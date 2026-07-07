Thomas Greg & Sons denunció penalmente a Luis Guillermo Pérez por señalamientos de supuesto fraude electoral

Thomas Greg & Sons presentó una denuncia penal contra el exmagistrado Luis Guillermo Pérez por sus publicaciones sobre el proceso de las elecciones presidenciales de 2026. - crédito Diego Pineda/Colprensa y Thomas Greg & Sons

La empresa Thomas Greg & Sons presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el abogado y exmagistrado de la Corte Constitucional Luis Guillermo Pérez Casas por publicaciones y declaraciones que realizó durante las elecciones presidenciales de 2026, en las que vinculó a la compañía con un supuesto fraude electoral y cuestionó la transparencia del proceso de escrutinio.

De acuerdo con Semana, La acción judicial fue radicada por el abogado Mauricio Pava, apoderado de la compañía, quien solicitó al ente investigador que adelante las actuaciones correspondientes por considerar que las afirmaciones difundidas por Pérez carecían de sustento probatorio y contribuyeron a generar desinformación sobre el proceso electoral, además de afectar el buen nombre de la empresa.

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Según el documento presentado ante la Fiscalía, Thomas Greg & Sons insiste en que su participación en las elecciones corresponde exclusivamente a funciones logísticas y tecnológicas, por lo que rechaza las afirmaciones que la señalan de intervenir en el conteo de votos o en la consolidación de los resultados electorales.

La empresa sostiene que no participa en el conteo de votos

Uno de los principales argumentos expuestos en la denuncia consiste en aclarar cuál fue el papel de la compañía durante las elecciones presidenciales.

En el documento, Thomas Greg & Sons asegura que actúa únicamente como operador logístico y tecnológico, responsable de actividades como el ensamblaje y distribución del material electoral, el soporte tecnológico requerido por la Registraduría Nacional y la digitalización de los formularios electorales una vez estos son diligenciados por los jurados de votación.

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La empresa enfatiza que no tiene competencia en el conteo de votos ni en la consolidación de los resultados, labores que, de acuerdo con el procedimiento electoral colombiano, corresponden a los jurados de votación y posteriormente a las comisiones escrutadoras.

En ese sentido, la denuncia señala que las publicaciones realizadas por Luis Guillermo Pérez habrían tergiversado el funcionamiento del sistema electoral, al atribuirle funciones que, según la compañía, nunca ha desempeñado.

De acuerdo con el medio ya mencionado, dentro del documento radicado se afirma: “El denunciado, conociendo esta realidad, tergiversó el funcionamiento normal del software de la Registraduría para crear zozobra”.

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Thomas Greg & Sons reiteró que no participa en el conteo de votos y que su función se limita al soporte logístico y tecnológico del proceso. - crédito EFE/ Natalia Pedraza

Las publicaciones fueron difundidas durante la segunda vuelta presidencial

La denuncia recoge una serie de publicaciones realizadas por Luis Guillermo Pérez entre el 21 y el 22 de junio de 2026, cuando se desarrollaba el preconteo de la segunda vuelta presidencial y posteriormente durante el proceso oficial de escrutinio adelantado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según la compañía, durante esos días el exmagistrado publicó en redes sociales múltiples mensajes en los que aseguraba que existían irregularidades en los formularios E-14 y en el funcionamiento del software electoral, afirmaciones que, de acuerdo con la denuncia, fueron presentadas como evidencia de un supuesto fraude.

Thomas Greg & Sons sostiene que esas publicaciones se basaban en interpretaciones erróneas del proceso de digitalización de los formularios electorales, procedimiento que hace parte del funcionamiento ordinario del sistema electoral colombiano.

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La empresa también asegura que Pérez difundió más de veinte publicaciones sobre supuestas irregularidades, solicitó públicamente detener el escrutinio nacional, pidió excluir mesas de votación y cuestionó la legitimidad de los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Los delitos que menciona la denuncia

La acción judicial presentada por el abogado Mauricio Pava solicita que la Fiscalía investigue la posible comisión de varios delitos.

Entre ellos se encuentran perturbación de certamen democrático, hostigamiento, injuria, calumnia y falsedad documental, además de cualquier otra conducta punible que pueda determinarse durante la investigación.

En el documento, la empresa sostiene que las publicaciones hicieron parte de una “campaña sistemática, dolosa y premeditada de desinformación”, orientada, según afirma, a desacreditar el proceso de escrutinio de las elecciones presidenciales de 2026.

