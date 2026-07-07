Abelardo de la Espriella pidió a las Fuerzas Militares no acatar órdenes de Gustavo Petro contrarias a la Constitución: “Cumplan con su juramento”

Presidente electo pidió a militares fidelidad a la Carta Magna ante posibles directrices de Gustavo Petro - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, emitió una alocución a través de sus redes sociales el 7 de julio de 2026, en el que instó a las Fuerzas Militares a rechazar cualquier orden del mandatario saliente Gustavo Petro que contradiga los principios constitucionales y democráticos.

La declaración surge tras la negativa de Petro a no reconocer los resultados de las elecciones recientes del 21 de junio de 2026, donde De la Espriella resultó victorioso, dejando en segundo lugar al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

De la Espriella, al dirigirse al país, solicitó a los integrantes de las fuerzas armadas que mantengan su lealtad a la carta magna. “Le pido como presidente electo a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento: proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario”, expresó.

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En ese mismo sentido, De la Espriella dirigió su mensaje a la comunidad internacional para que permanezca atenta y vigilante ante lo que calificó como “un golpe de Estado que están dando Gustavo Petro e Iván Cepeda”.

Tensión en Colombia: Abelardo de la Espriella pidió a militares preservar el orden frente a desconocimiento electoral - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Abelardo de la Espriella habló del empalme y cuestionó a Gustavo Petro por desconocer su victoria en las elecciones

En la misma alocución, Abelardo de la Espriella ratificó públicamente sus críticas a Gustavo Petro, a quien acusó de intentar prolongar su permanencia en el poder tras el reciente resultado electoral.

“Petro busca perpetuarse en el poder, como presidente electo ratifico lo que he dicho durante años, es una realidad palpable”, afirmó De la Espriella

Sostuvo que, tras la derrota sufrida por Petro y el senador Iván Cepeda, ambos habrían puesto en marcha un “plan B” para permanecer en la Casa de Nariño, calificando la maniobra como “un golpe de Estado”.

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De la Espriella insistió en que el mandatario saliente estaría asumiendo funciones atribuidas al órgano electoral. “Yo, como presidente electo, veo que no se reconoce mi triunfo, sino que, de manera olímpica, se lo otorga a Cepeda”, expresó. Criticó también los llamados de Cepeda a la “desobediencia civil”, señalando que “nadie se llame a engaños, no hay resistencia pacífica para desconocer el resultado”.

Abelardo de la Espriella se despachó contra Gustavo Petro e Iván Cepeda - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

El jefe de Estado electo comparó la estrategia del actual gobierno con la de otros regímenes regionales. “El plan de Petro siempre ha sido el mismo de otros tiranos del populismo y socialismo, como Hugo Chávez y Fidel Castro, para atornillarse al poder”, manifestó.

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De la Espriella añadió su preocupación por el “miedo” que, según él, sienten Petro y Cepeda ante la posible revelación de hechos de corrupción. “Tienen pánico a las consecuencias legales de sus vínculos con el narcoterrorismo y el cartel del narcodictador Nicolás Maduro”, aseguró.

En medio del empalme con el equipo de José Manuel Restrepo, De la Espriella pidió suspender cualquier acuerdo con el gobierno saliente y llamó a la ciudadanía a resistir.

Justificó su negativa a reunirse con Petro y destacó que su administración será inflexible en la defensa de la Constitución, garantizando el derecho a la protesta pacífica y rechazando cualquier acto violento.

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Abelardo de la Espriella señaló temor de Gustavo Petro e Iván Cepeda ante posibles revelaciones de corrupción - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Enrique Gómez pidió respeto por los resultados electorales y apoyo a Abelardo de la Espriella

El senador electo Enrique Gómez respaldó públicamente el llamado de Abelardo de la Espriella a la “resistencia constitucional” para proteger la transición democrática en Colombia.

En un video difundido en su cuenta de X, Gómez afirmó que “Gustavo Petro pretende, junto a Iván Cepeda, desconocer la Constitución y el resultado de las elecciones del 21 de junio sin ningún tipo de competencia”.

Gómez destacó el pronunciamiento realizado por De la Espriella debe ser atendida por la ciudadanía, las instituciones, las ramas del poder público y las fuerzas armadas. “No permitiremos que con base en un relato falso se pretenda desconocer el resultado electoral”, enfatizó.

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Enrique Gómez respaldó el llamado de Abelardo de la Espriella a la resistencia constitucional y criticó al gobierno saliente - crédito @Enrique_GomezM/X

El dirigente señaló que, a su juicio, los miembros del gobierno actual buscan impedir la transición democrática y obstaculizar la labor de las autoridades judiciales. “Están muertos del miedo porque han sido unos bandidos atroces, aliados al narcoterrorismo, a los paramilitares y a los corruptos de toda laya”, expresó.

Gómez instó a la sociedad a rodear y respaldar el mandato de De la Espriella en todos los espacios. “El 7 de agosto debe concretarse la transición democrática sin perturbaciones ni violencia”, concluyó, reiterando su llamado a la unidad nacional para defender la institucionalidad.