzo siguen generando debate tras la eliminación frente a Suiza-crédito PSierra/Kick

Las declaraciones surgen tras la derrota de la selección nacional por penales frente a Suiza, resultado que puso fin al sueño colombiano de avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Para Sierra, el balance del atacante quedó por debajo de las expectativas que existían antes del inicio del Mundial. “Yo creo que en este Mundial quedó en deuda”, afirmó el comunicador al hacer su evaluación sobre el rendimiento del delantero colombiano.

Sierra explicó que, a su juicio, el desgaste acumulado durante la temporada con el Bayern Múnich terminó pasando factura en el estado físico del jugador. Incluso aseguró haber conocido información relacionada con los registros físicos del futbolista. “Tuvo un desgaste impresionante y entiendo porque también he podido ver los números de los GPS, Luis Díaz no estaba corriendo al nivel”, señaló.

PUBLICIDAD

Según el periodista, esa condición física habría influido directamente en una de las características que siempre distinguieron al atacante: encarar constantemente a los defensores rivales para generar peligro por las bandas. “Ha dejado de encarar”, comentó, antes de referirse a lo que, según él, fue una determinación compartida entre el cuerpo técnico y el propio jugador.

El periodista aseguró que el atacante llegó al torneo con una importante carga física acumulada-crédito REUTERS/Agustin Marcarian

“Si mal no estoy, creo que desde el último partido que fue contra Portugal (...) ya Néstor Lorenzo y Luis Díaz tomaron la decisión de que él no encarara y fuera a hacer lo que nos tenía acostumbrados, que es justamente el regate, ir hacia adentro, disparar, marcar golazos”, manifestó. Para Sierra, esa modificación en la manera de utilizar al futbolista terminó alejándolo de la versión que habitualmente muestra tanto en la Selección como en el fútbol europeo.

PUBLICIDAD

Aun así, dejó claro que sus críticas no están dirigidas contra el jugador. Por el contrario, destacó la importancia que tiene Luis Díaz dentro del equipo nacional y el reconocimiento que ha construido a lo largo de su carrera. “Es un crack, es una leyenda en potencia de la Selección Colombia, que se está convirtiendo en uno de los jugadores más importantes de nuestro país en el exterior, eso no se puede desconocer”, expresó.

Sin embargo, consideró que el cuerpo técnico insistió en mantenerlo sobre el terreno de juego pese a que su nivel no era el mejor. “Pero darle tanto privilegio y darle tantos minutos a un jugador que no está en el nivel, más allá de ser lo que es, es no saber dirigir un equipo”, afirmó. En ese sentido, recordó que Luis Díaz disputó todos los compromisos previos al Mundial y también cada uno de los partidos del torneo con una alta carga de minutos.

PUBLICIDAD

Para Sierra, la Selección contaba con alternativas para dosificar los minutos del extremo colombiano-crédito REUTERS/Agustin Marcarian

“En los cinco partidos del Mundial y de los dos partidos amistosos previos, Luis Díaz siempre jugó y en los cinco partidos del Mundial jugó al menos 90 minutos”, indicó. El periodista sostuvo que esa continuidad pudo haber influido en el desgaste físico del atacante y planteó que el cuerpo técnico tenía otras alternativas para administrar mejor sus cargas.

“A pesar de tener un desgaste físico y de que Néstor Lorenzo sabía que Luis Díaz no estaba en el nivel, yo creo que Luis Díaz, a lo mejor, dándole descanso en alguno de los partidos, generando que sea Campaz, Carlos Andrés Gómez o el mismo Jhon Arias que pueden suplir esa ausencia, podrían haber hecho un trabajo mejor para poder recuperar a Lucho Díaz”, concluyó.

PUBLICIDAD

Las polémicas de Felipe Sierra se suman al debate que se abrió tras la eliminación de Colombia en Vancouver. Mientras la Selección inicia un proceso de reflexión sobre lo ocurrido en el Mundial, las decisiones tácticas de Néstor Lorenzo y el manejo físico de sus principales figuras continúan siendo objeto de análisis entre periodistas, exjugadores e hinchas.