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Lluvias seguirán en Colombia del 7 al 10 de julio: estas serán las regiones más afectadas

El Ideam anticipó precipitaciones en buena parte del país por el paso de una onda tropical

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El Ideam prevé lluvias en gran parte de Colombia durante el fin de semana del 21 de junio, incluida la segunda vuelta presidencial - crédito Colprensa
El Ideam anticipó precipitaciones en buena parte del país, con mayor intensidad en la Orinoquía, Amazonía y el Pacífico por el paso de una onda tropical - crédito Colprensa

Las lluvias continuarán durante la semana del 7 al 10 de julio en buena parte de Colombia, especialmente en las regiones Orinoquía, Amazonía y Pacífica.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, anticipó variaciones en la intensidad de las precipitaciones y señaló que el paso de la onda tropical número 23 favorecerá las lluvias, principalmente en el norte del país.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, el pronóstico también contempla temperaturas elevadas durante el martes 7 de julio en la región Caribe y en algunos sectores de los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca. En contraste, otras zonas tendrán cielos mayormente nublados y lluvias dispersas durante las tardes y noches.

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Cielo cubierto de nubes grises y blancas sobre el mar Caribe colombiano. Se observa una cortina de lluvia a lo lejos, sobre aguas turquesas con olas espumosas.
El Ideam anticipó precipitaciones en buena parte del país por el paso de una onda tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Bogotá, el Ideam prevé cielo predominantemente nublado, con lloviznas o lluvias ligeras en horas de la tarde y la noche. Las temperaturas estarán entre los 12 °C y 21 °C, acompañadas por vientos moderados durante la tarde.

Martes y miércoles tendrán aumento de lluvias

Para el martes 7 de julio, el organismo espera un incremento de las precipitaciones frente al día anterior. Las lluvias se concentrarán en el noroccidente del país y en las regiones Orinoquía y Amazonía, aunque también podrían extenderse de manera dispersa hacia sectores del Caribe y el Pacífico al finalizar la jornada.

Los mayores registros podrían presentarse en áreas de Córdoba, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Santander, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas. En Córdoba, el reporte menciona especialmente la subregión de La Mojana.

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Para la región Insular se mantendrían inicialmente condiciones de tiempo seco, con cielo parcialmente nublado. Sin embargo, ese comportamiento podría cambiar a medida que avance la semana, particularmente en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El miércoles 8 de julio se espera un nuevo aumento de las lluvias en gran parte del territorio nacional. Las excepciones serían el norte de la región Caribe y algunos sectores del centro y sur de la región Andina, donde las precipitaciones podrían ser menos frecuentes.

Vista en picado de un indigente cubierto con una manta en una calle mojada de Bogotá bajo la lluvia, con una figura con capucha y dos armas en la distancia.
El Ideam anticipó precipitaciones en buena parte del país por el paso de una onda tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias más fuertes, acompañadas posiblemente por tormentas eléctricas, se registrarían en sectores del Caribe, excepto La Guajira y Atlántico. El Ideam también anticipó un aumento de las precipitaciones en la región Pacífica frente a los dos días anteriores.

En la Orinoquía, Amazonía y el norte de la región Andina continuarán las lluvias, con posibilidad de incrementos hacia el nororiente del país. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían presentarse precipitaciones ligeras durante la noche.

Lluvias disminuirán hacia el viernes

Para el jueves 9 de julio, el Ideam proyecta una reducción en los volúmenes de precipitación, aunque las lluvias seguirán presentes en las regiones Pacífica, Orinoquía y Andina. También se esperan episodios en algunos sectores del Caribe y la Amazonía.

Las precipitaciones más relevantes podrían ocurrir en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en sectores de Sucre, Córdoba, Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Norte de Santander y Boyacá.

Las lluvias serán más generalizadas en los departamentos de la Orinoquía, la Amazonía y la región Pacífica. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los modelos muestran probabilidad de precipitaciones al final de la tarde y durante la noche.

Recuerda que la lluvia puede restar visibilidad y el piso húmedo afectar la capacidad de frenado. Conduce con precaución - crédito @BogotaTransito/X
El Ideam anticipó precipitaciones en buena parte del país por el paso de una onda tropical - crédito @BogotaTransito/X

El viernes 10 de julio disminuirán los acumulados de lluvia en buena parte de Colombia. A pesar de esa reducción, continuarán las precipitaciones en el occidente del país y en las regiones Orinoquía y Amazonía.

Los mayores registros podrían presentarse en Córdoba, Antioquia, Risaralda, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Caquetá y Amazonas.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias en distintos momentos de la tarde y la noche. Durante la semana también habrá vientos moderados en el archipiélago, según el pronóstico divulgado por la entidad.

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