Gustavo Petro puso sus condiciones para declarar una resistencia civil: “No usaremos las armas”

Petro reiteró sus críticas hacia el presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito captura de pantalla Presidencia de la República - Colombia / YouTube

El presidente Gustavo Petro volvió a utilizar sus redes sociales para referirse a un posible llamado de resistencia civil, donde pretende desconocer, de nuevo, la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario de los colombianos, pese a que las autoridades electorales lo certificaron como el vencedor de la contienda realizada el 21 de junio de 2026.

En una publicación hecha el martes 7 de julio en su cuenta de X, el actual jefe de Estado rememoró algunos episodios de violencia en el país por cuenta de la política, por lo que insistió en que su protesta no buscará la violencia sino una manifestación pacífica.

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“La historia nos enseña. Por fraudes electorales el pueblo entro en guerras civiles y perdimos nuestro territorio y soberanía. No vamos a caer en estás trampas. Una resistencia civil contra un gobierno ilegítimo debe buscar siempre la unidad del pueblo, su acuerdo fundamental que es la base de la nación”, escribió el presidente colombiano en la red social mencionada.

Del mismo modo, el mandatario colombiano denunció que el sector progresista estaría siendo intimidado por personas cercanas al gobierno entrante. Incluso, reiteró que las amenazas también serían en su contra.

“Aquí no usaremos armas pero las van a usar contra nosotros. Aquí no amenazaremos a nadie, pero nos van a amenazar, y ya nos amenazan, a mí con cogerme preso y llevarme a EEUU o asesinarme. Si lo hacen mi voz será inolvidable en el mundo. Se construirá la Alianza por la Vida desde la resistencia ciudadana”, manifestó.

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De otro lado, Petro sostuvo que, aunque hubo una gran cantidad de ciudadanos que respaldó la campaña de Abelardo de la Espriella en las urnas, consideró que no obtuvieron la mayoría de los votos.

“No caeremos en la trampa de luchas entre el pueblo y odios fratricidas, reconocemos que millones de colombianos votaron por Abelardo, solo que no fueron mayoría”, indicó.

Igualmente, enfatizó en que mantiene respeto por aquellos votantes del líder del movimiento de Defensores de la Patria. “A los colombianos y colombianas que votaron por Abelardo nuestra amistad y aprecio, jamás deben ser agredidos por su pensamiento político”, mencionó.

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Por último, el presidente colombiano reiteró que, durante su administración, no utilizó su cargo para la persecución de sus opositores pero, según él, esto podría efectuarse en el eventual gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Nunca use la fuerza contra la oposición ni la perseguí, pero nosotros si seremos perseguidos y usarán la fuerza contra nosotros, así que de tontos es no alistarse. Todo(a) progresista debe estar siempre comunicado con su pueblo y su gente”, concluyó.