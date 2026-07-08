‘Bendito Menor’, cabecilla de Los Pachenca, adelantó polémica caravana en La Guajira tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026

El criminal salió en una caravana por Riohacha junto a su pareja y varios miembros de la organización delictiva que lidera - crédito Facebook/Naín Pérez

Las calles de Riohacha, en La Guajira, fueron escenario el martes 7 de julio de 2026 de una demostración pública de poder ilegal cuando Nain Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, reapareció encabezando una caravana de motos junto a su pareja, alias Bebecita, y varios de sus lugartenientes, sin intervención de autoridad alguna en el departamento.

El recorrido quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales por el propio jefe criminal. En las imágenes se observa a decenas de ciudadanos que salieron a seguirlo y exaltarlo, mientras integrantes de su organización lo acompañaban.

Nain Andrés Pérez Toncel, cabecilla de Los Pachenca, reapareció en un video en compañía de su pareja, alias bebecita - crédito Facebook/Naín Pérez

Los internautas interpretaron la movilización como un desafío abierto a las autoridades policiales y militares, y también como un mensaje para otros grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y las rentas criminales en esta zona del norte del país.

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Cabe recordar que Pérez Toncel es identificado como líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) en esta parte del territorio nacional. La facilidad con la que se desplazó por vías principales de la capital guajira fue señalada como evidencia de la capacidad de intimidación, el poder de movilización y el control social que mantiene esa estructura sobre la población.

Alias Naín reapareció en Facebook durante el triunfo de la Selección Colombia ante República Democrática del Congo con publicaciones junto a Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita - crédito Captura de Pantalla Facebook/Naín Pérez

Las publicaciones del líder criminal no son nuevas, puesto que el 24 de junio de 2026, tras el encuentro del seleccionado ante República Democrática del Congo para difundir varias fotografías junto con su pareja sentimental Rosa Angélica Tarazona, conocida como “La Bebecita” desde una casa finca cuya ubicación exacta no fue revelada.

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La primera fue cuando celebró el gol convertido por el defensa Daniel Muñoz que le dio la victoria a Colombia. En una de ellas escribió: “Que viva Colombia que viva la selección, vamos Colombia, somos Colombia, somos Guajira”.

En otra imagen apareció junto a Tarazona con otro mensaje: “Preciosa Tarazona vamos Colombia uno más 2-0 vamos Colombia”. No obstante, la anotación, que había sido convertido por el delantero Luis Díaz, fue anulada por posición ilícita del jugador.

La reaparición provocó numerosas reacciones entre usuarios que siguen la situación de orden público en la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira. Parte de los comentarios cuestionó cómo seguía publicando mientras avanzan operativos de búsqueda en la región Caribe.

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Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira

Los videos atribuidos a alias Naín muestran a hombres armados en distintos sectores de Riohacha y contienen amenazas contra presuntos integrantes de estructuras rivales, entre ellos alias Danielito y alias Luis Ángel - crédito Captura de Pantalla Facebook

Videos difundidos en redes sociales muestran a alias Naín o Bendito Menor, señalado como máximo cabecilla del frente Acsn, también conocidas como Los Pachenca, mientras recorre sectores de Riohacha y lanza amenazas contra presuntos integrantes de estructuras rivales, en medio de una ola de violencia en el Caribe colombiano.

En una de las grabaciones, el hombre aseguró que realiza patrullajes y advirtió: “Aquí estamos en el Dividivi (corregimiento de Riohacha). Estamos es patrullando por todos lados. Llegó la hora. Puros conquistadores. Vamos a ver que es lo que es”.

En otro tramo, Pérez Toncel afirmó que su presencia no pretende “generar pánico” y atribuyó la zozobra a dos hombres a los que identifica como alias Danielito y alias Luis Ángel. También dijo: “A partir de hoy, nosotros no vamos a cobrarle más ni nos vamos a lucrar más de los comerciantes, ni de los pequeños, ni de los medianos, ni de la gente emprendedora. Vamos a estar para el pueblo, para servirle al pueblo y para la gente de nosotros”.

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Otro video, difundido en redes sociales, lo muestra llegando con varios hombres a una residencia del barrio Siete de Agosto de Riohacha, donde intimidan a los ocupantes e interrogan por el paradero de alias Danielito. Aquí estamos en el siete de agosto, dándole raqueta a todos estos hijueputas (sic). Sin placa, ¿qué hace (una moto) sin placa? (...) Díganle a Danielito que salga, va a pagar por todas esas muertes inocentes (...) No va a pasar nada, echen para adentro. “Díganle a Danielito que salga de la cueva”, se escucha en la grabación.

En esas imágenes también aparece una persona arrodillada, con las manos en la cabeza, que pide que le perdonen la vida y dice que su mujer está pariendo. En otro mensaje, el señalado cabecilla dice estar en una “limpieza social” contra “chirretes, atracadores, extorsionistas y asesinos de comerciantes (sic)”.

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