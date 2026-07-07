Dueños de carros eléctricos podrían recuperar millones por IVA: así funciona el beneficio

Muchos compradores desconocen que pueden acceder a esta devolución

Los propietarios de vehículos eléctricos en Colombia pueden acceder a beneficios tributarios que, en algunos casos, permiten recuperar millones de pesos pagados en impuestos. Aunque estos incentivos están contemplados desde 2014 en la Ley 1715, una parte de los compradores no los solicita por desconocimiento o por las dificultades del trámite.

La información publicada por Revista Semana señala que el aumento de las matrículas de carros eléctricos ha ampliado el número de personas que podrían acogerse a estas ventajas. Entre enero y junio de 2026 se registraron 24.477 unidades eléctricas nuevas, lo que representa un crecimiento del 235,5 % frente al mismo periodo de 2025, según el boletín de Fenalco y la ANDI.

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La cifra del primer semestre ya supera las 19.724 unidades matriculadas durante todo 2025. El crecimiento muestra una mayor preferencia por alternativas de movilidad eléctrica, pero también plantea nuevos retos para que los compradores conozcan y utilicen los mecanismos tributarios disponibles.

Uno de esos beneficios está relacionado con la recuperación del IVA. Para iniciar el proceso, el propietario debe obtener un certificado expedido por la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, documento que permite a la Dian reconocer los incentivos contemplados para este tipo de tecnología.

Muchos compradores desconocen que pueden acceder a esta devolución - crédito Mapfre

Certificado de la UPME es clave para solicitar el beneficio

El certificado de la UPME acredita que el vehículo y la inversión cumplen las condiciones exigidas para acceder a los beneficios tributarios. Sin ese documento, la solicitud ante la Dian no puede avanzar. El procedimiento exige presentar información precisa y cumplir varios criterios, por lo que cualquier error puede generar correcciones, vencimientos o incluso la pérdida de la posibilidad de reclamar el incentivo.

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Aunque la norma se encuentra vigente desde hace más de una década, muchos compradores no han completado el trámite. Entre las razones mencionadas están el desconocimiento sobre la existencia del beneficio y la complejidad de reunir, clasificar y presentar correctamente los documentos solicitados.

La nota menciona a CertiVeh, una empresa creada para acompañar a los propietarios en este proceso. Según cifras entregadas por la compañía, durante su primer mes gestionó documentación ante la UPME para más de 200 vehículos, valorados en más de 31.500 millones de pesos, y tramitó más de 17.000 millones de pesos en beneficios tributarios.

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Estas cifras corresponden a información suministrada por la empresa y no significan que todos los propietarios reciban el mismo monto. El valor que puede recuperarse depende del precio del vehículo, los impuestos pagados, el cumplimiento de los requisitos y la aprobación de las entidades competentes.

Muchos compradores desconocen que pueden acceder a esta devolución - crédito Colprensa

Trámite puede comenzar con tres documentos

CertiVeh aseguró que desarrolló una plataforma apoyada en inteligencia artificial que opera por medio de WhatsApp. Según la compañía, el usuario debe cargar tres documentos, tras lo cual el sistema extrae, clasifica y prepara la información necesaria para radicarla ante la UPME.

Después de obtener el certificado, el propietario puede hacer seguimiento al trámite y gestionar ante la Dian la solicitud correspondiente para recuperar el IVA. El proceso no implica una devolución automática, pues la autoridad tributaria debe verificar la documentación y determinar si el solicitante cumple todas las condiciones.

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“Es una oportunidad de recuperar el IVA, o incluso recibir ese dinero de vuelta si ya se hizo la compra con impuestos, lo que puede representar millones de pesos por carro”, afirmó Julián Delgado, cofundador de CertiVeh.

El beneficio adquiere relevancia por el rápido crecimiento del mercado eléctrico en Colombia. A medida que aumentan las ventas, también crece el número de compradores que podrían tener derecho a incentivos, pero que todavía no saben cómo solicitarlos.

Para evitar reprocesos, los propietarios deben verificar los requisitos, conservar los soportes de compra y revisar que la documentación corresponda exactamente al vehículo adquirido. El punto central es obtener el certificado de la UPME y completar luego el procedimiento ante la Dian, entidades responsables de validar el acceso a los beneficios tributarios.

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