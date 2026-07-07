Fallo de seguridad dejó al descubierto datos sensiblesde de conductores en Bogotá, confirmó la Secretaría de Movilidad

La Secretaría de Movilidad de Bogotá aún evalúa si la filtración comprometió datos sensibles de conductores o propietarios de vehículos - crédito Secretaría de Movilidad

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que fue víctima de una filtración de datos vinculada a una base histórica gestionada por un proveedor tecnológico externo.

El hecho obligó a la entidad a reforzar sus canales de comunicación institucional y a exigir responsabilidades inmediatas al contratista tecnológico.

Las investigaciones técnicas preliminares, lideradas por equipos de ciberseguridad del Distrito, apuntan a que los datos comprometidos eran utilizados como fuente interna para procesos operativos clave de la institución.

Según la comunicación oficial, todavía se evalúa “el alcance, volumen, periodos de tiempo involucrados y nivel de exposición” de la información filtrada. La Secretaría aclaró que estos elementos siguen bajo análisis técnico especializado para determinar la magnitud exacta del hecho.

PUBLICIDAD

La base de datos afectada era histórica y estaba administrada de forma externa por un proveedor tecnológico contratado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La dependencia aseguró que, frente al incidente, activó “de manera inmediata sus protocolos institucionales de gestión y respuesta a incidentes de seguridad de la información”, además de conformar una mesa de crisis y desplegar acciones técnicas de contención, análisis y seguimiento del evento.

La Secretaría de Movilidad también envió un requerimiento formal al proveedor tecnológico afectado, exigiendo la adopción de blindajes adicionales y la presentación de un informe técnico que explique cómo fue posible la vulneración. La Alcaldía Mayor, por su parte, coordina acciones para fortalecer los controles de seguridad perimetral en toda la infraestructura digital.

“La protección de los datos personales, la privacidad de los ciudadanos y la seguridad de la información institucional constituyen una prioridad permanente para esta entidad”, expresó la Secretaría de Movilidad en su comunicación oficial.

PUBLICIDAD

Lineamientos de infraestructura para fortalecer la movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá reunió a funcionarios, gremios y técnicos del sector para presentar la actualización de los lineamientos que regirán la infraestructura vial de la ciudad. El nuevo instrumento busca fortalecer la coordinación entre entidades y responder a las demandas actuales de movilidad.

La Secretaría Distrital de Movilidad activó protocolos de respuesta y montó una mesa de crisis para contener la filtración en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Durante el encuentro, los asistentes conocieron los principales cambios introducidos en el documento. El objetivo es que la ciudad cuente con criterios más claros para planificar y ejecutar obras públicas, priorizando la seguridad y la conectividad para peatones, ciclistas, usuarios de transporte público y conductores particulares.

La actualización de los lineamientos técnicos es crucial para que los proyectos de infraestructura vial se desarrollen bajo estándares modernos y eficientes. Permitirán una mejor articulación entre los sectores público y privado, lo que podría traducirse en obras más seguras y sostenibles para la ciudadanía.

PUBLICIDAD

En palabras de Juan Carlos Tovar, subdirector de Infraestructura de la Secretaría de Movilidad, “la actualización de estos lineamientos nos permite avanzar hacia una infraestructura más organizada, eficiente y alineada con las necesidades de Bogotá, garantizando mejores condiciones para todos los actores viales”.

La jornada fue también un espacio para el diálogo entre sectores. Carlos Alberto Montes, representante de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, remarcó el valor de estos encuentros: “Estos espacios de diálogo fortalecen la articulación entre lo público y lo privado para el desarrollo de proyectos de infraestructura de alto impacto”.

El proceso de socialización fue valorado como un paso clave para consolidar mejores prácticas en el sector. Con ello, Bogotá aspira a contar con una infraestructura vial moderna, acorde a los retos de la ciudad y a las expectativas de sus habitantes.

PUBLICIDAD

La presentación incluyó una exposición general sobre las novedades del instrumento actualizado, seguida de una revisión detallada de los criterios técnicos que guiarán la ejecución de futuros proyectos. Se enfatizó la importancia de un marco claro para la planeación, ejecución y seguimiento de las obras, con el fin de asegurar su calidad y pertinencia.

La actualización de los lineamientos de infraestructura en Bogotá responde a la necesidad de una movilidad más eficiente y segura. Ahora, la ciudad dispone de herramientas para orientar sus intervenciones viales, buscando una mejor integración entre modos de transporte y una mayor sostenibilidad en el desarrollo urbano.

PUBLICIDAD