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Asimismo, señala que las afirmaciones difundidas en redes sociales vincularon a Thomas Greg & Sons con un supuesto fraude electoral sin aportar pruebas, generando un impacto negativo sobre la reputación de la compañía y sobre la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar el proceso electoral.

La denuncia recopila publicaciones en redes sociales en las que Luis Guillermo Pérez cuestionó la transparencia de los resultados de la segunda vuelta presidencial. - crédito Blu Radio

La empresa afirma que las publicaciones afectaron su reputación

De acuerdo con la denuncia, las declaraciones realizadas por Luis Guillermo Pérez también ocasionaron consecuencias para el personal que participó en la logística electoral.

Thomas Greg & Sons sostiene que las publicaciones incrementaron la desconfianza hacia la empresa y provocaron agresiones e intimidaciones contra algunos de sus trabajadores, situación que, según indica, obligó a reforzar las medidas de seguridad en determinados centros de acopio durante la jornada electoral.

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La compañía asegura igualmente que las afirmaciones difundidas por el exmagistrado la presentaban como parte de un supuesto entramado político destinado a alterar los resultados de las elecciones, lo que, a su juicio, produjo un grave daño reputacional.

La controversia sobre Thomas Greg & Sons venía desde meses antes

Una recopilación de Semana, muestra que la denuncia se conoce en medio de un debate que se había extendido durante buena parte del calendario electoral de 2026.

Desde febrero de ese año comenzaron a surgir cuestionamientos públicos relacionados con el proceso electoral.

El 18 de febrero, durante una Comisión de Seguimiento Electoral realizada en Cúcuta, el entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó su preocupación por el diseño del tarjetón para las consultas interpartidistas.

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En esa oportunidad afirmó que la ausencia de una marca en blanco podía abrir la posibilidad de una manipulación posterior del documento.

“El tarjetón para las consultas no tiene el espacio en blanco. Entonces si el elector no marca el tarjetón queda abierta la posibilidad de que lo marque otro. Esa fue para mí una falla, una falla que puede dar pie a un fraude. Porque ¿quién garantiza que el tarjetón no marcado no lo puedan marcar después? Nadie”, expresó entonces el ministro.

Sus declaraciones se produjeron pocas horas después de que el presidente Gustavo Petro manifestara públicamente su desacuerdo con las orientaciones impartidas por la Registraduría sobre el diligenciamiento de los formularios E-14.

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Los cuestionamientos de Gustavo Petro

Durante el proceso electoral, el presidente Gustavo Petro publicó diversos mensajes en su cuenta de X relacionados con el sistema electoral y el funcionamiento del software utilizado en las elecciones.

El 17 de febrero de 2026 escribió: “Dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados, lleva al fraude electoral. Las casillas deben llenarse con X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logran tener testigos electorales”.

En el mismo mensaje agregó: “La Registraduría debe impedir este tipo de estímulos al fraude. El software a auditar no es solo el nacional sino el que computa las mesas en puestos de votación, municipios y departamentales. La auditoría debe hacerse con expertos en códigos fuente de partidos y del CNE”.

Los cuestionamientos continuaron durante el proceso electoral.

Durante el proceso electoral, Petro publicó varios mensajes en los que cuestionó el software utilizado en las elecciones y el papel de Thomas Greg & Sons. - crédito @petrogustavo/X

El mandatario también afirmó públicamente que el software utilizado por la Registraduría era “maleable”, “modificable”, “débil” y “manipulable”, al recordar un supuesto antecedente relacionado con el Partido Mira.

Posteriormente, el 8 de julio de 2025, Petro publicó otro mensaje en el que cuestionó a Thomas Greg & Sons por el contrato relacionado con la logística electoral y el proceso de pasaportes.

En ese trino manifestó: “La Procuraduría impidió la investigación de libre competencia sobre Thomas and Greg (...). Este gobierno no está arrodillado a Thomas and Greg, en cuya junta directiva hay expresidentes y excandidatos presidenciales. Absolutamente inmoral que candidatos de alta gama de la oligarquía dirijan la empresa que hacen los cómputos. Enorme burla a la democracia”.

Al día siguiente volvió a pronunciarse sobre la compañía. “Hay momentos de máxima estupidez humana: Yo no quiero aplazar elecciones. Pero eso de traer una empresa que fue detectada por su software en un fraude electoral, ni más ni menos que por la justicia de Colombia, pone en riesgo, por completo, la transparencia electoral”.

El presidente Gustavo Petro no presentó pruebas públicas que respaldaran esas afirmaciones.