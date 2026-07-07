Puente de la calle 153 con Autopista Norte alcanza el 98% de avance: IDU espera habilitarlo a finales de julio

La nueva infraestructura contará con tres carriles, ciclorruta, espacio para peatones y un gimnasio de calistenia bajo el puente. - crédito IDU

El puente vehicular de la calle 153 con Autopista Norte, una de las obras de movilidad más esperadas para el norte de Bogotá, alcanzó un avance del 98,17% y se encuentra en su fase final de construcción. De acuerdo con Citytv y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la meta es habilitar la infraestructura a finales de julio, una vez concluyan las labores de iluminación, señalización y adecuaciones finales.

La obra hace parte del Acuerdo de Valorización 724 de 2018 y está proyectada para beneficiar a más de 848.000 habitantes, principalmente de las localidades de Suba y Usaquén, al mejorar la conexión sobre este importante corredor vial del norte de la capital.

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Las obras entran en su etapa final

Durante una visita de inspección al proyecto, el director del IDU, Orlando Molano, explicó que actualmente se ejecutan los últimos trabajos antes de la puesta en funcionamiento del puente.

Según indicó el funcionario, las labores se concentran en la instalación del sistema de iluminación, la señalización vial y la adecuación de una de las vías de conexión, procesos que, de acuerdo con el cronograma, se desarrollarán durante las próximas semanas.

“Esperamos que a finales de este mes podamos entregar el puente. Dependemos del apoyo de Enel para culminar la iluminación, pero primero está la seguridad de los bogotanos”, afirmó Molano al medio.

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El director del IDU también recordó que el proyecto debía estar terminado en 2023 y aseguró que, cuando inició la actual administración distrital, la obra registraba un avance cercano al 11%.

“Nos tocó ponernos al día y hoy ya estamos en la recta final para entregársela a Bogotá”, señaló.

La obra hace parte del Acuerdo de Valorización 724 de 2018 e incluye intervenciones complementarias que continuarán durante el tercer trimestre de 2026. - crédito IDU

Así será el nuevo puente de la calle 153

La nueva infraestructura tendrá 363 metros de longitud, incluidos los aproches, y un ancho de 20,45 metros. Estará conformada por:

Tres carriles para circulación vehicular.

Un carril de incorporación.

Una franja de cinco metros para peatones y ciclistas.

450 metros de ciclorruta.

5.198 metros cuadrados de espacio público.

Una vez entre en operación, el puente permitirá separar los flujos de circulación en este sector de la ciudad. La nueva estructura atenderá el tránsito en sentido oriente-occidente, mientras que el puente existente quedará destinado al flujo occidente-oriente, luego de las intervenciones de mantenimiento previstas por el Distrito.

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La estructura ya superó las pruebas de carga

Antes de su habilitación, el puente ya aprobó las pruebas de carga estática, una de las etapas técnicas más importantes para verificar el comportamiento estructural de la obra.

De acuerdo con El Tiempo, para realizar la evaluación fueron utilizadas cuatro volquetas de 30,5 toneladas cada una, ubicadas estratégicamente sobre diferentes puntos del puente.

De acuerdo con el reporte del proyecto, las pruebas concluyeron de manera satisfactoria, lo que permitió avanzar hacia las actividades finales previas a la apertura.

La obra beneficiará a más de 800 mil personas y permitirá conectar por completo la avenida La Sirena (calle 153) de oriente a occidente, entre la carrera Séptima y la av. Boyacá. - crédito IDU

Más de 200 trabajadores adelantan los últimos detalles

Actualmente, más de 200 personas trabajan en la culminación del proyecto, desarrollando actividades relacionadas con la adecuación del espacio público y los acabados de la infraestructura.

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Entre las labores que aún se ejecutan se encuentran:

La demarcación y pintura del corredor bicipeatonal.

La instalación de señalización en el puente y sus vías conectantes.

La construcción de concreto estampado en los andenes de la conectante oriental.

La adecuación de las zonas destinadas para la siembra de especies vegetales.

El IDU informó que las principales estructuras de la obra ya fueron finalizadas, incluyendo la fundida del tablero, la construcción de 122 pilotes, 22 columnas, 22 dados de cimentación, siete vigas cabezales y la instalación de 31 vigas longitudinales.

Asimismo, concluyeron trabajos como la pavimentación de toda la estructura, la instalación de barandas, la construcción de la red sanitaria de la conectante oriental y la colocación de geobloques en los andenes y conectantes del costado occidental.

El proyecto incluirá un gimnasio de calistenia

Además del componente vial, la obra contará con un espacio destinado para la actividad física debajo del puente.

El proyecto contempla un gimnasio de calistenia ubicado en el costado oriental del bajopuente, que dispondrá de 26 máquinas distribuidas en un área de 421 metros cuadrados.

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Este espacio hace parte de las intervenciones de espacio público que acompañan la infraestructura y cuya ejecución continuará después de la habilitación del puente.

La nueva infraestructura contará con tres carriles, ciclorruta, espacio para peatones y un gimnasio de calistenia bajo el puente. - crédito IDRD.

Las obras complementarias finalizarán en el tercer trimestre de 2026

De acuerdo con el cronograma informado por el Distrito, la entrega del puente y de las vías conectantes está prevista para finales de julio, mientras que las intervenciones de espacio público y las obras bajo el puente concluirán durante el tercer trimestre de 2026.