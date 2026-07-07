Colombia

Abelardo de la Espriella aseguró que Petro y Cepeda intentan dar “un golpe de Estado”: “Pretenden desconocer la voluntad popular”

El presidente electo dio instrucción al vicepresidente José Manuel Restrepo, con la indicación de continuar la transición por vías legales, institucionales y tecnológicas para obtener la información requerida

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El presidente electo Abelardo de la Espriella rerecibe su credencial de manos del Consejo Nacional Electoral - crédito Sergio Acero/EFE
El presidente electo Abelardo de la Espriella rerecibe su credencial de manos del Consejo Nacional Electoral - crédito Sergio Acero/EFE

El presidente electo Abelardo de la Espriella denunció este 7 de julio de 2026 un “intento de golpe de Estado” para “desconocer la voluntad popular” que, según afirmó, se expresó en las urnas con el respaldo de “más de 13 millones de ciudadanos” que “eligieron un nuevo rumbo para Colombia”.

En el comunicado, De la Espriella señaló al gobierno saliente y al excandidato presidencial Iván Cepeda por supuestamente promover ese desconocimiento del resultado. “Ninguna autoridad puede sustituir al órgano electoral ni desconocer una credencial presidencial legítima”, sostuvo.

Como medida inmediata, dijo que ordenó al vicepresidente electo José Manuel Restrepo suspender los encuentros de empalme. “Suspenda los encuentros de empalme con el Gobierno saliente y continúe el proceso por los mecanismos legales, institucionales y tecnológicos disponibles para recabar la información necesaria”, indicó.

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En su pronunciamiento, el presidente electo rechazó los llamados a la desobediencia civil como vía para controvertir el resultado. “No existe discurso de resistencia pacífica que justifique un intento de ruptura del orden constitucional”, afirmó.

También pidió a las Fuerzas Armadas “honrar su juramento de proteger la Constitución” y solicitó “vigilancia permanente de la comunidad internacional”. Al cierre, convocó al pueblo colombiano a “resistir con firmeza democrática, serenidad y apego a la ley”.

El presidente electo Abelardo De La Espriella denunció un intento de desconocer el mandato popular expresado por más de 13 millones de colombianos y advirtió que ninguna autoridad puede sustituir la voluntad de las urnas - crédito @defensoresco/X
El presidente electo Abelardo De La Espriella denunció un intento de desconocer el mandato popular expresado por más de 13 millones de colombianos y advirtió que ninguna autoridad puede sustituir la voluntad de las urnas - crédito @defensoresco/X

Comandantes del ELN enviaron mensaje a Abelardo de la Espriella

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) difundió mensajes en los que sus principales comandantes, Antonio García y Nicolás Rodríguez Bautista, ratificaron que la organización mantendrá su carácter de fuerza insurgente y armada frente a la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia.

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Los líderes del ELN señalaron que la guerrilla entrará en una etapa de resistencia, reafirmando que seguirán “siendo insurgentes” y “rebeldes”, y que su lucha se mantendrá junto al pueblo hasta alcanzar una paz con justicia social.

Rodríguez Bautista expresó que “hoy más que antes, el ELN asume el reto de seguir siendo insurgente, de seguir siendo rebelde y levantado en armas, para estar junto al pueblo en sus luchas y para que un día la paz con Justicia Social, deje de ser sueño para convertirse en realidad”. Los comandantes identificaron a De la Espriella como representante de sectores de derecha y extrema derecha, anticipando que su gobierno significará una etapa de resistencia política y de confrontación.

ELN - crédito Voces/ELN
ELN - crédito Voces/ELN

García destacó que la campaña “Firmes por la patria” fue central en la estrategia electoral del presidente electo y cuestionó la legitimidad del respaldo obtenido, remarcando que De la Espriella sólo recibió apoyo de un 31% de los habilitados para votar. También vinculó la consigna de campaña con una idea de subordinación a Estados Unidos y advirtió sobre una posible alianza continental contra fuerzas democráticas y populares en la región.

En cuanto al próximo gobierno, Rodríguez Bautista sostuvo que el discurso moderado de el presidente electo no modifica su postura y comparó el futuro mandato con administraciones anteriores, señalando que el presidente electo aplicará fórmulas similares a las de Guillermo León Valencia, Julio César Turbay Ayala y Álvaro Uribe Vélez.

Finalmente, el ELN enfatizó en que mantendrá su confrontación con el Estado y su relación con las luchas populares, insistiendo en que “el pueblo elige a sus propios verdugos” y que la organización continuará armada hasta lograr una paz con justicia social.

ELN - crédito Voces/ELN
ELN - crédito Voces/ELN

El escenario político en Colombia se encuentra tensionado ante la transición presidencial, marcada por denuncias de intento de desconocimiento electoral, el cese de los encuentros de empalme y llamados a la defensa institucional. Paralelamente, el ELN reafirma su postura insurgente y anticipa una etapa de confrontación frente al nuevo gobierno, mientras persisten cuestionamientos sobre la legitimidad y orientación del mandato entrante.

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