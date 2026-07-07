Colombia

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este 7 de julio

La restricción vehicular en la ciudad se modifica todos los días y depende del tipo de coche que tienes, así como del último número de tu placa

Guardar
Google icon
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Que el Pico y Placa de este día no lo tome por sorpresa; descubra si puede circular con su vehículo en Bogotá y evite penalizaciones.

La restricción vehicular cambia según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

El programa tiene como objetivo reducir la circulación de vehículos, en el marco de un programa integral con el fin de disminuir el tráfico vehicular, así como los altos niveles de contaminación ambiental en la ciudad.

Desde 1998 se aplica el Pico y Placa en Bogotá, es decir, suma más de dos décadas en funcionamiento. Este es el calendario de restricciones de este martes 7 de julio, según la alcaldía de la ciudad.

PUBLICIDAD

Fecha: martes 7 de julio de 2026.

Particulares: Todos

Taxis: 7-8

Motos: Todos

El horario de la restricción vehicular inicia a las 5:30 horas para los taxis y transporte especial, mientras que para los automóviles particulares comienza hasta las 6:00 horas. La restricción vehicular finaliza a las 21:00 horas.

Por su parte, los vehículos de carga tienen dos horarios de Pico y Placa, el primero de 6:00 horas a 8:00 horas y el segundo de 17:00 horas a 20:00 horas.

La aplicación del Pico y Placa

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Secretaría de Movilidad)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Secretaría de Movilidad)

Así es como funciona el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

Los vehículos particulares se dividen en dos grupos de acuerdo con el último dígito de su placa. El primero lo conformarán aquellos automóviles con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 y el segundo los que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0.

PUBLICIDAD

Ahora, los autos particulares con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 no circularán los días pares. Mientras que aquellos que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0 no podrán transitar los días impares.

Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)
Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)

El horario del Pico y Placa para vehículos particulares: de 6:00 horas a 21:00 horas, de lunes a viernes, a excepción de fines de semanas y días festivos.

En el caso de los taxis y vehículos de servicio de transporte especial, la prohibición vehicular es en grupo de dos: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 0. La restricción para estos dos tipos de automóviles cambia cada semana, por lo que es importante mantenerse actualizado.

En tanto, los vehículos de carga no tienen permitido transitar en las horas de prohibición del Pico y Placa, solo pueden los sábados, pero también condicionado al peso y antigüedad del transporte.

A diferencia de los vehículos particulares, en los taxis, de servicio de transporte especial y de carga la restricción vehicular tiene una aplicación de lunes a viernes.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Archivo)
Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Archivo)

Se trata de los vehículos eléctricos, híbridos, cero emisiones, motocicletas, de servicio diplomático, de funerarias, de emergencia y seguridad, los que transporten a personas en condición de discapacidad, los de control de tráfico y grúas, de medios de comunicación, de autoridades judiciales, de transporte escolar, los destinados a la enseñanza automovilística y los que tengan una ocupación de tres o más personas desde el inicio y hasta el fin del viaje.

Para que tu auto se beneficie de la excepción, es decir, que no vea afectados en su circulación por el Pico y Placa, se debe de registrar previamente ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Si tu automóvil no está en la lista de excepción, pero quieres que circule todos los días en Bogotá, tienes la posibilidad de aplicar al llamado Pico y Placa Solidario, un permiso que da la opción a los conductores de elegir los días, semanas o meses en los que puedes circular libremente por la ciudad a cambio de un aporte económico, el cual se destina a mejorar el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad colombiana.

Pico y Placa Regional

Además de la restricción vehicular tradicional, en Bogotá hay uno más llamado Pico y Placa Regional, el cual aplica el último día de todos los puentes festivos en los nueve corredores de ingreso a la ciudad colombiana.

La restricción para los vehículos cuyas placas terminan en número impar es desde las 12:00 horas y hasta las 16:00 horas, mientras que para los automóviles con placas pares la prohibición comienza a las 16:00 horas y termina a las 20:00 horas.

El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)
El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)

Los nueve corredores de ingreso a Bogotá en el que se aplica el Pico y Placa Regional son:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá.

Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (avenida carrera 86).

Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el portal 80.

Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183.

Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.

Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170.

Vía la Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar.

Los vehículos de excepción que no aplican en el Pico y Placa Regional son los que tienen tres o más ocupantes, los de personal médico, ni los que cuenten con el Pico y Placa Solidario.

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

En el caso de violar el Pico y Placa en cualquiera de sus versiones, las autoridades de Bogotá cuentan con un sistema de sanciones económicas.

La multa durante este 2023 asciende a los 522.900 pesos colombianos, además el auto será inmovilizado, así lo señala el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14.

Temas Relacionados

Pico y Placa en Bogotá hoyPico y Placa en BogotáPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Thomas Greg & Sons denunció penalmente a Luis Guillermo Pérez por señalamientos de supuesto fraude electoral

La empresa sostiene que las publicaciones del exmagistrado dañaron su reputación y la confianza en el proceso de escrutinio, al atribuirle responsabilidades que, afirma, no forman parte de sus funciones dentro de la organización de las elecciones

Thomas Greg & Sons denunció penalmente a Luis Guillermo Pérez por señalamientos de supuesto fraude electoral

Partidos del Mundial 2026, hoy 7 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los octavos de final

Este martes se conocerán los últimos clasificados a la ronda de cuartos de final, con dos partidos que prometen emociones intensas para tres continentes

Partidos del Mundial 2026, hoy 7 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los octavos de final

Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Dos selecciones invictas se enfrentan en Vancouver por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador se medirá con el vencedor del duelo entre Argentina y Egipto

Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Lotería de Cundinamarca, resultados oficiales, hoy lunes 6 de julio de 2026

Como cada lunes, aquí están los ganadores de la Lotería de Cundinamarca

Lotería de Cundinamarca, resultados oficiales, hoy lunes 6 de julio de 2026

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 6 de julio

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 6 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

Karina García derritió a sus seguidores al mostrar la reacción de su hijo Valentino al saber de su embarazo

Karina García derritió a sus seguidores al mostrar la reacción de su hijo Valentino al saber de su embarazo

Ana Lucía Domínguez habló de la decisión de ser madre a los 40: “Mi cuerpo estaba tan preparado”

Hija de James Rodríguez protagonizó video viral con la supuesta novia del futbolista en pleno Mundial 2026: “Parecen hermanas”

Influenciadora suiza explicó por qué apoyará a la Selección Colombia en su encuentro frente a Suiza: “Ojalá no me expulsen de mi país”

‘Masterchef Celebrity’ tendría un cambio significativo para los participantes: “Una de las temporadas más exigentes”

Deportes

Partidos del Mundial 2026, hoy 7 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los octavos de final

Partidos del Mundial 2026, hoy 7 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los octavos de final

Colombia vs. Suiza EN VIVO: la Tricolor se juega el pase a los cuartos de final del Mundial 2026

Néstor Lorenzo le puso presión a Luis Díaz para el partido entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026: esto le dijo

Colombia vs. Suiza: revelan la estrategia con la que James Rodríguez y compañía pueden clasificar a cuartos de final del Mundial 2026

Atlético Nacional confirmó la programación para presentar su cuerpo técnico: estará un campeón de la Copa Libertadores 2016