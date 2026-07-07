Supersalud inspeccionará todos los dispensarios de la EPS Compensar en Bogotá tras denuncias de usuarios

Según la Supersalud, la decisión se adoptó luego de recibir reportes sobre largas filas, demoras en la entrega de medicamentos y presuntos malos tratos a los usuarios, especialmente personas mayores - crédito Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) informó que realizará inspecciones en todos los dispensarios de medicamentos de la EPS Compensar en Bogotá durante julio de 2026, tras recibir denuncias sobre largas filas, demoras de hasta siete horas y presuntos malos tratos a los usuarios, en especial personas mayores y pacientes con atención prioritaria.

Según la entidad, la decisión busca garantizar el acceso oportuno a los medicamentos y mejorar la atención.

“El superintendente delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque, señaló que durante el mes de julio la Superintendencia Nacional de Salud inspeccionará todos los dispensarios de medicamentos de la EPS Compensar en Bogotá, luego de recibir denuncias de usuarios que aseguran haber esperado entre seis y siete horas para reclamar sus medicamentos. De acuerdo con los reportes, las demoras afectan principalmente a personas mayores y a pacientes con atención prioritaria”, indicó la entidad en el comunciado.

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Según la Supersalud, la decisión busca garantizar el acceso oportuno a los medicamentos y mejorar la atención - crédito Supersalud

De acuerdo con la Supersalud, esta intervención forma parte del Plan 100, una estrategia mediante la cual ya se han realizado más de 1.000 visitas de inspección a gestores farmacéuticos y dispensarios en todo el país.

Entre el 1 y el 5 de julio de 2026, la EPS Compensar registró 1.101 reclamos por dificultades en la entrega oportuna de medicamentos, de los cuales 130 permanecen abiertos, lo que representa un porcentaje de cierre del 88,19%.

Juan David Duque, superintendente delegado para la Protección al Usuario, señaló que la revisión cubrirá todos los puntos de dispensación de la EPS en la capital.

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“Recibimos denuncias sobre adultos mayores que permanecen hasta seis y siete horas esperando la entrega de sus medicamentos. Por eso vamos a inspeccionar todos los dispensarios de Compensar en Bogotá y haremos un seguimiento permanente para que esta situación no vuelva a presentarse”, afirmó Duque, según el comunicado oficial.

Juan David Duque, superintendente delegado para la Protección al Usuario, señaló que la revisión cubrirá todos los puntos de dispensación de la EPS en la capital - crédito Supersalud

La Supersalud indicó que mantendrá equipos técnicos de forma permanente mientras duren las inspecciones en los dispensarios de Compensar en Bogotá. Esa presencia se extenderá a lo largo de julio, y los equipos tendrán la posibilidad de adoptar medidas de control conforme avancen las visitas. El propósito, según la entidad, es proteger la atención a los usuarios y asegurar la entrega de medicamentos en tiempos adecuados.

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En el comunicado, la Superintendencia Nacional de Salud explicó que el Plan 100 tiene como objetivo identificar barreras en el acceso a tratamientos médicos y verificar las condiciones de atención. Además, aseguró que ajustará su respuesta en Bogotá de acuerdo con los hallazgos que surjan durante el proceso de inspección.

La Supersalud reiteró que mantendrá el seguimiento en los puntos de dispensación de la EPS Compensar durante todo el mes y adoptará las acciones necesarias para evitar la repetición de situaciones que afecten la atención de usuarios prioritarios y adultos mayores.

“La Supersalud mantendrá presencia permanente de sus equipos técnicos durante las inspecciones y, de acuerdo con los hallazgos, adoptará las medidas de control que correspondan para garantizar el acceso oportuno a los medicamentos y la adecuada atención de los usuarios”, aseveró la entidad.

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Intervención de hospitales

Según la Supersalud, los hospitales públicos de Maicao y Leticia, que actualmente se encuentran bajo medida de intervención administrativa, han incorporado dentro de sus servicios el Modelo Intercultural de Atención a la Salud, cada uno con sus respectivas particularidades.

En el caso de La Guajira, según la entidad, el modelo se implementa desde 2022 y, para 2025, se atendieron 520.843 pacientes de las diferentes comunidades. En cuanto al Amazonas, la implementación inició en octubre de 2025 y, a la fecha, se han atendido 233 personas.

Según la Supersalud, los hospitales públicos de Maicao y Leticia, que actualmente se encuentran bajo medida de intervención administrativa, han incorporado dentro de sus servicios el Modelo Intercultural de Atención a la Salud, cada uno con sus respectivas particularidades - crédito Supersalud

“La Superintendencia Nacional de Salud, a través de acciones de vigilancia y control, constató que la E.S.E. Hospital San José de Maicao, como cabeza de la red Norte del Departamento de la Guajira, ha implementado diversas estrategias e iniciativas para el ofrecer el cumplimiento a la normatividad vigente. Se ha capacitado al personal en el contexto de la cosmovisión ancestral Wayúu y, además, se han vinculado personal auxiliar y profesional de esta etnia al talento humano misional del hospital”, expresó la entidad.

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